Новая прошивка PlayStation 5 принесла поддержку 1440p VRR, Discord и ряд улучшений

Sony выпустила обновленную прошивку для игровой приставки PlayStation 5. Версия 7.00 уже доступна для предварительного тестирования, она приносит поддержку HDMI VRR при разрешении 1440p, интеграцию Discord и ряд других улучшений

Дополнительно Sony добавила поддержку переменной частоты кадров (VRR) при подключении HDMI в разрешении 1440p. При этом указывается, что PlayStation 5 должна быть подключена к телевизору через HDMI 2.1 чтобы функция работала. Полный список изменений версии 7.00 доступен на официальном блоге PlayStation .

Основным нововведением новой версии 7.00, согласно официальному списку изменений, является интеграция Discord. Благодаря этому теперь возможно подключение голосовой связи с пользователями Xbox и ПК в играх. Однако для начала придется установить приложение Discord на компьютере или смартфоне и связать свой аккаунт Discord с аккаунтом в PlayStation Network.

Sony сообщает о выходе новой версии прошивки для игровых приставок PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. В настоящее время обновление доступно для участников программы предварительного тестирования. Финальная версия должна выйти "в ближайшие месяцы", а согласно слухам прошивка станет доступной для загрузки в марте.

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Автор перевода: - 2963 статей на Notebookcheck c 2018 года Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheckc 2018 года

Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.