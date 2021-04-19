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Неожиданные новинки: Защищенный ноутбук и планшет от Acer

Планшет Enduro Urban T1 и ноутбук Urban N3 от Acer (Изображение: Acer)
Планшет Enduro Urban T1 и ноутбук Urban N3 от Acer (Изображение: Acer)

Компания Acer анонсировала защищенный планшет и ноутбук: Enduro Urban T1 и Enduro Urban N3 соответственно. Urban T1 работает на операционной системе Android 10 Go и обладает 10-дюймовым сенсорным FHD дисплеем с яркостью 450 нит и стеклом Gorilla Glass. Корпус планшета соответствует стандарту MIL-STD 810H, а также защищен от влаги и пыли по стандарту IP53. В Acer сообщают, что новый планшет разрабатывался с упором на максимальную портативность и удобство использования в путешествиях и поездках.

Acer Enduro Urban N3 представляет собой защищенный ноутбук на Windows 10 с современным железом: 512-ГБ PCIe SSD, адаптер Wi-Fi 6 и 1080p IPS дисплей. За работу ноутбука отвечают процессоры Intel 11 поколения Tiger Lake U-серии, потому на борту имеется порт Thunderbolt 4. Толщина корпуса устройства чуть больше 2 см (21.8 мм), что очень и очень неплохо, как для модели, соответствующей стандарту MIL-STD 810F.

В продажу Enduro Urban T1 и Urban N3 выйдут уже в июне текущего года. Стоимость ноутбука составит $799 за конфигурацию с Core i5 и $999 за конфигурацию с Core i7. Стоимость планшета пока не раскрывается и станет известна ближе к выходу в продажу. По факту, о Urban T1 пока очень мало информации - производитель не раскрыл полные характеристики  устройства.

Характеристики планшета Acer Enduro Urban T1:

  • 10-дюймовый сенсорный 1080p дисплей, Gorilla Glass, яркость 450 нит
  • Чипсет MediaTek MT8167A 
  • Батарея 6000 мАч
  • Камера: тыльная на 5 МП, фронтальная на 2 МП
  • Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth
  • Толщина корпуса 9.8 мм
  • Вес 627 граммов

Характеристики ноутбука Acer Enduro Urban N3:

  • 14-дюймовый 1080p IPS дисплей
  • Процессор Intel Core i5-1135G7 или i7-1165G7 со встроенной графикой Iris Xe
  • ОЗУ: 8 или 16 ГБ DDR4 
  • Накопитель: 512 ГБ или 1 ТБ PCIe SSD
  • Поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5
  • Порты: HDMI, USB Type-C (Thunderbolt 4, DisplayPort), 3x USB Type-A, аудио разъем
  • Размер корпуса: 35 x 24.3 x 2.18 см
  • Вес: 1.8 кг

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Allen Ngo, 2021-04-19 (Update: 2021-04-19)
Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор - США - 4460 статей на Notebookcheck c 2011 года
Получив степень бакалавра по гидродинамике в природных системах (университет Калифорнии), я переориентировался на ядерную физику и даже получил лицензию на работу с реакторами. Управление в современных реакторах по-прежнему ведётся с компьютеров из восьмидесятых. Познав это, начинаешь по-настоящему ценить потребительскую электронику, современную и удобную. В те часы, когда я не руковожу англоязычным разделом Notebookcheck и не пишу обзоры, я перехожу в игровой мир, следя за свежими новостями и чемпионатами.

 