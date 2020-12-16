Notebookcheck

Неофициальные подробности о проблемах Intel: Про несговорчивые 10 нанометров, производство процессоров на фабриках TSMC или Samsung, тому подобное

Если Intel продолжит спотыкаться, AMD может захватить 50% рынка к 2025 году (Изображение: Intel)
Если Intel продолжит спотыкаться, AMD может захватить 50% рынка к 2025 году (Изображение: Intel)
10 нанометров Intel могут никогда не достичь того размаха и величия, к которому пришло 14-нанометровое производство компании. 7 нанометров снова отодвигаются. Решение о том, где производить будущие чипы, на заводах TSMC или Samsung, будет в начале 2021 года
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇩🇪
компьютеры Ice Lake ноутбуки Rocket Lake Tiger Lake слухи

2020 - не лучший год для Intel. Без всяких там вирусов. Финансовое состояние компании стабильно и инвестору пока бояться нечего, но проблемы с производством не хотят уходить из поля зрения - как и AMD с их всё новыми конкурентноспособными чипами. Новые сведения, полученные из предполагаемой записи конференции компании Susquehanna International Group и опубликованные на Reddit, подтверждают уже известные факты и дают новую пищу для анализа.

Про 10 нанометров:

  • 10-нанометровое производство заработало в 2018 и с тех пор было улучшено. Но для полномасштабного производства, да ещё с получением прибыли, по-прежнему подходит плохо.
  • Новые (второе и последующие) поколения 10-нанометрового производства по всем параметрам обходят первое поколение. В том числе годных чипов выходит больше (на 50% и более). Но до успеха и масштаба 14-нанометровых производств пока далеко.
  • При производстве процессоров Cannon Lake, они первыми должны были быть выпущены на изначальных 10 нанометрах, три и больше чипов из каждых четырёх были некондиционными, даже если отключать им интегрированный видеопроцессор.
  • Существующие сейчас 10-нанометровые фабрики Intel не способны принять на себя выпуск всего продуктового ряда.
  • В том числе и по мере развития третьего и далее поколений 10-нанометрового производства то же качество и масштаб, что у 14 нанометров, могут никогда не быть достигнуты.
  • Перевод Rocket Lake на 14 нм - плохая мысль. Эти процессоры будут большими по физической площади и прожорливыми.
  • Из-за увеличения процессоров в размерах 14-нанометровое производство выдаёт меньше процессоров, чем могло бы.
  • Процессоры Tiger Lake достаются производителям электроники в намного меньших количествах, чем те заказывают - слишком мало их производится.

Про серверные процессоры:

  • Процессоры Ice Lake SP снова задерживаются, до середины 2021 года или даже осени. Производительность у них не впечатляющая, сравнима с Comet Lake SP. Производительность на сокет та же, потребление больше. Пришлось уменьшить количество ядер в итоговых, предназначенных на продажу моделях. Ice Lake - позор.
  • Sapphire Rapids выглядит получше, это семейство должно выйти в середине 2022 года вместо 2021 года.
  • Задержки создают множество проблем. Семейство Ice Lake задумывалось для конкуренции с AMD Rome, и даже так проиграло бы - но ещё и эта задержка! Семейство AMD Milan выйдет за год до того, как выйдет Intel Sapphire Rapids, и будет давать больше производительности. А когда наконец придут процессоры Sapphire Rapids, у AMD уже будет семейство Genoa. Для соперничества с Genoa создаётся семейство Granite Rapids, но оно придёт лишь к концу 2023 года.
  • Если и AMD, и Intel будут следовать опубликованным в настоящий момент планам, AMD будет впереди минимум до 2024 года.
  • Против AMD играет то, что фабрики TSMC не безграничны в своих возможностях, не могут выдавать новые чипы миллиардами.

Про 7 нанометров:

  • 7 нанометров откладываются намного дальше, чем на декларируемые изначально 6-12 месяцев. Ponte Vecchio, первую запланированную для 7-нанометрового производства разработку, пришлось заказывать фабрикам TSMC. В декабре должна появиться.
  • Не ясно, когда Intel наконец начнёт продавать хоть что-то на 7-нанометровых транзисторах.

Про перевод части производства:

  • Какие-то из новых процессоров будут производиться на чужих заводах. Какие именно и на чьих, пока не ясно, в начале 2021 года будет сделано распределение между Samsung и TSMC.
  • Переложить всё производство на TSMC нельзя, у них нет столько мощностей. К тому же, у TSMC есть долгосрочные клиенты, в первую очередь AMD. Отдавать чрезмерно много производственных линий под заказы Intel в ущерб AMD будет неразумно и так вряд ли сделают.

Прочее:

  • Свои фабрики Intel продавать вряд ли станет. Слишком много возникает проблем.
  • Foveros, разработанная недавно методика создания процессоров, не пойдёт для серверных процессоров и других тяжёлых применений - скорее, для самых нетребовательных.
  • Архитектуры ARM и RISC-V могут в ближайшие годы вырасти в серьёзную угрозу.
  • Руководство сменится - в Intel ищут нового CEO. Из четырёх изначальных кандидатов осталось три, решение ожидается в начале 2021 года. С Бобом уже фактически попрощались.
  • Вслед за Rocket Lake-S выйдут 10-нанометровые процессоры Alder Lake-S, но в ограниченных количествах, производственные линии будут заняты под другие цели.

Источник(и)

Reddit

Прямо сейчас: Перебои в сервисах Go...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 12 > Неофициальные подробности о проблемах Intel: Про несговорчивые 10 нанометров, производство процессоров на фабриках TSMC или Samsung, тому подобное
Bogdan Solca, 2020-12-16 (Update: 2020-12-16)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 