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Новая прошивка PlayStation 5 принесла поддержку 1440p VRR, Discord и ряд улучшений

PlayStation 5 получила новые возможности (Изображение: Ben Iwara)
PlayStation 5 получила новые возможности (Изображение: Ben Iwara)
Sony выпустила обновленную прошивку для игровой приставки PlayStation 5. Версия 7.00 уже доступна для предварительного тестирования, она приносит поддержку HDMI VRR при разрешении 1440p, интеграцию Discord и ряд других улучшений
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Sony сообщает о выходе новой версии прошивки для игровых приставок PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. В настоящее время обновление доступно для участников программы предварительного тестирования. Финальная версия должна выйти "в ближайшие месяцы", а согласно слухам прошивка станет доступной для загрузки в марте. 

Основным нововведением новой версии 7.00, согласно официальному списку изменений, является интеграция Discord. Благодаря этому теперь возможно подключение голосовой связи с пользователями Xbox и ПК в играх. Однако для начала придется установить приложение Discord на компьютере или смартфоне и связать свой аккаунт Discord с аккаунтом в PlayStation Network.

Дополнительно Sony добавила поддержку переменной частоты кадров (VRR) при подключении HDMI в разрешении 1440p. При этом указывается, что PlayStation 5 должна быть подключена к телевизору через HDMI 2.1 чтобы функция работала. Полный список изменений версии 7.00 доступен на официальном блоге PlayStation.

(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)
(Изображение: Sony)

Источник(и)

PlayStation Blog, Wccftech, Ben Iwara (Unsplash) - Изображение

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2023 год, 02 месяц > Новая прошивка PlayStation 5 принесла поддержку 1440p VRR, Discord и ряд улучшений
Alex Alderson, 2023-02- 5 (Update: 2023-02- 5)