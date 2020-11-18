Мини-тестирование XtendTouch Pro XT1610UO: Первый переносной монитор с 15-дюймовой матрицей Samsung AMOLED!

Многие переносные мониторы, особенно производства малоизвестных компаний - Lepow, Auzai - не отличаются прочными, долговечными корпусами. Вопреки этой тенденции XtendTouch Pro показался нам вполне прочным и жёстким при весе всего порядка 850 грамм. Если положить на весы ещё защитный чехол из искусственной кожи, вес увеличивается до 1.35 килограмма. Лицевая сторона монитора закрыта стеклом. От этого он выглядит дороже и держит форму лучше, когда к нему применяется сила. Оборотная сторона, впрочем, сделана из пластика. Самую чуточку шершавого, матового пластика.

Набор гнёзд неплох, это mini-HDMI и несколько USB типоразмера C. При этом некоторые другие мониторы, включая C-Force CF011C, несут на себе полноразмерные USB и HDMI, которые будут проще в обращении. Ведь в нынешнем виде многим пользователям придётся сперва купить переходник с mini-HDMI на полноразмерный HDMI, или какой-либо ещё, чтобы подключить XtendTouch Pro к своему ноутбуку.