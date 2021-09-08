Лучше человеческого глаза: Samsung собирается создать фотосенсор с разрешением 576 МП
Некоторые пользователи уверены, что 108- и 200-МП камеры попросту избыточны для смартфонов, но в Samsung не собираются останавливаться на достигнутом: компания планирует создать 576-МП фотосенсор, который превзойдет возможности человеческого глаза. Именно такое значение указано на слайде из закрытой презентации производителя, где также указано, что соответствующий фотосенсор планируется к выходу в 2025 году.
Вышеуказанную презентацию проводил Хэчан Ли (Haechang Lee, вице-президент Samsung и глава подразделения датчиков для автомобилей), а проходила она на мероприятии SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International). На самом слайде также представлена эволюция разрешения и прочих характеристик фотосенсоров Samsung с 2000 до 2021 года (от 0.3 МП до 108 МП). К сожалению, подробной информации о будущих поколениях сенсоров вплоть до 2025 года нет, так как все они заменены символической стрелочкой. Соответственно, далеко не факт, что грядущий 576-МП фотосенсор будет использоваться в смартфонах: возможно, однажды он будет устанавливаться в портативных устройствах, но его изначальная роль явно будет связана с автомобилями.
Надо сказать, что нечто схожее уже было в 2020 году, когда Samsung заявила о целях по созданию 600-МП камеры. Теперь мы знаем, что вместо 600 МП производитель решил остановится для начала на 576 МП, но с другой стороны, указал довольно точную дату релиза - 2025 год.