Sony IMX866: подробности о 50-МП фотосенсоре нового поколения
Известный информатор под ником Digital Chat Station намекает, что фотосенсоры Sony серии IMX800 могут дебютировать в смартфонах Vivo X80 и новых представителях флагманской линейки Xiaomi 12 (предположительно, Xiaomi 12 Ultra).
Согласно утечке, Sony точно выпустит как минимум IMX866, который станет прямым наследником IMX766, что так часто используется в смартфонах Vivo, OnePlus, OPPO и Realme.
В отличие от предшественника, который был скорее представителем среднего уровня, чем высокого, 866 будет гораздо более сложным и серьезно отличаться по многим характеристикам. Несмотря на одинаковое разрешение (50 мегапикселей), новый сенсор будет основан на RGBW-матрице, в то время как у 766-го была RGGB-матрица.
Также, если верить Digital Chat Station, IMX866 будет двухкадровым сенсором. Уточняется, что размер матрицы будет составлять 1/1.49 дюйма при соотношении 16:11 и 1/1.56 дюйма при соотношении 4:3 - как именно это будет реализовано пока не объясняется.
Дополнительно сообщается, что Sony готовит большой дюймовый фотосенсор серии IMX800, а также может представить абсолютно новую серию сенсоров IMX900 эксклюзивно для некоторых смартфонов.