Неожиданные новинки: Защищенный ноутбук и планшет от Acer

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Компания Acer анонсировала защищенный планшет и ноутбук: Enduro Urban T1 и Enduro Urban N3 соответственно. Urban T1 работает на операционной системе Android 10 Go и обладает 10-дюймовым сенсорным FHD дисплеем с яркостью 450 нит и стеклом Gorilla Glass. Корпус планшета соответствует стандарту MIL-STD 810H, а также защищен от влаги и пыли по стандарту IP53. В Acer сообщают, что новый планшет разрабатывался с упором на максимальную портативность и удобство использования в путешествиях и поездках.

Acer Enduro Urban N3 представляет собой защищенный ноутбук на Windows 10 с современным железом: 512-ГБ PCIe SSD, адаптер Wi-Fi 6 и 1080p IPS дисплей. За работу ноутбука отвечают процессоры Intel 11 поколения Tiger Lake U-серии, потому на борту имеется порт Thunderbolt 4. Толщина корпуса устройства чуть больше 2 см (21.8 мм), что очень и очень неплохо, как для модели, соответствующей стандарту MIL-STD 810F.

В продажу Enduro Urban T1 и Urban N3 выйдут уже в июне текущего года. Стоимость ноутбука составит $799 за конфигурацию с Core i5 и $999 за конфигурацию с Core i7. Стоимость планшета пока не раскрывается и станет известна ближе к выходу в продажу. По факту, о Urban T1 пока очень мало информации - производитель не раскрыл полные характеристики устройства.

Характеристики планшета Acer Enduro Urban T1:

10-дюймовый сенсорный 1080p дисплей, Gorilla Glass, яркость 450 нит

Чипсет MediaTek MT8167A

Батарея 6000 мАч

Камера: тыльная на 5 МП, фронтальная на 2 МП

Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth

Толщина корпуса 9.8 мм

Вес 627 граммов

Характеристики ноутбука Acer Enduro Urban N3: