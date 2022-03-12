Обновленный Lenovo Legion 7i получил i9-12900HX, RTX 3080 Ti и неподъемный ценник
Игровой ноутбук Lenovo Legion 7i (Storm Grey) появился на странице интернет-магазина B&H. Указанная стоимость впечатляющая ($3479.95), но и аппаратная начинка у модели топовая. В общем-то, фанаты бренда Lenovo Legion к таким суммам привыкли, ведь даже модели начального уровня в линейке стартуют с отметки $1799.99 (Legion 7i G6 в конфигурации с i7-11800H, 16 ГБ ОЗУ и RTX 3060 подешевел до $1439.99 на момент выхода этой новости). Версия с i9-11980HK, 32 ГБ ОЗУ и RTX 3080 (16 ГБ) на момент выхода в продажу стоила $3269. Одним словом, цены недетские.
Да, цена Lenovo Legion 7i 2022 вызывает только грусть и сожаления, но при здравой оценке можно заметить, что сумма выросла всего на пару сотен долларов относительно предыдущей модели, однако при этом новинка получила актуальные процессор и видеокарту. Последняя - RTX 3080 Ti с 16 ГБ видеопамяти - имеет 7424 CUDA-ядер и потому заметно превосходит RTX 3080 (6144 ядра) на высоких настройках графики при большом разрешении. Новый процессор Intel Core i9-12900HX в корне отличается от предыдущего i9-11980HK: свежая гибридная архитектура Alder Lake позволяла уместить 16 физических ядер в чипе (8 производительных + 8 энергоэффективных), что позволяет ему обрабатывать до 24 потоков одновременно. Предыдущий процессор 11 поколения имел 8 ядер и был способен обрабатывать лишь 16 потоков. Максимальная частота нового процессора 12 поколения достигает 5.0 ГГц, потому и базовый TDP повысился: с 55 Вт до 45 Вт.
Остальные характеристики вполне адекватные для игрового ноутбука 2022 года выпуска: 32 ГБ оперативной памяти (два слота), слот M.2 с установленным по заводу SSD на 1 ТБ и 16-дюймовый WQXGA IPS дисплей с частотой обновления 165 Гц. Новинка унаследовала от предшественника и отличный набор портов, включающий два Thunderbolt 4 и один USB Type-C 3.2 Gen 2. Более внимательное чтение характеристик новинки позволяет понять, что Lenovo слегка модифицировали корпус: вместо трех портов USB Type-A 3x USB Type-A свежая модель получила лишь два. По опыту взаимодействия с предыдущими моделями мы ожидаем, что производительность у этого аппарата будет действительно отличная или даже одна из лучших в классе.