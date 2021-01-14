Н е так давно, около года назад, мы проводили опрос - какие параметры ноутбука читатель считает самыми важными. Сразу несколько человек высказали пожелания по поводу экрана, и это было оправдано. Матрицы семейств IPS и TN действительно уже несколько лет, как не отвечают требованиям современности. В то же время экраны OLED все эти годы встраиваются исключительно в ноутбуки с Intel, которые, говоря объективно, тоже начали отставать от жизни году ещё в 2017. И вот в Asus, наконец, предложили задыхающемуся рынку альтернативу.

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Речь идёт о модели ZenBook 13 UM325. Продажи новинки должны начаться с февраля, по крайней мере, в Канаде и США. Она первой получила и процессор AMD Ryzen, и экран OLED. Причём экран с совершенно адекватным для ноутбука разрешением 1920x1080 вместо чрезмерно дорогого и энергозатратного 3840x2160. Вероятно, эта матрица производится компанией Samsung, и - очень осторожно - выскажем надежду на отсутствие в ней ШИМ хотя бы на каких-то уровнях яркости. Откуда надежда? В официальных параметрах указана некая сертификация безвредности дисплея для глаз.

В плане процессора нам предлагают Ryzen 5 5500U, Ryzen 5 5600U, Ryzen 7 5700U или Ryzen 7 5800U. Все они обеспечат достойное быстродействие, даже если охлаждение будет совсем никудышным, а ограничения TDP - смешными до хохота, но второй и четвёртый из названных ЦП принадлежат к более новому семейству и используют более современную архитектуру, это важно знать. Видеопроцессоры в них всех примерно одинаковы. Они позволят запустить большинство игр в родном разрешении экрана, но лишь с самым минимальным качеством.

Предлагаемый объём оперативной памяти в новых ноутбуках ограничен 16 гигабайтами LPDDR4x-3733. Скорее всего, это припаянные чипы в двухканальной конфигурации. Накопитель внутри, кажется, один, с четырьмя линиями PCIe 3.0 и объёмом до 1 ТБ. Новые UM325 будут оснащены ИК-модулями снятия черт лица, физическим видеовыходом HDMI [хотелось бы верить, стандарта 2.0 или 2.1] и отсеком для карт micro-SD [вполне возможно, что на медленной шине USB 2.0 вместо PCIe или USB 3.0]. Thunderbolt нет, потому что совместимости с USB 4 тоже нет, а в порты USB 3.X на ноутбуках с AMD почему-то никто не встраивает поддержку хотя бы Thunderbolt 3, хотя с аппаратной точки зрения это совершенно выполнимо.

Судя по официальным спецификациям, ноутбук будет весить 1.14 килограмма и поставляться в одном-единственном сером цвете. На закуску остаётся NumberPad 2.0, тачпад, который можно при надобности превратить в виртуальный блок нумерических клавиш.