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Лучше человеческого глаза: Samsung собирается создать фотосенсор с разрешением 576 МП

Samsung хотят превзойти природу (Изображение: Samsung/Macroscopic Solutions)
Samsung хотят превзойти природу (Изображение: Samsung/Macroscopic Solutions)
В Сеть попал слайд с закрытой презентации Samsung, раскрывающий амбициозный план компании по выпуску 576-МП фотосенсора к 2025 году. Для справки, разрешение сетчатки человеческого глаза составляет примерно 500 МП и ранее Samsung уже заявляли, что намерены превзойти этот показатель
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇫🇷 ...
камера, мотор! Internet of Things (IoT) Наука
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Некоторые пользователи уверены, что 108- и 200-МП камеры попросту избыточны для смартфонов, но в Samsung не собираются останавливаться на достигнутом: компания планирует создать 576-МП фотосенсор, который превзойдет возможности человеческого глаза. Именно такое значение указано на слайде из закрытой презентации производителя, где также указано, что соответствующий фотосенсор планируется к выходу в 2025 году.

Вышеуказанную презентацию проводил Хэчан Ли (Haechang Lee, вице-президент Samsung и глава подразделения датчиков для автомобилей), а проходила она на мероприятии SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International). На самом слайде также представлена эволюция разрешения и прочих характеристик фотосенсоров Samsung с 2000 до 2021 года (от 0.3 МП до 108 МП). К сожалению, подробной информации о будущих поколениях сенсоров вплоть до 2025 года нет, так как все они заменены символической стрелочкой. Соответственно, далеко не факт, что грядущий 576-МП фотосенсор будет использоваться в смартфонах: возможно, однажды он будет устанавливаться в портативных устройствах, но его изначальная роль явно будет связана с автомобилями.

Надо сказать, что нечто схожее уже было в 2020 году, когда Samsung заявила о целях по созданию 600-МП камеры. Теперь мы знаем, что вместо 600 МП производитель решил остановится для начала на 576 МП, но с другой стороны, указал довольно точную дату релиза - 2025 год.

Эволюция фотосенсоров Samsung (Изображение: Samsung на Image Sensors World)
Эволюция фотосенсоров Samsung (Изображение: Samsung на Image Sensors World)

Источник(и)

DPReview, Image Sensors World, Samsung

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Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Главный редактор (новости) - 2402 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL. С тех пор меня затянул мир цифровой электроники. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Пишу для Notebookcheck с 2012 года.
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2450 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Daniel R Deakin, 2021-09- 8 (Update: 2021-09- 8)

 