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Обновленный Lenovo Legion 7i получил i9-12900HX, RTX 3080 Ti и неподъемный ценник

Lenovo Legion 7i G6 - настоящий игровой монстр (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 7i G6 - настоящий игровой монстр (Изображение: Lenovo)
Обновленная версия игрового ноутбука Lenovo Legion 7i получила топовые компоненты и очень высокий ценник. За первоклассную производительность в играх отвечают процессор Intel 12 поколения Core i9-12900HX и видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 Ti
Daniel R Deakin, 🇺🇸
ноутбуки игры и всё, что связано с ними видеокарты GeForce Alder Lake
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Игровой ноутбук Lenovo Legion 7i (Storm Grey) появился на странице интернет-магазина B&H. Указанная стоимость впечатляющая ($3479.95), но и аппаратная начинка у модели топовая. В общем-то, фанаты бренда Lenovo Legion к таким суммам привыкли, ведь даже модели начального уровня в линейке стартуют с отметки $1799.99 (Legion 7i G6 в конфигурации с i7-11800H, 16 ГБ ОЗУ и RTX 3060 подешевел до $1439.99 на момент выхода этой новости). Версия с i9-11980HK, 32 ГБ ОЗУ и RTX 3080 (16 ГБ) на момент выхода в продажу стоила $3269. Одним словом, цены недетские. 

Да, цена Lenovo Legion 7i 2022 вызывает только грусть и сожаления, но при здравой оценке можно заметить, что сумма выросла всего на пару сотен долларов относительно предыдущей модели, однако при этом новинка получила актуальные процессор и видеокарту. Последняя - RTX 3080 Ti с 16 ГБ видеопамяти - имеет 7424 CUDA-ядер и потому заметно превосходит RTX 3080 (6144 ядра) на высоких настройках графики при большом разрешении. Новый процессор Intel Core i9-12900HX в корне отличается от предыдущего i9-11980HK: свежая гибридная архитектура Alder Lake позволяла уместить 16 физических ядер в чипе (8 производительных + 8 энергоэффективных), что позволяет ему обрабатывать до 24 потоков одновременно. Предыдущий процессор 11 поколения имел 8 ядер и был способен обрабатывать лишь 16 потоков. Максимальная частота нового процессора 12 поколения достигает 5.0 ГГц, потому и базовый TDP повысился: с 55 Вт до 45 Вт.

Остальные характеристики вполне адекватные для игрового ноутбука 2022 года выпуска: 32 ГБ оперативной памяти (два слота), слот M.2 с установленным по заводу SSD на 1 ТБ и 16-дюймовый WQXGA IPS дисплей с частотой обновления 165 Гц. Новинка унаследовала от предшественника и отличный набор портов, включающий два Thunderbolt 4 и один USB Type-C 3.2 Gen 2. Более внимательное чтение характеристик новинки позволяет понять, что Lenovo слегка модифицировали корпус: вместо трех портов USB Type-A 3x USB Type-A свежая модель получила лишь два. По опыту взаимодействия с предыдущими моделями мы ожидаем, что производительность у этого аппарата будет действительно отличная или даже одна из лучших в классе.

Lenovo Legion 7i 2022 (Изображение: B&H)
Lenovo Legion 7i 2022 (Изображение: B&H)

Источник(и)

B&H Photo Video

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Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Ведущий редактор (новости) - 2630 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL. Тогда меня и начал притягивать мир цифровой электроники. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Пишу для Notebookcheck с 2012 года.
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2695 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Daniel R Deakin, 2022-03-12 (Update: 2022-03-12)

 