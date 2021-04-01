Эксклюзив: Мобильная RTX 3050 сильно проигрывает мобильной GTX 1660 Ti

Мобильная RTX 3050 Ti, при этом, может быть сравнима с мобильной RTX 2060 - но всё снова будет зависеть от лимита потребления энергии, выставленного производителем ноутбука

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Наконец, мы можем подтвердить слухи из разных источников о скором выходе RTX 3050 и RTX 3050 Ti. В их мобильных изданиях, по крайней мере. Как принято сейчас у Nvidia, разработчики ноутбука получают полную власть над производительностью видеокарты путём выставления для неё лимита энергопотребления (35....80 Вт). Разница в быстродействии между самой экономной и самой прожорливой версиями будет превышать полтора раза при том, что формально это будет одна и та же видеокарта.

Ниже приведены детальные характеристики и предварительные бенчмарки. Мобильная RTX 3050 не впечатляет, не доставая даже до уровня GTX 1660 Ti Max-Q. Мобильная RTX 3050 Ti во внутриигровом бенчмарке Shadow of the Tomb Raider (1080p, сред. качество) работает немного лучше мобильной RTX 2060, но и это тоже не выглядит поводом для неземного счастья. Эти видеокарты сильно урезаны по сравнению с мобильной RTX 3060 и более-менее подходят для современных игр лишь в разрешении 1080p. Чтобы как следует задействовать потенциал 144-герцевого дисплея, вероятно, подойдёт лишь самая мощная, 80-ваттовая версия. Здесь совет может быть только один - всегда ищите информацию о TGP.

Напоследок отметим, что по сравнению с GTX 1660 Ti видеокарты серии RTX 3050 поддерживают больше современных технологий, включая поддержку нового видеокодека Aomedia Video 1 и аппаратное ускорение трассировки лучей (DXR + Nvidia RT). Вопрос производительности - не единственный, который заслуживает рассмотрения при выборе.