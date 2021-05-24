Samsung будет производить 5-нанометровые чипы в Техасе?

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Слухи, что Samsung планирует строить новые фабрики для производства чипов в США (по примеру TSMC), находят всё новые подтверждения. Согласно последней порции сведений, уже выбрано конкретное место для нового завода: Остин, Техас. Называется и предполагаемая стоимость создания и ввода завода в строй, 18 миллиардов долларов.

Ожидается, что на этом заводе будет задействовано 5-нанометровое производство, которое может быть запущено в 2023 или 2024 году. Samsung уже располагает производством 14-нанометровых чипов в Техасе, вероятно, новый завод будет построен недалеко от уже существующего.

Сейчас царит 2021 год. Через два, тем более, три года процессоры и видеопроцессоры почти наверняка будут изготавливаться на более современном и миниатюрном производстве, чем 5 нанометров. Это позволяет предположить, что на обсуждаемой фабрике будут производиться другие электронные компоненты, например, чипы оперативной или постоянной памяти.