CES 2021 | Lenovo представила Legion Slim 7 на базе процессоров AMD Ryzen 5000 и видеокарт Nvidia GeForce RTX
Lenovo представила новейший тонкий игровой ноутбук - Legion Slim 7. Щирина корпуса новинки составляет 356 мм, глубина 252 мм, а наибольшая толщина - 18.9 мм. Корпус конусообразный, потому в передней части его толщина снижается до всего-лишь 15.9 мм, как видно на фото ниже. Дополнительно Lenovo заявляет вес всего 1.9 кг.
Диагональ дисплея Legion Slim 7 составляет 15.6 дюймов, для модели доступны две матрицы: FHD с частотой обновления 165 Гц и 4K с частотой 60 Гц. Согласно Lenovo, время отклика первой из них составляет 3 мс при включенном разгоне (overdrive), пиковая яркость находится на уровне 300 нит, а цветовой охват составляет 100% sRGB. В то же время, 4K матрица отличается поддержкой стандарта VESA DisplayHDR 400 и яркостью в 500 нит, а также 100% цветовым охватом пространства AdobeRGB. Обе матрицы принадлежат к IPS типу и поддерживают Dolby Vision.
Lenovo пока что не приводит список доступных конфигураций Legion Slim 7, но заявила, что ноутбук будет доступен с восьмиядерными процессорами Ryzen 7 5000 в паре с новейшими видеокартами Nvidia GeForce RTX. Кроме того, Legion Slim 7 будет обладать до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200 в паре с 2-ТБ M.2 NVMe SSD по заводу.
Заявленное время автономной работы Legion Slim 7 достигает 8 часов, а мощность комплектного адаптера питания от Lenovo составит 230 Вт (также поддерживается 95-Вт зарядка через Type-C). Набор портов, как видно на фото ноутбука ниже, удовлетворит большинство пользователей.
К сожалению, Lenovo пока не называет сроки появления модели в продаже.
Источник(и)
Lenovo