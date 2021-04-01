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Эксклюзив: Мобильная RTX 3050 сильно проигрывает мобильной GTX 1660 Ti

GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti в версиях для ноутбуков будут использовать видеопроцессор GA107 (изображение: Nvidia)
GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti в версиях для ноутбуков будут использовать видеопроцессор GA107 (изображение: Nvidia)
Мобильная RTX 3050 Ti, при этом, может быть сравнима с мобильной RTX 2060 - но всё снова будет зависеть от лимита потребления энергии, выставленного производителем ноутбука
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Наконец, мы можем подтвердить слухи из разных источников о скором выходе RTX 3050 и RTX 3050 Ti. В их мобильных изданиях, по крайней мере. Как принято сейчас у Nvidia, разработчики ноутбука получают полную власть над производительностью видеокарты путём выставления для неё лимита энергопотребления (35....80 Вт). Разница в быстродействии между самой экономной и самой прожорливой версиями будет превышать полтора раза при том, что формально это будет одна и та же видеокарта.

Ниже приведены детальные характеристики и предварительные бенчмарки. Мобильная RTX 3050 не впечатляет, не доставая даже до уровня GTX 1660 Ti Max-Q. Мобильная RTX 3050 Ti во внутриигровом бенчмарке Shadow of the Tomb Raider (1080p, сред. качество) работает немного лучше мобильной RTX 2060, но и это тоже не выглядит поводом для неземного счастья. Эти видеокарты сильно урезаны по сравнению с мобильной RTX 3060 и более-менее подходят для современных игр лишь в разрешении 1080p. Чтобы как следует задействовать потенциал 144-герцевого дисплея, вероятно, подойдёт лишь самая мощная, 80-ваттовая версия. Здесь совет может быть только один - всегда ищите информацию о TGP.

Напоследок отметим, что по сравнению с GTX 1660 Ti видеокарты серии RTX 3050 поддерживают больше современных технологий, включая поддержку нового видеокодека Aomedia Video 1 и аппаратное ускорение трассировки лучей (DXR + Nvidia RT). Вопрос производительности - не единственный, который заслуживает рассмотрения при выборе.

GeForce RTX 3050 (для ноутбука) GeForce RTX 3050 Ti (для ноутбука)
Ядер CUDA 2048 2560
Видеопамять 4 ГБ, GDDR6 4 ГБ, GDDR6
Шина памяти 128 бит 128 бит
Пропускная способность памяти 88 ГБ/с 88 ГБ/с
TGP 35....80 Вт 35....80 Вт
Базовая частота видеопр-ра 35 Вт: 713 МГц
50 Вт: 1178 МГц
60 Вт: 1238 МГц
80 Вт: 1530 МГц		 35 Вт: 735 МГц
50 Вт: 1140 МГц
60 Вт: 1223 МГц
80 Вт: 1463 МГц
Boost-частота видеопр-ра 35 Вт: 1057 МГц
50 Вт: 1455 МГц
60 Вт: 1500 МГц
80 Вт: 1740 МГц		 35 Вт: 1035 МГц
50 Вт: 1410 МГц
60 Вт: 1485 МГц
80 Вт: 1695 МГц
(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
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Alex Alderson, 2021-04- 1 (Update: 2021-04- 2)
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj - 3312 articles published on Notebookcheck since 2018
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1932 articles published on Notebookcheck since 2005
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 