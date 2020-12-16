Неофициальные подробности о проблемах Intel: Про несговорчивые 10 нанометров, производство процессоров на фабриках TSMC или Samsung, тому подобное
2020 - не лучший год для Intel. Без всяких там вирусов. Финансовое состояние компании стабильно и инвестору пока бояться нечего, но проблемы с производством не хотят уходить из поля зрения - как и AMD с их всё новыми конкурентноспособными чипами. Новые сведения, полученные из предполагаемой записи конференции компании Susquehanna International Group и опубликованные на Reddit, подтверждают уже известные факты и дают новую пищу для анализа.
Про 10 нанометров:
- 10-нанометровое производство заработало в 2018 и с тех пор было улучшено. Но для полномасштабного производства, да ещё с получением прибыли, по-прежнему подходит плохо.
- Новые (второе и последующие) поколения 10-нанометрового производства по всем параметрам обходят первое поколение. В том числе годных чипов выходит больше (на 50% и более). Но до успеха и масштаба 14-нанометровых производств пока далеко.
- При производстве процессоров Cannon Lake, они первыми должны были быть выпущены на изначальных 10 нанометрах, три и больше чипов из каждых четырёх были некондиционными, даже если отключать им интегрированный видеопроцессор.
- Существующие сейчас 10-нанометровые фабрики Intel не способны принять на себя выпуск всего продуктового ряда.
- В том числе и по мере развития третьего и далее поколений 10-нанометрового производства то же качество и масштаб, что у 14 нанометров, могут никогда не быть достигнуты.
- Перевод Rocket Lake на 14 нм - плохая мысль. Эти процессоры будут большими по физической площади и прожорливыми.
- Из-за увеличения процессоров в размерах 14-нанометровое производство выдаёт меньше процессоров, чем могло бы.
- Процессоры Tiger Lake достаются производителям электроники в намного меньших количествах, чем те заказывают - слишком мало их производится.
Про серверные процессоры:
- Процессоры Ice Lake SP снова задерживаются, до середины 2021 года или даже осени. Производительность у них не впечатляющая, сравнима с Comet Lake SP. Производительность на сокет та же, потребление больше. Пришлось уменьшить количество ядер в итоговых, предназначенных на продажу моделях. Ice Lake - позор.
- Sapphire Rapids выглядит получше, это семейство должно выйти в середине 2022 года вместо 2021 года.
- Задержки создают множество проблем. Семейство Ice Lake задумывалось для конкуренции с AMD Rome, и даже так проиграло бы - но ещё и эта задержка! Семейство AMD Milan выйдет за год до того, как выйдет Intel Sapphire Rapids, и будет давать больше производительности. А когда наконец придут процессоры Sapphire Rapids, у AMD уже будет семейство Genoa. Для соперничества с Genoa создаётся семейство Granite Rapids, но оно придёт лишь к концу 2023 года.
- Если и AMD, и Intel будут следовать опубликованным в настоящий момент планам, AMD будет впереди минимум до 2024 года.
- Против AMD играет то, что фабрики TSMC не безграничны в своих возможностях, не могут выдавать новые чипы миллиардами.
Про 7 нанометров:
- 7 нанометров откладываются намного дальше, чем на декларируемые изначально 6-12 месяцев. Ponte Vecchio, первую запланированную для 7-нанометрового производства разработку, пришлось заказывать фабрикам TSMC. В декабре должна появиться.
- Не ясно, когда Intel наконец начнёт продавать хоть что-то на 7-нанометровых транзисторах.
Про перевод части производства:
- Какие-то из новых процессоров будут производиться на чужих заводах. Какие именно и на чьих, пока не ясно, в начале 2021 года будет сделано распределение между Samsung и TSMC.
- Переложить всё производство на TSMC нельзя, у них нет столько мощностей. К тому же, у TSMC есть долгосрочные клиенты, в первую очередь AMD. Отдавать чрезмерно много производственных линий под заказы Intel в ущерб AMD будет неразумно и так вряд ли сделают.
Прочее:
- Свои фабрики Intel продавать вряд ли станет. Слишком много возникает проблем.
- Foveros, разработанная недавно методика создания процессоров, не пойдёт для серверных процессоров и других тяжёлых применений - скорее, для самых нетребовательных.
- Архитектуры ARM и RISC-V могут в ближайшие годы вырасти в серьёзную угрозу.
- Руководство сменится - в Intel ищут нового CEO. Из четырёх изначальных кандидатов осталось три, решение ожидается в начале 2021 года. С Бобом уже фактически попрощались.
- Вслед за Rocket Lake-S выйдут 10-нанометровые процессоры Alder Lake-S, но в ограниченных количествах, производственные линии будут заняты под другие цели.