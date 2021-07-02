Acer улучшила производительность игровых ноутбуков на базе Nvidia RTX 30 с помощью обновления BIOS

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Как все мы знаем, Nvidia отказалась в этом году от бренда Max-Q, позволяя производителям самостоятельно регулировать максимальный уровень энергопотребления мобильных видеокарт RTX 30 производителям. Вполне естественно, для каждой модели существует доступный диапазон значений, определенный само Nvidia: для GeForce RTX 3080, например, TGP может варьироваться от 80 до 150 Вт (165 Вт в сумме с Dynamic Boost). Для сравнения, младшая в линейке GeForce RTX 3050 имеет диапазон от 35 до 80 Вт. После череды скандалов Nvidia обязала производителей ноутбуков указывать уровень TGP установленных в их моделях видеокарт, чтобы покупатель мог примерно понимать на какой уровень производительности можно рассчитывать приобретая тот или иной ноутбук.

Далеко не все производители следуют указаниям Nvidia, но Acer пошла еще дальше, заявив, что повысит уровень TGP на нескольких своих игровых моделях. На данный момент речь идет о игровых ноутбуках Nitro 5, Predator Helios 300, Predator Triton 300 и Predator Triton 300 SE. Большинство из перечисленных моделей получили небольшую надбавку к заводскому значению: от 5 до 15 Вт. Причем, прирост значения зависит не только от модели видеокарты, но и от модели ноутбука. Например, GeForce RTX 3050 Ti в Nitro 5 получила всего 5 Вт, а в двух других моделях она же получила 10 Вт. Самый большой прирост TGP наблюдается у GeForce RTX 3060 в Predator Helios 300, которая получила целых 30 Вт к заводскому значению. В итоге, теперь ее TGP выше, чем у конфигураций с RTX 3070 и RTX 3080 данной модели. Довольно интересно будет проверить, как изменится производительность указанных ноутбуков после установки соответствующего обновления BIOS.

Как бы там ни было, Acer не единственная компания, увеличивающая TGP видеокарт в своих ноутбуках при помощи обновления BIOS: недавно Dell увеличила лимит RTX 3070 в Alienware m15 R5, правда довольно незначительно. В случае Acer работа также еще не завершена - компания планирует выпустить обновления для большего числа конфигураций Nitro 5, Helios 300 и Triton 300.