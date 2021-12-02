Новые спецификации Intel Evo 4.0, которые должны вступить в силу с появлением ноутбуков на базе Intel Raptor Lake, обещают появление моделей с действительно хорошими веб-камерами. Дело в том, что Intel недавно присоединилась к организации VCX Forum, занимающейся независимой экспертизой качества камер в различных устройствах

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Буквально на днях мы сообщали о том, что ноутбуки на базе Windows 11 получат улучшенные веб-камеры благодаря повышенным требованиям к производителям со стороны Microsoft. Судя по всему, ребята в Intel оценили эту идею и решили состряпать свой аналог.

Судя по эксклюзивной информации из наших собственных источников, чипмейкер собирается обновить спецификации платформы Intel Evo, которая на данный момент имплементирована в третьей версии и актуальна для ноутбуков на базе Alder Lake. Тем не менее, полная реализация требований к качеству веб-камеры ноутбуков появится только в версии Evo 4.0, которая увидит свет с появлением ноутбуков на базе грядущих процессоров Raptor Lake (следующее поколение после Alder Lake).

Intel присоединилась к организации VCX forum

Intel теперь является частью VCX forum. Для тех, кто не знал: Valued Camera eXperience (VCX) forum - это некоммерческая организация, которая занимается экспертизой качества камер в ноутбуках, смартфонах, дронах и других гаджетах. Набор тестов VCX версии v2020 включает тестирование фронтальной и основной камеры при различном освещении.

Тесты данной организации учитывают различные аспекты качества камеры: разрешение, обработка движения, четкость, цветопередача, шумы, динамический диапазон, обработка теней и искажения на примере таблицы TE42 LL при различных условиях освещения. Финальная оценка выносится на основе анализа всех показателей в тестах.

Intel Evo 4.0: хорошая оценка VCX и камеры на 8 мегапикселей

По информации из наших источников, ноутбуки, принадлежащие к платформе Intel Evo 4.0, должны соответствовать ряду критериев. Среди всего прочего, оценка VCX должна быть не ниже заданного Intel уровня (какого именно - пока неизвестно), а веб-камера должна находится на уровне глаз пользователя. Камера под дисплеем или в любом другом месте, помимо верхней рамки, будет получать негативную оценку.

Напомним, платформа Intel Evo - или Athena 2.0, как ее иногда называют - была представлена вместе с процессорами Intel Tiger Lake-U в качестве набора спецификаций, которым должны соответствовать ноутбуки на базе чипов Intel. Среди таких мгновенный выход из спящего режима, хорошая автономность и другие особенности - ноутбуки с наклейкой Evo обязательно соответствуют описанным в спецификации требованиям. Грядущие ноутбуки на базе мобильных процессоров Alder Lake с высокой долей вероятности получат расширенный список требований в спецификации, потому ее условно можно будет назвать Evo 3.0; условная Evo 4.0 ожидается с выходом моделей на Raptor Lake. Однако, с учетом вхождения Intel в VCX forum, вполне вероятно, что готовящиеся к выходу в первом квартале 2022 года ноутбуки уже получат расширенный список требований к веб-камерам.

По нашим данным, спецификации Evo 4.0 будут гарантировать наличие камеры на 8 МП с 80-градусным углом обзора. Для сравнения, для трансформеров и планшетов на Windows Intel требует веб-камеру с разрешением 5 МП или выше. Если камера выдает картинку в FHD, то размер пикселей у ее фотосенсора должен быть не меньше 1.4 мкм. Также спецификация ныне рекомендует наличие светодиодного индикатора активности камеры и выключателя либо шторки.

Грядущие спецификации Evo 3.0 для ноутбуков Alder Lake включают требование о наличии дополнительных настроек и функций, которые управляются при помощи отдельного приложения. Сюда входит возможность подстройки к окружающему освещению, а также функция замены/скрытия фона позади пользователя. Вот только тут есть проблема: драйверы Intel работают только с интерфейсом Mobile Industry Processor Interface (MIPI), по которому камеры подключаются, к примеру, в смартфонах и планшетах. Производители ноутбуков же используют обычный USB для подключения веб-камер, а значит им придется разрабатывать собственные драйверы, совместимые с функционалом, требуемым в соответствии со спецификацией Evo.

В любом случае, у нас с вами теперь еще больше поводов для радости - еще один крупный игрок рынка озаботился качеством веб-камер. Со столь высокими требованиями к производителям ноутбуков мы вскоре можем увидеть, как качество картинки во время видеозвонков наконец приблизится к тому, что показывают в рекламе.