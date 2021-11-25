Ноутбуки на Windows 11 получат более качественные веб-камеры, динамики и микрофоны

Судя по таблице, которую Microsoft, согласно нашим источникам, рассылает производителям ноутбуков, специфические требования касаются моделей всех уровней: начального, среднего и высокого.

Для устройств начального уровня Microsoft рекомендует веб-камеру с динамическим диапазоном ≥ 33 дБ. Пространственное и временное соотношение сигнала к шуму (SNR) должно быть ≥30 дБ и ≥ 33 дБ соответственно, при освещенности 20 люкс и цветовой температуре 2700K. Камера должна поддерживать разрешение 640 x 360 и 1280 x 720 пикселей при частоте ≥ 15 к/с при освещенности 20 люкс и ≥ 30 к/с при освещенности 80 люкс.

В ноутбуках среднего уровня динамический диапазон камеры должен быть ≥ 36 дБ, а у устройств высокого уровня ≥ 40 дБ. Пространственный и временный SNR для обоих типов устройств должен составлять ≥ 33 дБ и 36 дБ при 20 люксах и 2700K .

В ноутбуках среднего уровня должны быть веб-камеры с разрешением 720p, но они должны выдавать частоту ≥ 20 к/с при 20 люкс и ≥ 30 к/с при 80 люкс. Ноутбуки высокого уровня обязаны иметь 1080p камеру с частотой ≥ 30 к/с при 20 люкс и 80 люкс.

Microsoft также требует, чтобы усредненная ошибка цвета (Delta-C00), которая влияет на цветопередачу, была ≤ 10 для устройств начального уровня и ≤ 5 для устройств среднего и высокого уровня. Кроме того, у всех ноутбуков должны быть доступны настройки баланса белого, подавления эха (AEC) и автоматической регулировки усиления (AGC).

В документе также указано, что камеры ноутбуков начального и среднего уровня могут иметь статическую фокусировку на расстояние до 4 метров, а вот в моделях высокого уровня должен быть автофокус.

