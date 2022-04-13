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Sony IMX866: подробности о 50-МП фотосенсоре нового поколения

Sony IMX866 предназначен для камерафонов (Изображение: Weibo)
Sony IMX866 предназначен для камерафонов (Изображение: Weibo)
Новые утечки в Сети раскрыли подробности о грядущих фотосенсорах Sony IMX 800-й и 900-й серии, которые предназначены для топовых камерафонов на базе Android. Большая часть новых данных касается 50-мегпиксельного фотосенсора, который станет наследником IMX766
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Android слухи смартфоны и всё, что связано с ними Софт боо-оольшие смартфоны

Известный информатор под ником Digital Chat Station намекает, что фотосенсоры Sony серии IMX800 могут дебютировать в смартфонах Vivo X80 и новых представителях флагманской линейки Xiaomi 12 (предположительно, Xiaomi 12 Ultra).

Согласно утечке, Sony точно выпустит как минимум IMX866, который станет прямым наследником IMX766, что так часто используется в смартфонах Vivo, OnePlus, OPPO и Realme.

В отличие от предшественника, который был скорее представителем среднего уровня, чем высокого, 866 будет гораздо более сложным и серьезно отличаться по многим характеристикам. Несмотря на одинаковое разрешение (50 мегапикселей), новый сенсор будет основан на RGBW-матрице, в то время как у 766-го была RGGB-матрица.

Также, если верить Digital Chat Station, IMX866 будет двухкадровым сенсором. Уточняется, что размер матрицы будет составлять 1/1.49 дюйма при соотношении 16:11 и 1/1.56 дюйма при соотношении 4:3 - как именно это будет реализовано пока не объясняется. 

Дополнительно сообщается, что Sony готовит большой дюймовый фотосенсор серии IMX800, а также может представить абсолютно новую серию сенсоров IMX900 эксклюзивно для некоторых смартфонов.

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4989 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2728 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-04-13 (Update: 2022-04-13)

 