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CES 2021 | Asus становится первой компанией, выпустившей ноутбук с OLED и Ryzen

Это 13-дюймовый ZenBook UM325 с мобильными Ryzen 5000, интегрированными видеопроцессорами Vega и весом 1.14 килограмма
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Не так давно, около года назад, мы проводили опрос - какие параметры ноутбука читатель считает самыми важными. Сразу несколько человек высказали пожелания по поводу экрана, и это было оправдано. Матрицы семейств IPS и TN действительно уже несколько лет, как не отвечают требованиям современности. В то же время экраны OLED все эти годы встраиваются исключительно в ноутбуки с Intel, которые, говоря объективно, тоже начали отставать от жизни году ещё в 2017. И вот в Asus, наконец, предложили задыхающемуся рынку альтернативу.

Asus ZenBook 13 UM325 с экраном OLED (Изображение: Asus)

Речь идёт о модели ZenBook 13 UM325. Продажи новинки должны начаться с февраля, по крайней мере, в Канаде и США. Она первой получила и процессор AMD Ryzen, и экран OLED. Причём экран с совершенно адекватным для ноутбука разрешением 1920x1080 вместо чрезмерно дорогого и энергозатратного 3840x2160. Вероятно, эта матрица производится компанией Samsung, и - очень осторожно - выскажем надежду на отсутствие в ней ШИМ хотя бы на каких-то уровнях яркости. Откуда надежда? В официальных параметрах указана некая сертификация безвредности дисплея для глаз.

В плане процессора нам предлагают Ryzen 5 5500U, Ryzen 5 5600U, Ryzen 7 5700U или Ryzen 7 5800U. Все они обеспечат достойное быстродействие, даже если охлаждение будет совсем никудышным, а ограничения TDP - смешными до хохота, но второй и четвёртый из названных ЦП принадлежат к более новому семейству и используют более современную архитектуру, это важно знать. Видеопроцессоры в них всех примерно одинаковы. Они позволят запустить большинство игр в родном разрешении экрана, но лишь с самым минимальным качеством.

Предлагаемый объём оперативной памяти в новых ноутбуках ограничен 16 гигабайтами LPDDR4x-3733. Скорее всего, это припаянные чипы в двухканальной конфигурации. Накопитель внутри, кажется, один, с четырьмя линиями PCIe 3.0 и объёмом до 1 ТБ. Новые UM325 будут оснащены ИК-модулями снятия черт лица, физическим видеовыходом HDMI [хотелось бы верить, стандарта 2.0 или 2.1] и отсеком для карт micro-SD [вполне возможно, что на медленной шине USB 2.0 вместо PCIe или USB 3.0]. Thunderbolt нет, потому что совместимости с USB 4 тоже нет, а в порты USB 3.X на ноутбуках с AMD почему-то никто не встраивает поддержку хотя бы Thunderbolt 3, хотя с аппаратной точки зрения это совершенно выполнимо.

Судя по официальным спецификациям, ноутбук будет весить 1.14 килограмма и поставляться в одном-единственном сером цвете. На закуску остаётся NumberPad 2.0, тачпад, который можно при надобности превратить в виртуальный блок нумерических клавиш.

Характеристики нового Asus ZenBook 13 UM325 (Изображение: Asus)
Характеристики нового Asus ZenBook 13 UM325 (Изображение: Asus)
Характеристики нового Asus ZenBook 13 UM325 (Изображение: Asus)

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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-01-14 (Update: 2021-01-14)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 