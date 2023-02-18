Parallels Desktop 18 теперь является официальным способом запуска Windows 11 ARM на Mac и MacBook с процессорами Apple M1/M2

Обладатели ноутбуков и компьютеров с процессорами Apple M1 и M2 теперь могут официально установить Windows 11 для ARM через Parallels Desktop 18. У данной редакции Windows есть ограничения при запуске через Parallels, но пользователи могут запускать большинство игр и даже открывать приложения для платформы x86

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С тех пор как Apple перешла на собственные процессоры с архитектурой ARM, пользователи Mac/MacBook потеряли возможность установки и запуска Windows, так как поддержка Boot Camp у новой платформы отсутствует. Однако теперь, благодаря Parallels Desktop 18, владельцы устройств на процессорах Apple смогут запустить версию Windows 11 для ARM через виртуальную машину.

На самом деле Parallels Desktop поддерживает запуск Windows на Mac с чипом Apple M1 еще с версии 16.5, но есть один важный нюанс. Windows для ARM была недоступна для скачивания обычным пользователям, потому как Microsoft лицензирует данную ОС напрямую производителям и партнерам. То есть, по факту возможность достать образ Windows для ARM раньше была, но это было нелегально.

Теперь же все официально: Microsoft назвала Parallels Desktop 18 "авторизованным решением для запуска ARM-редакций Windows 11 Pro и Windows 11 Enterprise через виртуальную машину на компьютерах с процессорами Apple M1 и M2."

Таким нехитрым образом скачать Windows 11 для ARM теперь можно напрямую из Parallels Desktop 18, а затем использовать лицензионный ключ для ее активации. Впрочем, даже сейчас у такого способа запуска есть свои недостатки.

Windows 11 для ARM не поддерживает игры с DirectX 12, а также OpenGL 3.3 и выше. Игры с DirectX 11 в теории должны запускаться все, так как они обрабатываются через Apple Metal API. Соответственно, поддержка DirectX 12 появится только тогда, когда у Metal API появятся аналогичные возможности.

Другая проблема связана с тем, что ARM-версии драйверов есть далеко не под все устройства, да и найти их сложно. Игры, которые имеют систему защиты, предусматривающую установку определенных драйверов также не будет работать.

Дополнительное ограничение связано с отсутствием возможности запуска вложенной виртуализации. Таким образом выходит, что пусть сама Windows для ARM и поддерживает Windows Subsystem for Linux (WSL), Windows Subsystem for Android (WSA), Windows Sandbox и Virtualization-based Security (VBS), все они не будут работать, так как по сути требуют запуска виртуальной машины внутри виртуальной машины.

Запуск x64 и x86 приложений возможен в Parallels Desktop, однако 32-битные пакеты из Microsoft Store недоступны. В принципе, это небольшая потеря, ведь они все равно потихоньку уходят в прошлое.

Apple, в свою очередь, не спешит выкатывать поддержку Boot Camp и всю работу спихивает на Microsoft. Цитируем Крейга Федериги (Craig Federighi), который является главой программной разработки в Apple (из интервью Ars Technica):

"Что касается нативного запуска Windows на наших компьютерах, здесь все зависит от Microsoft. Мы разработали технологическую базу с возможностью запуска ARM-версии Windows, которая, в свою очередь, поддерживает приложения для платформы x86. Однако дальнейшая работа по лицензированию данной ОС для конечных пользователей лежит на плечах Microsoft. Компьютеры Mac определенно справятся с этой задачей."

Для тех, кому поддержка вложенной виртуализации необходима, Microsoft предлагает подписаться на облачный сервис Windows 365, где можно будет создать удаленную машину на Windows с необходимыми параметрами.

Вообще, появление поддержки Windows на процессорах Apple (пусть и через Parallels Desktop) выглядит странно со стороны Microsoft, которая собственноручно убрала поддержку многих все еще годных процессоров Intel и AMD в Windows 11. Сделано это было, напомним, якобы в целях повышения безопасности ОС.

Сама по себе новая версия Parallels Desktop также научилась выставлять повышенную частоту обновления Apple ProMotion в macOS и Windows. Также появилась поддержка устройств USB 3.0 и Bluetooth-геймпадов, таких как Xbox Wireless Controller и PlayStation DualShock.

Дополнительно пользователи получили возможность отведения виртуальной машине с Windows 11 до 18 процессорных ядер и до 62 ГБ оперативной памяти (только в Parallels Desktop Pro Edition) при использовании Mac Studio с процессором Apple M1 Ultra. Ранее для виртуальной машины можно было отнести максимум 8 ядер процессора и до 32 ГБ ОЗУ.

Обладатели подписки могут бесплатно обновиться до Parallels Desktop 18.