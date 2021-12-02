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Эксклюзив | Ноутбуки с сертификацией Intel Evo 4.0 получат веб-камеры на 8 МП

Ноутбуки с шильдиком Intel Evo 4.0 получат веб-камеры на 8 МП (Изображение: Intel)
Ноутбуки с шильдиком Intel Evo 4.0 получат веб-камеры на 8 МП (Изображение: Intel)
Новые спецификации Intel Evo 4.0, которые должны вступить в силу с появлением ноутбуков на базе Intel Raptor Lake, обещают появление моделей с действительно хорошими веб-камерами. Дело в том, что Intel недавно присоединилась к организации VCX Forum, занимающейся независимой экспертизой качества камер в различных устройствах
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇮🇹
наши эксклюзивы Intel Evo / Project Athena ноутбуки
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Буквально на днях мы сообщали о том, что ноутбуки на базе Windows 11 получат улучшенные веб-камеры благодаря повышенным требованиям к производителям со стороны Microsoft. Судя по всему, ребята в Intel оценили эту идею и решили состряпать свой аналог. 

Судя по эксклюзивной информации из наших собственных источников, чипмейкер собирается обновить спецификации платформы Intel Evo, которая на данный момент имплементирована в третьей версии и актуальна для ноутбуков на базе Alder Lake. Тем не менее, полная реализация требований к качеству веб-камеры ноутбуков появится только в версии Evo 4.0, которая увидит свет с появлением ноутбуков на базе грядущих процессоров Raptor Lake (следующее поколение после Alder Lake).

Intel присоединилась к организации VCX forum

Intel теперь является частью VCX forum. Для тех, кто не знал: Valued Camera eXperience (VCX) forum - это некоммерческая организация, которая занимается экспертизой качества камер в ноутбуках, смартфонах, дронах и других гаджетах. Набор тестов VCX версии v2020 включает тестирование фронтальной и основной камеры при различном освещении.

Тесты данной организации учитывают различные аспекты качества камеры: разрешение, обработка движения, четкость, цветопередача, шумы, динамический диапазон, обработка теней и искажения на примере таблицы TE42 LL при различных условиях освещения. Финальная оценка выносится на основе анализа всех показателей в тестах. 

Intel Evo 4.0: хорошая оценка VCX и камеры на 8 мегапикселей

По информации из наших источников, ноутбуки, принадлежащие к платформе Intel Evo 4.0, должны соответствовать ряду критериев. Среди всего прочего, оценка VCX должна быть не ниже заданного Intel уровня (какого именно - пока неизвестно), а веб-камера должна находится на уровне глаз пользователя. Камера под дисплеем или в любом другом месте, помимо верхней рамки, будет получать негативную оценку.

Напомним, платформа Intel Evo - или Athena 2.0, как ее иногда называют -  была представлена вместе с процессорами Intel Tiger Lake-U в качестве набора спецификаций, которым должны соответствовать ноутбуки на базе чипов Intel. Среди таких мгновенный выход из спящего режима, хорошая автономность и другие особенности - ноутбуки с наклейкой Evo обязательно соответствуют описанным в спецификации требованиям. Грядущие ноутбуки на базе мобильных процессоров Alder Lake с высокой долей вероятности получат расширенный список требований в спецификации, потому ее условно можно будет назвать Evo 3.0; условная Evo 4.0 ожидается с выходом моделей на Raptor Lake. Однако, с учетом вхождения Intel в VCX forum, вполне вероятно, что готовящиеся к выходу в первом квартале 2022 года ноутбуки уже получат расширенный список требований к веб-камерам.

По нашим данным, спецификации Evo 4.0 будут гарантировать наличие камеры на 8 МП с 80-градусным углом обзора. Для сравнения, для трансформеров и планшетов на Windows Intel требует веб-камеру с разрешением 5 МП или выше. Если камера выдает картинку в FHD, то размер пикселей у ее фотосенсора должен быть не меньше 1.4 мкм. Также спецификация ныне рекомендует наличие светодиодного индикатора активности камеры и выключателя либо шторки. 

Грядущие спецификации Evo 3.0 для ноутбуков Alder Lake включают требование о наличии дополнительных настроек и функций, которые управляются при помощи отдельного приложения. Сюда входит возможность подстройки к окружающему освещению, а также функция замены/скрытия фона позади пользователя. Вот только тут есть проблема: драйверы Intel работают только с интерфейсом Mobile Industry Processor Interface (MIPI), по которому камеры подключаются, к примеру, в смартфонах и планшетах. Производители ноутбуков же используют обычный USB для подключения веб-камер, а значит им придется разрабатывать собственные драйверы, совместимые с функционалом, требуемым в соответствии со спецификацией Evo.

В любом случае, у нас с вами теперь еще больше поводов для радости - еще один крупный игрок рынка озаботился качеством веб-камер. Со столь высокими требованиями к производителям ноутбуков мы вскоре можем увидеть, как качество картинки во время видеозвонков наконец приблизится к тому, что показывают в рекламе.

Спецификации Intel Evo 4.0
Спецификации Intel Evo 4.0

Источник(и)

Notebookcheck

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частичное?
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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1456 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2551 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-12- 2 (Update: 2021-12- 2)

 