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Yoga Slim 7i и Yoga Slim 7i Pro - это одни из наиболее свежих ноутбуков Lenovo. Изначально предполагалось, что модель Yoga Slim 7i Pro будет поставляться с экранами IPS, но теперь стало известно, что производитель приготовил и OLED-издание этого 14-дюймового ноутбука.

Оно будет поставляться с процессорами Intel архитектуры Tiger Lake. Обещается соответствие всем требованиям программы Intel Evo, а это полноценный Thunderbolt 4, моментальное просыпание ото сна, биометрический вход в систему, долгая автономная работа и так далее.

Про экран. Это матрица с разрешением 2880 на 1800 пикселей и частотой обновления 90 герц, которая куда более соответствует волшебному времени отклика матриц OLED, чем общепринятые до сегодняшнего момента 60 герц. Скорее всего, матрица произведена компанией Samsung, но, вне зависимости от производителя, без ШИМ вряд ли обошлось. Взамен пользователь получает отличную контрастность, правильные цвета с очень широким цветовым охватом, HDR и прочие преимущества по-настоящему современного дисплея.

В дополнение к интегрированному видеопроцессору Intel предлагается видеокарта NVIDIA GeForce MX450. Оперативной памяти может быть до 16 ГБ [очевидно, LPDDR4 и припаяна], предлагаемый с завода объём SSD может достигать 1 ТБ [вероятно, задействуются 4 линии PCIe 4.0]. Есть Wi-Fi 6 и два USB-C, оба с поддержккой Thunderbolt. Ёмкость аккумулятора = 61 ватт-час.

Цена и дата начала продаж, как водится, в исходных материалах не упомянуты.