Samsung официально представила Galaxy S21 Ultra вместе с S21/S21+. Как и младшие собратья, новинка получила довольно серьезный редизайн модуля камеры, а сам корпус смартфона на этот раз имеет матовое покрытие. Модель также поддерживает ввод при помощи стилуса S Pen, а также получила улучшенный 108-МП фотосенсор и поддержку технологий безопасности Knox Vault

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Учитывая как сильно Samsung ухудшила характеристики S21 и S21+ по сравнению с их предшественниками, настоящим флагманом 2021 года можно считать S21 Ultra. Смартфон получил 6.8-дюймовый Dynamic AMOLED WQHD+ дисплей с динамической частотой 11-120 Гц, вплоть до 16 ГБ оперативной памяти, а также новые чипсеты Qualcomm и Exynos.

Ультра-смартфон от Samsung впервые получил поддержку стилуса S Pen (и S Pen Pro, который поддерживает Bluetooth), правда у этой модели нет специального слота в корпусе для хранения и зарядки стилуса, как у Galaxy Note : придется приобрести специальный чехол. Согласно Samsung, для работы стилуса используется технология Wacom.

Сам по себе S21 Ultra получил редизайн, но больше всего изменился модуль камеры, который теперь украшает металлическая пластина. Разрешение камеры по-прежнему составляет 108 МП, но фотосенсор установлен новый: ISOCELL HM-серии, который поддерживает технологию бинирования пикселей Nonacell; размеры каждого пикселя составляют 0.8 мкм.

Galaxy S21 Ultra также является единственным смартфоном новой линейки, который имеет сразу два телеобъектива: два фотосенсора на 10 МП обеспечивают 3- и 10-кратный зум. Вновь доступен и цифровой 100-кратный зум. Ультраширокоугольная камера имеет 12-МП фотосенсор, оптику с углом обзора 120 градусов и поддерживает автофокус Dual Pixel.

Согласно Samung, камера S21 Ultra способна записывать 8K видео при частоте 30 к/с, а также HD при частоте 960 к/с. Фронтальная камера смартфона получила серьезный апгрейд - теперь ее разрешение составляет 40 МП. Видео с камеры можно безопасно транслировать выбранным пользователям с помощью Private Share, а за защиту записей в памяти смартфона отвечает аппаратная технология Knox Vault.

Для биометрической защиты Samsung установила новейший подэкранный сканер отпечатков от Qualcomm - он также используется в S21 и S21+. Для сопряжения с умными метками Samung SmartTag и другими устройствами экосистемы производителя используется новый чип широкополосной связи.

Galaxy S21 Ultra также получил новые возможности Android Auto - пользователь может настроить взаимодействие и автоматическую активацию устройств умного дома по приезду домой. Широкополосный чип также позволит использовать смартфон в качестве цифрового ключа от дома/машины (доступность такого функционала будет не у всех производителей замков/авто).

Новый S21 Ultra также получил расширенную поддержку Galaxy Buds Pro, а также доступен в специальных расцветках Phantom Black и Phantom Silver (совпадает с расцветками Buds Pro). Дополнительно в некоторых регионах смартфон будет продаваться в расцветках Phantom Navy, Brown и Titanium.

Новые расцветки доступны для конфигураций с 12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти и топовой версии с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Кстати, слот microSD в смартфоне отсутствует, но за всю презентацию Samsung об этом ни слова не сказали.

Стоимость Galaxy S21 Ultra во всех версиях высока: от $1199 до $1379. В продаже смартфон появится 29 января, но предзаказы в большинстве регионов откроются уже 28 января. Для тех, кто оформит предварительный заказ, Samsung предлагает подарки и специальные условия покупки, но их доступность зависит от региона продаж.