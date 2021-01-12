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CES 2021 | Предварительный взгляд на Rocket Lake-S: i9-11900K не отстаёт от Ryzen 9 5900X в реальных играх

Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K (Изображение: Intel)
Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K (Изображение: Intel)
Intel продемонстрировала работу процессора Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S и сравнила его с AMD Ryzen 9 5900X по игровой производительности: пока что разница между чипами в пределах погрешности. Кроме того, в Intel также рассказали некоторые подробности о 45-ваттных мобильных процессорах 11 поколения Tiger Lake-H и новых чипах Alder Lake, что выйдут позже в этом году.
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Alder Lake PC и всё связанное с ним игры и всё связанное с ними ноутбуки Ryzen (Zen) Tiger Lake Rocket Lake

Помимо процессоров Tiger Lake-H35 для компактных и мобильных игровых ноутбуков, Intel также рассказала о моделях других семейств, которые выйдут в скором времени. В частности, речь шла о чипах Rocket Lake-S, о которых на данный момент накопилось очень много утечек и слухов.

Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K

Intel официально анонсировала Core i9-11900K и даже провела сравнение его производительности в играх с системой, построенной на AMD Ryzen 9 5900X. Ранее в Intel говорили о заметном приросте количества выполняемых инструкций на такт у процессоров семейства Rocket Lake-S, но теперь мы знаем точную цифру - до 19%. Дополнительно сообщается о 50% приросте производительности встроенной графики и интеграции возможностей машинного обучения Deep Learning Boost. 

Большая часть ранее опубликованной информации о Core i9-11900K оказалась правдивой: данный процессор имеет 8 ядер и способен обрабатывать 16 потоков, а также может работать на частоте до 5.3 ГГц при нагрузке на одно ядро (4.8 ГГц при нагрузке на все ядра). Данная модель также получит поддержку новых технологий разгона и будет иметь 20 линий PCIe Gen4. По факту, Core i9-11900K разработан для работы в паре с новыми чипсетами Intel 500-й серии, но также обратно совместим с чипсетами 400-й серии.

Сравнение Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в играх

Во время презентации Intel продемонстрировали слайд со сравнением игровой производительности Core i9-11900K с Ryzen 9 5900X. Согласно показателям, Intel удалось вернуть звание лучшего процессора для игр, которое некоторое время назад отняли чипы AMD Zen 3 Vermeer Ryzen 5000.

Для проведения тестов обе системы были укомплектованы видеокартами EVGA RTX 3080 XC3, но как бы там ни было - все это заявленные производителем результаты тестов, а значит их стоит воспринимать с долей здравого скепсиса.

По результатам тестов, Core i9-11900K примерно на 2% - 8% опережает Ryzen 9 5900X в зависимости от конкретной игры. Правда, в некоторых играх заметны странные аномалии: например, в Metro Exodus старый Core i7-8700K опережает Ryzen 9 5900X.

Если верить демонстрации, Rocket Lake обходит Zen 3 в играх, но разница в пределах погрешности. Кроме того, мы не знаем какая температура и энергопотребление было у обоих процессоров во время тестов, потому придется ждать независимых сравнений.

Некоторые подробности о 45-Вт процессорах Tiger Lake-H и Alder Lake

В Intel также кратко дополнили информацию по 45-Вт процессорам семейства Tiger Lake-H для игровых ноутбуков. Названия моделей и их характеристики не анонсировались, но представители компании заявили, что топовые чипы будут обладать 8 ядрами (16 потоков) и иметь 20 линий PCIe Gen4. 

Чипмейкер также продемонстрировал систему на Alder Lake с запущенной Windows 10, назвав данный процессор самым масштабируемым в плане энергопотребления среди всех решений компании. Напомним, процессоры Alder Lake будут построены по 10-нм техпроцессу SuperFin и будут иметь гибридную структуру ядер: большие и малые ядра. Выпуск данных чипов ожидается во второй половине 2021.

(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
Особенности Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K (Изображение: Intel)
Особенности Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K (Изображение: Intel)
Сравнение Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K и AMD Ryzen 9 5900X в играх (Изображение: Intel)
Сравнение Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K и AMD Ryzen 9 5900X в играх (Изображение: Intel)
45-Вт процессоры Tiger Lake-H (Изображение: Intel)
45-Вт процессоры Tiger Lake-H (Изображение: Intel)
Игровые тесты Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K и AMD Ryzen 9 5900X (Изображение: Intel)
Игровые тесты Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K и AMD Ryzen 9 5900X (Изображение: Intel)
Конфигурации систем в тесте Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K и AMD Ryzen 9 5900X (Изображение: Intel)
Конфигурации систем в тесте Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K и AMD Ryzen 9 5900X (Изображение: Intel)

Источник(и)

Intel

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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-01-12 (Update: 2021-01-12)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.

 