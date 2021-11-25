Ноутбуки на Windows 11 получат более качественные веб-камеры, динамики и микрофоны
Среди всех ноутбуков, что мы когда-либо тестировали, более-менее приемлемые веб-камеры установлены только у моделей серии Microsoft Surface, модульного Framework laptop и, пожалуй, у новых Apple MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16. Буквально во всех других устройствах самых разных ценовых категорий - даже у дорогих Dell XPS - мы постоянно обнаруживаем устаревшие 720p камеры с паршивой картинкой, плохой цветопередачей и низкой четкостью.
Однако уже в ближайшее время эта позорная тенденция может измениться - судя по всему, кто-то все же услышал наше недовольство по поводу качества камер в ноутбуках.
Речь идет о компании Microsoft, которая ранее уже заявила об одном важном требовании для всех ноутбуков на Windows 11: все модели должны поддерживать драйвер Windows Precision, что крайне позитивно должно сказаться на пользовательском опыте. Однако, как нам стало известно, софтверный гигант расширил перечень требований к компонентам, которые связаны с работой RTC-приложений (real time communication - связь в реально времени). Конечно же, в первую очередь компания делает это для себя любимой, чтобы улучшить и стандартизировать пользовательский опыт во встроенном клиенте Teams в Windows 11. Однако рядовой пользователь от введения стандартизации только выиграет.
Из наших собственных источников нам удалось получить подробную информацию о том, как Microsoft собирается стандартизировать качество микрофонов, веб-камер и динамиков в ноутбуках на Windows 11, которые поступят в продажу уже в праздничный сезон 2021.
Веб-камера: 1080p с частотой 30 к/с у премиальных моделей
Судя по таблице, которую Microsoft, согласно нашим источникам, рассылает производителям ноутбуков, специфические требования касаются моделей всех уровней: начального, среднего и высокого.
Для устройств начального уровня Microsoft рекомендует веб-камеру с динамическим диапазоном ≥ 33 дБ. Пространственное и временное соотношение сигнала к шуму (SNR) должно быть ≥30 дБ и ≥ 33 дБ соответственно, при освещенности 20 люкс и цветовой температуре 2700K. Камера должна поддерживать разрешение 640 x 360 и 1280 x 720 пикселей при частоте ≥ 15 к/с при освещенности 20 люкс и ≥ 30 к/с при освещенности 80 люкс.
В ноутбуках среднего уровня динамический диапазон камеры должен быть ≥ 36 дБ, а у устройств высокого уровня ≥ 40 дБ. Пространственный и временный SNR для обоих типов устройств должен составлять ≥ 33 дБ и 36 дБ при 20 люксах и 2700K .
В ноутбуках среднего уровня должны быть веб-камеры с разрешением 720p, но они должны выдавать частоту ≥ 20 к/с при 20 люкс и ≥ 30 к/с при 80 люкс. Ноутбуки высокого уровня обязаны иметь 1080p камеру с частотой ≥ 30 к/с при 20 люкс и 80 люкс.
Microsoft также требует, чтобы усредненная ошибка цвета (Delta-C00), которая влияет на цветопередачу, была ≤ 10 для устройств начального уровня и ≤ 5 для устройств среднего и высокого уровня. Кроме того, у всех ноутбуков должны быть доступны настройки баланса белого, подавления эха (AEC) и автоматической регулировки усиления (AGC).
В документе также указано, что камеры ноутбуков начального и среднего уровня могут иметь статическую фокусировку на расстояние до 4 метров, а вот в моделях высокого уровня должен быть автофокус.
RTC: Требования к микрофонам и динамикам
Дополнительными требованиями к связи реального времени (видеозвонки и так далее) со стороны Microsoft является визуальная индикация (светодиод) активности веб-камеры, а также расположение на уровне глаз. Очень надеемся, что рекомендации Microsoft положат конец веб-камерам в клавиатурах и на нижних рамках дисплея, которые хорошо показывают только ноздри пользователя.
От ноутбуков начального уровня требуется наличие массива из двух микрофонов с надлежащей чувствительностью для общения на расстоянии до 0.8 метра (в том числе при закрытой крышке). Ноутбуки среднего и высокого уровня должны иметь по четыре микрофона с высокой чувствительностью, которая обеспечит беспроблемное общение на расстоянии до 4 метров (в том числе при закрытой крышке). Соотношение сигнала к шуму у микрофонов устройств начального уровня должно быть более 63 дБ(A), в то время как у моделей среднего и высокого уровня - более 65 дБ(A) и 67 дБ(A) соответственно.
Кроме того, микрофоны должны быть способны воспроизвести сигнал с частотой 1 кГц в точности при звуковом давлении в 94 дБ - это показатель хорошей чувствительности. К примеру, прибор, которым мы замеряем шумность ноутбуков проходит калибровку как раз по описанному выше алгоритму.
Что же касается динамиков, Microsoft требует от производителей, чтобы их громкость составляла как минимум 67 дБ(A) на дистанции 0.8 метра для ноутбуков начального уровня и и 70 дБ(A)/73 дБ(A) для моделей среднего и высокого уровня соответственно.
Согласно нашим источникам, данные документы рассылались производителям ноутбуков еще в мае 2021 года, а значит на подготовку "правильных" веб-камер, микрофонов и динамиков у них было достаточно времени. С учетом повального перехода на удаленную работу и роста популярности видеоигр с онлайн-чатами (голос, видео), повышение требований к таким важным компонентам выглядит достаточно своевременным шагом со стороны Microoft. Со своей стороны мы однозначно одобряем подобную инициативу.
Конечно, все это еще не гарантирует, что все производители ноутбуков резко последуют новым рекомендациям, но мы надеемся, что времена 0.9-МП веб-камер, демонстрирующих замыленную картинку низкого качества, наконец прошли.
Источник(и)
Notebookcheck