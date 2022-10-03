PlayStation 5 наконец взломали - необходима прошивка версии 4.03 или ниже

Хакерам удалось взломать программное обеспечение PlayStation 5. Обе версии приставки (с дисководом и без) оказались уязвимыми перед WebKit-эксплойтом. Пока-что у данного способа много недостатков и работает он только на прошивках версии 4.03 или ниже

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article Column или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , RISC-V , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Сразу после выхода PlayStation 5 энтузиасты и хакеры взялись проверять ее программное обеспечение на прочность. Первый прорыв был совершен в 2021, когда специалистам удалось разблокировать меню отладки. И вот, практически год спустя, пользователи Twitter под никами @StretchEcho и @SpecterDev сообщили, что им удалось наконец взломать систему защиты Sony с помощью WebKit-эксплойта.

Набор необходимых Python-файлов доступен для скачивания на странице GitHub у Spectre Dev. Сработает взлом только на PlayStation 5 с версией прошивки не выше 4.03 - можно разблокировать обе версии приставки (цифровая и с дисководом), но для выполнения задачи понадобится компьютер на Windows или MacOS. Пробовать эксплойт на более старших версиях прошивки не стоит: один из пользователей решил попытать удачи на версии 4.50 и получил kernel panic. Впрочем, даже если все инструкции и условия соблюдены, эксплойт работает нестабильно и порой для получения полного доступа придется повторить действия несколько раз.

Как и некоторые из старых патчей для PlayStation 4, данный эксплойт далек от идеала и не дает выполнять код напрямую в консоли. Впрочем, полный доступ к накопителю и меню отладки имеется. Можно даже утверждать, что этот взлом бесполезен в текущем виде, но он дает разработчикам и энтузиастам доступ к аппаратной составляющей PlayStation 5, за счет чего в будущем могут быть реализованы самые разные патчи системы, добавлена поддержа эмуляции старых игр и может быть даже режим 60 к/с в Bloodborne.