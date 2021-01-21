Samsung станет первым массовым поставщиком 90-Гц OLED дисплеев для ноутбуков

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OLED дисплеи среди ноутбуков по-прежнему остаются большой редкостью, несмотря на то, что по качеству они практически лучшие - невероятная контрастность и абсолютный черный, наряду с широким цветовым охватом. Тем не менее, даже на существующих моделях с OLED до недавних пор было серьезное ограничение - все такие дисплеи работали с частотой обновления 60 Гц. И это в то время, когда LCD на ноутбуках покоряют такие частоты как 300 и 360 Гц, а панели с частотой 144 Гц уже стали чем-то обыденным. Плавность анимаций и геймплея на такой частоте гораздо выше, не говоря уже о том, что чисто субъективно система на таких дисплеях работает шустрее.

Подразделение компании Samsung производящее дисплеи (Samsung Display) намеревается пошатнуть позиции высокочастотных LCD, выпустив в этом году OLED панели для ноутбуков с частотой 90 Гц. Изначально планируется начать производство 14-дюймовых панелей, а затем последуют и остальные диагонали (правда, сроки не оговариваются). В Samsung также сообщают, что по отклику (читай, по времени отклика пикселей) новенькие OLED будут аналогичны существующим 120-Гц LCD.

"Пощупать глазами" первые 90-Гц OLED дисплеи в ноутбуках покупатели смогут уже в марте 2021. Высока вероятность того, что для нормальной работы с такими дисплеями понадобится более производительна видеокарта, что может привести к повышенному расходу батареи. Правда, в Samsung о подобном не сообщают. Скорее всего, первыми новые OLED оценят любители смартфонов с 90-Гц OLED дисплеями - уж они-то сами на себе ощутили все прелести повышенной частоты обновления.