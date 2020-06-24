Acer Predator Triton 300 обновился до Intel Comet Lake-H, а также получил NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q и 240-Гц дисплей

Acer Predator Triton 300 получил обновленную начинку. Свежее поколение получило наименование PT315-52, однако визуальных изменений не произошло, так что корпус точно такой же, как у предыдущей модели. Теперь, когда у Triton 300 установлено более мощное железо, его придется лучше охлаждать, потому система охлаждения получила три дополнительные теплотрубки. Кроме того, по умолчанию модель теперь комплектуется 240-Гц 1080p дисплеем, в то время как у предшественника была 144-Гц панель. Тип дисплея - все тот же IPS с откликом в 3 мс и максимальной яркостью 300 нит.

Triton 300 PT315-52 будет доступен с процессорами Intel Core i5-10300H и Core i7-10750H, а также 16 ГБ ОЗУ LPDDR4. Последняя не распаяна на плате, а значит покупатели смогут установить вплоть до 32 ГБ, благодаря наличию двух сотов SO-DIMM. Производитель также предлагает 4 разных видеокарты для своего ноутбука: Nvidia GeForce RTX 2060, которая была доступна и раньше, а также RTX 2070 Max-Q и GTX 1650 Ti с GTX 1660 Ti вместо прошлогодней GTX 1650. Новый Triton 300 обладает тремя слотами для M.2 SSD, но только один из них поддерживает PCIe.

Толщина корпуса Acer Triton 300 PT315-52 составляет 19.9 мм, а весит ноутбук 2.1 кг. Продажи модели стартуют в следующем месяце по цене от $1299.99.