BOE показала дисплеи с частотой обновления 480 Гц

BOE привезла на выставку "China Digital Entertainment Expo and Conference" свои первые 480-Гц дисплеи собственного производства. Панель построена по технологии ADS Pro, которая включает mini-LED подсветку с яркостью 2000 нит

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Судя по всему, в ближайшие годы частота обновления 480 Гц будет новым стандартом для игровых мониторов наивысшего качества. Производитель и поставщик дисплеев компания BOE продемонстрировала первые дисплеи на основе собственной панели со столь высокой частотой обновления на выставке "China Digital Entertainment Expo and Conference" или кратко ChinaJoy 2021.

Вполне естественно, дисплей нового типа предназначен для сегмента игровых мониторов, ведь время отклика пикселей, по заверениям производителя, удалось сократить до 1 миллисекунды. Дополнительно BOE использовала новый тип подсветки mini-LED, которая обеспечивает максимальную яркость до 2000 нит и имеет 10000 локальных зон подсветки.

На презентации компания BOE представила новый изогнутый OLED дисплей с кривизной 1800R. Он позволит создавать полностью безрамочные мониторы с соотношением сторон 32:9 и углом обзор 178 градусов.

Все новые дисплеи производители получили сертификацию компании TÜV Rheinland Eyesafe, которая гарантирует их безопасность для зрения пользователя. К сожалению, BOE ничего не казала о сроках появления коммерческой продукции на основе новых дисплеев. Ожидается, что в числе первых игровые мониторы на основе дисплеев последнего поколения выпустят компании Lenovo, HP, Dell, Asus и Acer.