Notebookcheck

Распродажа подразделений Intel продолжается: Очередное из них покупает MediaTek

MediaTek теперь владеет Enpirion (Изображение: Intel)
Сперва был продан бизнес, занимающийся модемами 5G. Далее пришла очередь подразделения, разрабатывающего SSD. Теперь управление Intel продало Enpirion
Deirdre O'Donnell,
бизнес

Enpirion создаёт компактные микросхемы, регулирующие питание других важных микросхем - таких, как центральные процессоры. Раньше эта компания принадлежала Intel, но к концу 2020 года ею, согласно сведениям первоисточников, будет владеть MediaTek. Цена вопроса составила 85 миллионов долларов США. С формальной точки зрения новым владельцем должна стать компания Richtek, входящая во владения MediaTek.

Первоисточник новости считает, что MediaTek уже получила заказ на некие компоненты от Google, при создании которых будут использованы свежеприобретённые знания и сотрудники.

С точки зрения наблюдателя не можем не отметить то, как часто стали появляться новости о продаже корпорацией Intel своих тех или иных активов. Это может быть обычным делом, но может быть и тревожным знаком. На память так и приходят негативные истории из недавнего прошлого компании Sony, которая в какой-то момент начала терять свои позиции и с тех пор катится всё ниже. Когда-то, ещё во времена сотрудничества с Ericsson, смартфоны Sony были чуть ли не лучшими; сегодня их покупают единичные ценители. Когда-то ноутбуки Sony Vaio были любимы во всём мире; сегодня этим брендом владеет малоизвестная компания, которая производит пару-тройку бледно выглядящих моделей, продаваемых в паре-тройке стран.

Источник(и)

MyFixGuide

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Deirdre O'Donnell, 2020-11-18 (Update: 2020-11-18)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Sergey Tarasov
Translator: Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 