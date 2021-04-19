Неожиданные новинки: Защищенный ноутбук и планшет от Acer
Компания Acer анонсировала защищенный планшет и ноутбук: Enduro Urban T1 и Enduro Urban N3 соответственно. Urban T1 работает на операционной системе Android 10 Go и обладает 10-дюймовым сенсорным FHD дисплеем с яркостью 450 нит и стеклом Gorilla Glass. Корпус планшета соответствует стандарту MIL-STD 810H, а также защищен от влаги и пыли по стандарту IP53. В Acer сообщают, что новый планшет разрабатывался с упором на максимальную портативность и удобство использования в путешествиях и поездках.
Acer Enduro Urban N3 представляет собой защищенный ноутбук на Windows 10 с современным железом: 512-ГБ PCIe SSD, адаптер Wi-Fi 6 и 1080p IPS дисплей. За работу ноутбука отвечают процессоры Intel 11 поколения Tiger Lake U-серии, потому на борту имеется порт Thunderbolt 4. Толщина корпуса устройства чуть больше 2 см (21.8 мм), что очень и очень неплохо, как для модели, соответствующей стандарту MIL-STD 810F.
В продажу Enduro Urban T1 и Urban N3 выйдут уже в июне текущего года. Стоимость ноутбука составит $799 за конфигурацию с Core i5 и $999 за конфигурацию с Core i7. Стоимость планшета пока не раскрывается и станет известна ближе к выходу в продажу. По факту, о Urban T1 пока очень мало информации - производитель не раскрыл полные характеристики устройства.
Характеристики планшета Acer Enduro Urban T1:
- 10-дюймовый сенсорный 1080p дисплей, Gorilla Glass, яркость 450 нит
- Чипсет MediaTek MT8167A
- Батарея 6000 мАч
- Камера: тыльная на 5 МП, фронтальная на 2 МП
- Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth
- Толщина корпуса 9.8 мм
- Вес 627 граммов
Характеристики ноутбука Acer Enduro Urban N3:
- 14-дюймовый 1080p IPS дисплей
- Процессор Intel Core i5-1135G7 или i7-1165G7 со встроенной графикой Iris Xe
- ОЗУ: 8 или 16 ГБ DDR4
- Накопитель: 512 ГБ или 1 ТБ PCIe SSD
- Поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5
- Порты: HDMI, USB Type-C (Thunderbolt 4, DisplayPort), 3x USB Type-A, аудио разъем
- Размер корпуса: 35 x 24.3 x 2.18 см
- Вес: 1.8 кг