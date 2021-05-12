Lenovo Legion 7i - первый 16-дюймовый игровой ноутбук со 165-Вт RTX 3080, процессорами Intel Tiger Lake-H и 2K дисплеем с G-SYNC
Предыдущий Lenovo Legion 7i являл собой довольно стандартный 15-дюймовый игровой ноутбук на базе процессоров Intel 10 поколения Comet Lake-H и видеокарт Nvidia GeForce RTX 20. Однако новая версия Legion 7i (7i 16ITH-6) представляет собой не просто апгрейд до чипов Intel 11 поколения Tiger Lake-H и ускорителей Nvidia Ampere RTX 30, а нечто гораздо большее.
Lenovo утверждает, что Legion 7i является первым в мире 16-дюймовым игровым ноутбуком с WQXGA (2560 x 1600) дисплеем. Матрица с соотношением 16:10 поддерживает частоту обновления 165 Гц и обладает низким временем отклика 3 мс. Яркость заявлена на уровне 500 нит, а среди других характеристик 100% охват sRGB, поддержка VESA DisplayHDR 400, Dolby Vision и Nvidia G-SYNC. Более того, дисплей Legion 7i получил сертификацию TUV, которая гарантирует, что дисплей не излучает опасный для человеческого зрения синий свет.
Для ноутбука доступны два процессора Intel Tiger Lake-H: Core i7-11980HK и Core i7-11800H. В качестве видеокарты может выступать Nvidia RTX 3060 (TGP 130 Вт), RTX 3070 (140 Вт), и RTX 3080 (165 Вт). Все видеокарты поддерживают технологии Max-Q: Advanced Optimus, Resizable BAR и Dynamic Boost 2.0. Объем оперативной памяти может составлять 16 или 32 ГБ в зависимости от конфигурации (DDR4-3200). В качестве накопителя может выступать одиночный PCIe SSD вместительностью до 2 ТБ, либо комбинация стандартного SSD на 1 ТБ + 32-ГБ Intel Optane H10.
Lenovo также оснастила Legion 7i хорошим набором портов, среди которых особняком стоят два разъема Thunderbolt 4. Клавиатура Legion TrueStrike имеет RGB-подсветку Corsair iCUE, которая, если верить Lenovo, обеспечивает гораздо более быструю реакцию на нажатия по сравнению с предыдущими моделями. Система охлаждения Legion Coldfront 3.0 также стала лучше - она обеспечивает 18% увеличение воздушного потока по сравнению с предыдущей версией.
Модель получила поддержку движка Legion AI Engine, который динамически регулирует энергопотребление процессора и видеокарты в зависимости от нагрузки. Производитель утверждает, что система способна динамически высвобождать часть общего теплопакета в 170 Вт на нужды процессоры или видеокарты; дополнительно производитель разработал для AI Engine заготовленные профили для самых популярных игр.
Среди других особенностей ноутбука 720p веб-камера с электронной шторкой, беспроводной адаптер Killer Wi-Fi AX1650 2x2 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также программное обеспечение Pantone X-Rite Color Management System и Nahimic Audio.
Legion 7i будет доступен в расцветке "Storm Grey" по цене от $1769.99 начиная с июня 2021 года.
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Пресс-релиз Lenovo