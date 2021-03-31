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Nvidia ввела поддержку Resizable BAR для всех видеокарт RTX 30

Resizable BAR доступен для видеокарт RTX 30 (Изображение: NVIDIA)
Resizable BAR доступен для видеокарт RTX 30 (Изображение: NVIDIA)
Технология Resizable BAR теперь доступна для всех настольных видеокарт Nvidia RTX 30 - все как и обещалось ранее. Соответствующая поддержка также имеется у актуальных платформ AMD и Intel, в том числе у процессоров Zen 3 и Comet Lake-S. Пока что Resizable BAR обеспечивает прирост производительности в 17 различных играх
Alex Alderson, 🇺🇸 🇵🇹 ...
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Nvidia сдержала свое обещание и выкатила поддержку технологии Resizable BAR для всех настольных видеокарт RTX 30. На данный момент, Resizable BAR доступен в 17 различных играх:

  • Assassin's Creed Valhalla
  • Battlefield V
  • Borderlands 3
  • Control
  • Cyberpunk 2077
  • Death Stranding
  • DIRT 5
  • F1 2020
  • Forza Horizon 4
  • Gears 5
  • Godfall
  • Hitman 2
  • Hitman 3
  • Horizon Zero Dawn
  • Metro Exodus
  • Red Dead Redemption 2
  • Watch Dogs Legion
Состояние технологии можно увидеть в Панели управления Nvidia (Изображение: NVIDIA)
Состояние технологии можно увидеть в Панели управления Nvidia (Изображение: NVIDIA)

Производитель сообщает, что количество совместимых игр будет расти, а пользователям достаточно будет своевременно обновлять драйвера Game Ready. Для включения поддержки технологии придется единоразово установить обновленную прошивку VBIOS на видеокарту. На сайте Nvidia опубликованы ссылки на обновления прошивок от производителей видеокарт, а также обновления для референсных моделей Founders Edition.

Чтобы убедиться, что Resizable BAR активен, следует открыть Панель управления Nvidia. В разделе 'Информация о системе' среди прочего будет указано наличие или отсутствие поддержки технологии устройством.

Судя по первым тестам от Chiphell, Resizable BAR дает прирост производительности в размере 3% на топовых видеокартах с архитектурой Ampere, вроде RTX 3090. Сама же Nvidia указывает, что Resizable BAR может обеспечить вплоть до 5.9% прироста кадровой частоты в различных играх при использовании RTX 3080 в разрешении 1440p.

Изображение: NVIDIA)

Источник(и)

NVIDIA, Chiphell, Videocardz

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Alex Alderson, 2021-03-31 (Update: 2021-03-31)
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj - 3303 articles published on Notebookcheck since 2018

 