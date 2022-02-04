Энтузиасту удалось запустить Windows 11 на Microsoft Surface Duo

Разработчику Густаву Монсе (Gustave Monce) удалось запустить рабочую (ну почти) Windows 11 на складном смартфоне Microsoft Surface Duo. Пока-что говорить о полноценной работе ОС не приходится, но энтузиаст уже планирует в последствии установить на данное устройство отмененную Windows 10X

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Не так давно группе энтузиастов удалось запустить Windows 10X на старом (но не бесполезном) Lumia 950 XL. Тем временем, разработчик Густав Монсе (Gustave Monce) сумел запустить установку Windows 11 на смартфоне Microsoft Surface Duo, который изначально работал на Android.

Судя по скриншотам в Твиттере Густава, операционная система еще далека от полноценного рабочего состояния. Разработчику явно удалось запустить процесс установки Windows 11, но дальнейший процесс на фото не показан. В любом случае, это уже гораздо больше, чем удалось сделать самой Microsoft, которая обещала выпустить версию Surface Duo на базе Windows, но по факту представила только вариант на Android.

Для экспериментов разработчик использовал поврежденный образец Surface Duo, у которого разбит один из дисплеев - его оказалось достаточно, чтобы выяснить, что Windows 11 видит встроенную память UFS и может с ней работать. Густав также поделился планами по установке отмененной Windows 10X на многострадальный смартфон от Microsoft.