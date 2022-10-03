Notebookcheck Logo

PlayStation 5 наконец взломали - необходима прошивка версии 4.03 или ниже

Прошивка PlayStation 5 наконец взломана (Изображение: Sony)
Прошивка PlayStation 5 наконец взломана (Изображение: Sony)
Хакерам удалось взломать программное обеспечение PlayStation 5. Обе версии приставки (с дисководом и без) оказались уязвимыми перед WebKit-эксплойтом. Пока-что у данного способа много недостатков и работает он только на прошивках версии 4.03 или ниже
игровая консоль игры и всё, что связано с ними

Сразу после выхода PlayStation 5 энтузиасты и хакеры взялись проверять ее программное обеспечение на прочность. Первый прорыв был совершен в 2021, когда специалистам удалось разблокировать меню отладки. И вот, практически год спустя, пользователи Twitter под никами @StretchEcho и @SpecterDev сообщили, что им удалось наконец взломать систему защиты Sony с помощью WebKit-эксплойта.

Набор необходимых Python-файлов доступен для скачивания на странице GitHub у Spectre Dev. Сработает взлом только на PlayStation 5 с версией прошивки не выше 4.03 - можно разблокировать обе версии приставки (цифровая и с дисководом), но для выполнения задачи понадобится компьютер на Windows или MacOS. Пробовать эксплойт на более старших версиях прошивки не стоит: один из пользователей решил попытать удачи на версии 4.50 и получил kernel panic. Впрочем, даже если все инструкции и условия соблюдены, эксплойт работает нестабильно и порой для получения полного доступа придется повторить действия несколько раз.

Как и некоторые из старых патчей для PlayStation 4, данный эксплойт далек от идеала и не дает выполнять код напрямую в консоли. Впрочем, полный доступ к накопителю и меню отладки имеется. Можно даже утверждать, что этот взлом бесполезен в текущем виде, но он дает разработчикам и энтузиастам доступ к аппаратной составляющей PlayStation 5, за счет чего в будущем могут быть реализованы самые разные патчи системы, добавлена поддержа эмуляции старых игр и может быть даже режим 60 к/с в Bloodborne.

Источник(и)

Twitter

Wololo

Ещё по теме

Новый фотосенсор Sony превзойдет 108-МП ISOCELL HM2 (Изображение: Xiaomi)
Sony улучшит камеры смартфонов среднего уровня с помощью нового 100-МП фотосенсора 21/06/2022
Sony IMX866 предназначен для камерафонов (Изображение: Weibo)
Sony IMX866: подробности о 50-МП фотосенсоре нового поколения 13/04/2022
Процессор PS5 основан на архитектуре AMD RDNA 2 (Изображение: Fritzchens Fritz)
Кристалл процессора Sony PlayStation 5 сфотографировали в высоком разрешении 27/08/2021
По всему миру продано более 10 миллионов приставок Sony PS5 (Изображение: Sony)
Sony удалось продать 10 миллионов консолей PS5 несмотря на дефицит полупроводниковой продукции 29/07/2021
Sony Xperia PRO (Изображение: Sony)
Этот смартфон Sony со ВХОДОМ HDMI уже можно купить в Европе 06/05/2021
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
.170
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 10 > PlayStation 5 наконец взломали - необходима прошивка версии 4.03 или ниже
Anil Ganti, 2022-10- 3 (Update: 2022-10- 3)