Мини-тестирование XtendTouch Pro XT1610UO: Первый переносной монитор с 15-дюймовой матрицей Samsung AMOLED!
Через наши руки уже прошло несколько портативных мониторов. Но, заметим, XtendTouch Pro XT1610UO от компании Pepper Jobs - это не просто портативный монитор. Его разработчики одними из первых догадались использовать не IPS, а OLED-матрицу, точнее, матрицу Samsung диагональю 15.6" и разрешением Ultra HD, которая встраивается в отдельные дорогие ноутбуки ещё с 2018 года. Преимущества AMOLED над IPS грандиозны, это в десятки раз более быстрый отклик, в сотни раз более высокая контрастность, и намного более широкий цветовой охват. Последнее особенно важно людям, профессионально работающим с цифровыми материалами. В общем, представители Pepper Jobs выдали нам для тестирования предпродажный образец своего монитора. Сейчас мы его и изучим. Подробности об этом товаре можно найти на сайте производителя.
Многие переносные мониторы, особенно производства малоизвестных компаний - Lepow, Auzai - не отличаются прочными, долговечными корпусами. Вопреки этой тенденции XtendTouch Pro показался нам вполне прочным и жёстким при весе всего порядка 850 грамм. Если положить на весы ещё защитный чехол из искусственной кожи, вес увеличивается до 1.35 килограмма. Лицевая сторона монитора закрыта стеклом. От этого он выглядит дороже и держит форму лучше, когда к нему применяется сила. Оборотная сторона, впрочем, сделана из пластика. Самую чуточку шершавого, матового пластика.
Набор гнёзд неплох, это mini-HDMI и несколько USB типоразмера C. При этом некоторые другие мониторы, включая C-Force CF011C, несут на себе полноразмерные USB и HDMI, которые будут проще в обращении. Ведь в нынешнем виде многим пользователям придётся сперва купить переходник с mini-HDMI на полноразмерный HDMI, или какой-либо ещё, чтобы подключить XtendTouch Pro к своему ноутбуку.
Меню управления нам понравилось, оно очень удобное, по меркам портативных мониторов. Переключаться по нему несложно, текст и элементы большие, настроек много, в том числе персонализируемых. Для открытия меню служит физическая кнопка на левой грани монитора. Она чуть маловата и нажимается вяло, как губка.
Теперь про качество изображения. Оно не идеальное. Преимущества AMOLED, которые мы красочно описали выше, неоспоримы, но толк от них можно получить только при соблюдении пары условий. Одно из них - калибровка от производителя или силами пользователя. В случае XtendTouch Pro калибровкой производитель явно не озаботился. Это значит, что баланс кр-син-зел цветов и цветопередача в целом не идеальны, что, впрочем, приемлемо для сырого образца, не предназначенного для продажи. Возможно, к моменту запуска в продажу заводская калибровка будет налажена, или, возможно, нет. Тогда пользователю придётся создавать калибровочный файл самостоятельно и применять его на всех компьютерах и ноутбуках, с которыми будет применяться этот монитор.
Измерения колориметром X-Rite говорят об уклоне цветопередачи в теплоту. Отклонение deltaE2000 для оттенков серого усреднённо равно 4.1 единицам. Проведя калибровку своими силами, мы без труда выправили баланс R-G-B. Отклонение для оттенков цвета уменьшилось до 2.2, для оттенков серого вовсе до 1.1. Температура тоже исправилась. Но не контрастность. С контрастностью тут что-то не то, она равна всего 350:1, хотя у матрицы OLED должно быть минимум 5000:1. Переключение в настройках между цветовыми профилями sRGB, AdobeRGB, DCI-P3 проблему не решило.
Ещё в тестовом образце не работает корректно установка яркости. При 0% яркость составила 216 кандел на метр квадратный, при 100% она равна 398 канделам. Производитель говорит о яркости до 650 кандел, получить что-то хотя бы близкое мы не сумели. Все замеры проводились с использованием комплектного блока питания и шнура USB C.
Время отклика и охват цветовых пространств соответствуют обещаниям производителя. Время отклика (Ч-Б и СЕР-СЕР) не превышает 2 мсек, быстрее любого монитора с матрицей IPS. Спектры AdobeRGB и DCI-P3 покрыты полностью, это ещё одно достижение за пределами возможностей технологии IPS LCD. Максимальная частота обновления ожидаемо ограничена 60 герцами. Надо заметить, для IPS частота 144 герц и больше - уже почти норма.
Внушительных размеров зарядное устройство, что поставляется с исследуемым монитором, весит 667 грамм. Это много. Оно качественное, поддерживает QuickCharge и пригодится для разных целей, но носить или возить с собой такую штуковину будет нелегко. Даже со многими ноутбуками поставляются более компактные ЗУ.
Попытка использования монитора в паре с Huawei Mate 10 Pro закончилась ничем, даже после подключения ещё одного шнура USB C для получения питания от ЗУ. Картинки как не было, так и не появилось. Отметим, что монитор C-Force CF011C при таком же испытании работал без проблем.
XtendTouch Pro XT1610UO выглядит многообещающе, особенно если разработчики исправят найденные нами минусы. Эти минусы им уже известны, будем надеяться, к началу реальных продаж все они будут устранены. Ведь экран AMOLED может дать волшебную картину, надо только отнестись к нему по-человечески! Стоит, правда, XtendTouch Pro дороговато. Всё-таки за семь сотен долларов можно купить полноразмерный монитор профессионального уровня.
|Pepper Jobs XtendTouch Pro XT1610UO
15.60, 3840x2160
|Auzai ME16Z01 Portable Monitor
15.60, 1920x1080
|C-Force CF011S
RTK2A3B, , 15.60, 1920x1080
|AirTab Portable Monitor 15.6-inch
15.60, 1920x1080
|Lepow Type-C Portable Monitor X0025I0D4P
15.60, 1920x1080
|Response Times
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
1.9 (1.1, 0.8)
38.8 (20.8, 18)
41.2 (20.4, 20.8)
36 (18, 18)
30.8 (16.8, 14)
|Response Time Black / White *
2.3 (1.1, 1.2)
25.2 (16, 9.2)
40.8 (26.8, 14)
31.2 (19.6, 11.6)
23.6 (12.4, 11.2)
|PWM Frequency
201.6 (23)
1000 (99)
1042 (20)
1000 (23)
|Параметры экрана
|Яркость в центре
324.9
300.7
205
206.5
193.9
|Brightness
326
267
193
198
192
|Brightness Distribution
98
77
88
88
88
|Уровень чёрного *
1.02
0.66
0.25
0.33
0.75
|Контрастность
319
456
820
626
259
|Colorchecker DeltaE *
5.26
10.26
8.01
4.25
6.66
|Colorchecker DeltaE2000 max. *
7.65
22.93
19.93
18.11
18.75
|Colorchecker DeltaE2000 calibrated *
4.45
5.05
4.3
4.08
3.83
|DeltaE для серого *
4.1
9.5
8.3
3.1
7.6
|Гамма
1.94 113%
1.51 146%
2.1 105%
2.31 95%
2.04 108%
|CCT
6073 107%
8200 79%
6106 106%
6994 93%
8567 76%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
89
45.8
38.7
38.7
39.3
|Color Space (Percent of sRGB)
100
71.5
59.8
60.8
61.8
|Среднее значение
* ... меньше = лучше