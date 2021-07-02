Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Acer улучшила производительность игровых ноутбуков на базе Nvidia RTX 30 с помощью обновления BIOS

Predator Helios 300 и другие игровые модели Acer стали мощнее (Изображение: Acer)
Predator Helios 300 и другие игровые модели Acer стали мощнее (Изображение: Acer)
Компания Acer выпустила обновленные версии BIOS для ряда собственных игровых ноутбуков на базе видеокарт Nvidia GeForce RTX 30. Обновленные версии прошивки увеличивают уровень TGP видеокарт на 5-30 Вт, в зависимости от модели
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
видеокарты GeForce игры и всё связанное с ними ноутбуки
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Как все мы знаем, Nvidia отказалась в этом году от бренда Max-Q, позволяя производителям самостоятельно регулировать максимальный уровень энергопотребления мобильных видеокарт RTX 30 производителям. Вполне естественно, для каждой модели существует доступный диапазон значений, определенный само Nvidia: для GeForce RTX 3080, например, TGP может варьироваться от 80 до 150 Вт (165 Вт в сумме с Dynamic Boost). Для сравнения, младшая в линейке GeForce RTX 3050 имеет диапазон от 35 до 80 Вт. После череды скандалов Nvidia обязала производителей ноутбуков указывать уровень TGP установленных в их моделях видеокарт, чтобы покупатель мог примерно понимать на какой уровень производительности можно рассчитывать приобретая тот или иной ноутбук.

Далеко не все производители следуют указаниям Nvidia, но Acer пошла еще дальше, заявив, что повысит уровень TGP на нескольких своих игровых моделях. На данный момент речь идет о игровых ноутбуках Nitro 5Predator Helios 300Predator Triton 300 и Predator Triton 300 SE. Большинство из перечисленных моделей получили небольшую надбавку к заводскому значению: от 5 до 15 Вт. Причем, прирост значения зависит не только от модели видеокарты, но и от модели ноутбука. Например, GeForce RTX 3050 Ti в Nitro 5 получила всего 5 Вт, а в двух других моделях она же получила 10 Вт. Самый большой прирост TGP наблюдается у GeForce RTX 3060 в Predator Helios 300, которая получила целых 30 Вт к заводскому значению. В итоге, теперь ее TGP выше, чем у конфигураций с RTX 3070 и RTX 3080 данной модели. Довольно интересно будет проверить, как изменится производительность указанных ноутбуков после установки соответствующего обновления BIOS.

Как бы там ни было, Acer не единственная компания, увеличивающая TGP видеокарт в своих ноутбуках при помощи обновления BIOS: недавно Dell увеличила лимит RTX 3070 в Alienware m15 R5, правда довольно незначительно. В случае Acer работа также еще не завершена - компания планирует выпустить обновления для большего числа конфигураций Nitro 5, Helios 300 и Triton 300.

Модель Установленная видеокарта TGP по заводу TGP после обновления Прирост TGP, Вт Прирост TGP в процентах
Acer Nitro 5 GeForce RTX 3050
GeForce RTX 3050 Ti
GeForce RTX 3060
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 3080		 70 Вт
70 Вт
85 Вт
85 Вт
85 Вт		 75 Вт
75 Вт
95 Вт
100 Вт
100 Вт		 5 Вт
5 Вт
10 Вт
15 Вт
15 Вт		 6.7%
6.7%
10.5%
15.0%
15.0%
Acer Predator Helios 300 GeForce RTX 3050 Ti
GeForce RTX 3060
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 3080		 80 Вт
100 Вт
100 Вт
100 Вт		 95 Вт
130 Вт
105 Вт
105 Вт		 15 Вт
30 Вт
5 Вт
5 Вт		 15.8%
23.1%
4.8%
4.8%
Acer Predator Triton 300 GeForce RTX 3050 Ti
GeForce RTX 3060
GeForce RTX 3070
GeForce RTX 3080		 75 Вт
95 Вт
95 Вт
95 Вт		 85 Вт
105 Вт
110 Вт
110 Вт		 10 Вт
10 Вт
15 Вт
15 Вт		 11.8%
9.5%
13.6%
13.6%
Acer Predator Triton 300 SE GeForce RTX 3050 Ti
GeForce RTX 3060		 75 Вт
75 Вт		 85 Вт
90 Вт		 10 Вт
15 Вт		 11.8%
16.7%
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Источник(и)

Acer, ComputerBase, VideoCardz

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Senior Tech Writer - 3716 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 07 > Acer улучшила производительность игровых ноутбуков на базе Nvidia RTX 30 с помощью обновления BIOS
Alex Alderson, 2021-07- 2 (Update: 2021-07- 2)

 