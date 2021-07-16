Nvidia RTX 3050 Ti не стоит ваших затрат: на 50% медленнее RTX 3060 и всего на 10% дешевле
Nvidia создавала мобильную видеокарту RTX 3050 Ti в качестве более доступной версии RTX 3060, но что-то пошло не так и в итоге соотношение цены и производительности у новинки оказалось посредственным. Как показали свежие тесты производительности игровых ноутбуков на YouTube-канале Jarrod’s Tech, RTX 3050 Ti оказалась в очень неудобном положении, особенно если вспомнить, что ее запросто можно было заменить на RTX 3060 со сниженным TGP. Для максимально правильного и честного тестирования, автор YoTube-канала использовал две разные конфигурации XMG Core 17 (референсная система Tongfang) на базе Intel Core i7-11800H с двумя модулями памяти суммарным объемом 16 ГБ (DDR4-3200, двухканальный режим) с таймингами CL22. Тесты обоих ноутбуков проводились с выставленным на максимум TGP и включенным Optimus в 15 различных играх, а также нескольких приложениях для обработки цифрового контента; параллельно сравнивался нагрев и автономность моделей.
Несмотря на вполне очевидные отличия в характеристиках RTX 3060 и RTX 3050 Ti, главной проблемой для последней стал ограниченный до 4 ГБ объем видеопамяти. Из-за данного ограничения RTX 3050 Ti не способна запустить Red Dead Redemption 2 на Ультра настройках в 1080p, а в Assassin’s Creed Valhalla на максимальных настройках в 1080p ее производительность на умопомрачительные 600% хуже, чем у RTX 3060 - всего 8.5 кадров в секунду. Конечно, мы привели два худших сценария, но даже если брать средние значения (высокие настройки, 1080p) RTX 3050 Ti отстает от RTX 3060 на 54%. Да, она все еще способна выдавать 60 к/с во многих играх на высоких настройках, но с годами ее запас производительности быстро исчерпается. Стоит добавить, что при использовании низких настроек графики разница между упомянутыми видеокартами значительно меньше - 24%.
RTX 3050 Ti меньше греется в работе, что и не удивительно - у нее меньше CUDA-ядер и ниже уровень TGP. Усредненный нагрев графического процессора RTX 3060 составил 85 °C, в то время как у RTX 3050 Ti этот показатель находится на уровне 61 °C. Автономность у конфигурации с RTX 3050 Ti оказалась на 25% лучше. Если говорить о приложениях, то там разница варьируется от несущественной в Adobe Premier, до 45-67% в приложениях для рендеринга.
Теперь мы добрались до определяющего фактора, которым является цена. Тут все, конечно, зависит от производителей ноутбуков, но в случае XMG конфигурация на RTX 3060 всего на 10% дороже версии с RTX 3050 Ti. Еще раз: мы говорим о 10% разнице в цене при ~50% разнице в производительности. В таком свете RTX 3050 Ti выглядит как издевка над покупателем и оправдать ее существование смогут только огромные скидки, ждать которых, увы, не приходится. В то же время, позиции RTX 3060 в качестве народной видеокарты с отличным соотношением цены и производительности лишь укрепились от таких сравнительных тестов.