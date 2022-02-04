Энтузиасту удалось запустить Windows 11 на Microsoft Surface Duo
Не так давно группе энтузиастов удалось запустить Windows 10X на старом (но не бесполезном) Lumia 950 XL. Тем временем, разработчик Густав Монсе (Gustave Monce) сумел запустить установку Windows 11 на смартфоне Microsoft Surface Duo, который изначально работал на Android.
Судя по скриншотам в Твиттере Густава, операционная система еще далека от полноценного рабочего состояния. Разработчику явно удалось запустить процесс установки Windows 11, но дальнейший процесс на фото не показан. В любом случае, это уже гораздо больше, чем удалось сделать самой Microsoft, которая обещала выпустить версию Surface Duo на базе Windows, но по факту представила только вариант на Android.
Для экспериментов разработчик использовал поврежденный образец Surface Duo, у которого разбит один из дисплеев - его оказалось достаточно, чтобы выяснить, что Windows 11 видит встроенную память UFS и может с ней работать. Густав также поделился планами по установке отмененной Windows 10X на многострадальный смартфон от Microsoft.
Still early days so aside from booting and showing stuff on screen that is about it but that’s always satisfying to watch pic.twitter.com/z0iTJFIbyY— Gustave Monce (@gus33000) February 2, 2022