Sony PlayStation 5 некорректно отображает SDR-контент

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Авторы YouTube-канала Digital Foundry (Alexander Battaglia и John Linneman) обнаружили важный недочет в работе PlayStation 5 при отображении контента в стандартном динамическом диапазоне (SDR). Проще говоря, новейшая игровая приставка Sony не умеет нормально отображать цвета в SDR-режиме. По какой-то причине PS5 отображает черный гораздо светлее нормы (как серый), что видно на прикрепленном снимке. Фото принадлежит пользователю Тиму Роджерсу (Tim Rogers), который играл в Demon's Souls на своем OLED телевизоре, на котором из-за SDR картинка выглядит так, будто это дешевый LCD-телевизор.

По словам ребят из Digital Foundry, PS5 использует более узкое цветовое пространство при отображении SDR-контента, что частично объясняет изменение общей цветности картинки по сравнению со стандартным HDR-режимом. По умолчанию PS5 действительно отображает все в формате HDR даже для контента, который его не поддерживает, а значит большинство пользователей с описанной проблемой не должны столкнуться.

Тем не менее, данная проблема стоит остро для тех, кто собирается захватывать картинку через HDMI и не хочет использовать HDR по различным причинам (например, если целевая платформа для видео не поддерживает HDR). Как бы там ни было, если корень проблемы действительно заключается в ограниченном цветовом пространстве, то Sony легко может исправить это обновлением прошивки. Однако, со стороны корпорации пока-что никаких комментариев не поступало.