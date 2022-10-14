Microsoft сделает DirectStorage еще быстрее за счет декомпрессии силами видеокарты
Начиная с марта 2022 в Windows 10 и 11 появилась поддержка DirectStorage - технологии, которая должна была направлять игровые данные напрямую в видеокарту минуя процессор, уменьшая время загрузки игры. Тесты показали, что DirectStorage 1.0 действительно ускоряет загрузку игр при использовании NVMe SSD, но разница была чуть менее 1 секунды, что было совершенно не важно на практике. Все дело в том, что реализация DS 1.0 не предусматривала декомпрессии игровых данных силами видеокарты, что позволило бы снять большую часть нагрузки с процессора. Недавно Microsoft анонсировала введение такой возможности в DS 1.1: технология будет реализована к концу 2022 года, но уже сейчас софтверный гигант представил примерные оценки выигрыша в производительности за счет новой функции.
Как известно, видеокарты гораздо эффективнее процессоров справляются с задачами, которые хорошо параллелятся, потому декомпрессия игровых текстур и других данных будет происходить гораздо быстрее при условии использования быстрого NVMe SSD. Если верить презентации Microsoft, такая технология позволит ускорить загрузку игр в три раза по сравнению с традиционной обработкой данных на процессоре. Дополнительный плюс заключается в том, что в высвобожденное время процессор не будет простаивать, что также положительно скажется на скорости загрузки приложения. Демонстрация Microsoft показывает сокращения времени чуть менее, чем на 2 секунды, но предполагается, что в требовательных играх ускорение будет гораздо более явным.
Для работы технологии DirectStorage 1.1 рекомендуется использовать видеокарту с поддержкой DX12 Ultimate, но на самом деле любая модель совместимая с DX12 и Shader Model 6.0 также должна работать. Вполне естественно, необходим еще быстрый NVMe SSD, с которого собственно и будет загружаться игра, но в Microsoft вновь уточняют, что в Windows 11 функция будет работать лучше, чем в Windows 10, так как в новой операционной системе полностью переработан весь код, отвечающий за работу с накопителями. К сожалению, Direct Storage будет работать только в совместимых играх - то есть, разработчики должны предусмотреть такую функцию в своих проектах. Список поддерживаемых игр пока-что очень бедный: Forspoken и Witcher 3. Впрочем, введение декомпрессии силами видеокарты должно заставить разработчиков активнее вводить поддержку данной технологии.
Отметим, что сама суть технологии Direct Storage не нова и на данный момент подобная методика используется в игровых приставках последнего поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X.