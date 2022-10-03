PlayStation 5 наконец взломали - необходима прошивка версии 4.03 или ниже
Сразу после выхода PlayStation 5 энтузиасты и хакеры взялись проверять ее программное обеспечение на прочность. Первый прорыв был совершен в 2021, когда специалистам удалось разблокировать меню отладки. И вот, практически год спустя, пользователи Twitter под никами @StretchEcho и @SpecterDev сообщили, что им удалось наконец взломать систему защиты Sony с помощью WebKit-эксплойта.
Набор необходимых Python-файлов доступен для скачивания на странице GitHub у Spectre Dev. Сработает взлом только на PlayStation 5 с версией прошивки не выше 4.03 - можно разблокировать обе версии приставки (цифровая и с дисководом), но для выполнения задачи понадобится компьютер на Windows или MacOS. Пробовать эксплойт на более старших версиях прошивки не стоит: один из пользователей решил попытать удачи на версии 4.50 и получил kernel panic. Впрочем, даже если все инструкции и условия соблюдены, эксплойт работает нестабильно и порой для получения полного доступа придется повторить действия несколько раз.
Как и некоторые из старых патчей для PlayStation 4, данный эксплойт далек от идеала и не дает выполнять код напрямую в консоли. Впрочем, полный доступ к накопителю и меню отладки имеется. Можно даже утверждать, что этот взлом бесполезен в текущем виде, но он дает разработчикам и энтузиастам доступ к аппаратной составляющей PlayStation 5, за счет чего в будущем могут быть реализованы самые разные патчи системы, добавлена поддержа эмуляции старых игр и может быть даже режим 60 к/с в Bloodborne.