Эксклюзив: Мобильная RTX 3050 сильно проигрывает мобильной GTX 1660 Ti
Наконец, мы можем подтвердить слухи из разных источников о скором выходе RTX 3050 и RTX 3050 Ti. В их мобильных изданиях, по крайней мере. Как принято сейчас у Nvidia, разработчики ноутбука получают полную власть над производительностью видеокарты путём выставления для неё лимита энергопотребления (35....80 Вт). Разница в быстродействии между самой экономной и самой прожорливой версиями будет превышать полтора раза при том, что формально это будет одна и та же видеокарта.
Ниже приведены детальные характеристики и предварительные бенчмарки. Мобильная RTX 3050 не впечатляет, не доставая даже до уровня GTX 1660 Ti Max-Q. Мобильная RTX 3050 Ti во внутриигровом бенчмарке Shadow of the Tomb Raider (1080p, сред. качество) работает немного лучше мобильной RTX 2060, но и это тоже не выглядит поводом для неземного счастья. Эти видеокарты сильно урезаны по сравнению с мобильной RTX 3060 и более-менее подходят для современных игр лишь в разрешении 1080p. Чтобы как следует задействовать потенциал 144-герцевого дисплея, вероятно, подойдёт лишь самая мощная, 80-ваттовая версия. Здесь совет может быть только один - всегда ищите информацию о TGP.
Напоследок отметим, что по сравнению с GTX 1660 Ti видеокарты серии RTX 3050 поддерживают больше современных технологий, включая поддержку нового видеокодека Aomedia Video 1 и аппаратное ускорение трассировки лучей (DXR + Nvidia RT). Вопрос производительности - не единственный, который заслуживает рассмотрения при выборе.
|GeForce RTX 3050 (для ноутбука)
|GeForce RTX 3050 Ti (для ноутбука)
|Ядер CUDA
|2048
|2560
|Видеопамять
|4 ГБ, GDDR6
|4 ГБ, GDDR6
|Шина памяти
|128 бит
|128 бит
|Пропускная способность памяти
|88 ГБ/с
|88 ГБ/с
|TGP
|35....80 Вт
|35....80 Вт
|Базовая частота видеопр-ра
|35 Вт: 713 МГц50 Вт: 1178 МГц60 Вт: 1238 МГц80 Вт: 1530 МГц
|35 Вт: 735 МГц50 Вт: 1140 МГц60 Вт: 1223 МГц80 Вт: 1463 МГц
|Boost-частота видеопр-ра
|35 Вт: 1057 МГц50 Вт: 1455 МГц60 Вт: 1500 МГц80 Вт: 1740 МГц
|35 Вт: 1035 МГц50 Вт: 1410 МГц60 Вт: 1485 МГц80 Вт: 1695 МГц