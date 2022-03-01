Lenovo Legion Y90: Смартфон, в котором соединились UFS и SSD

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Отныне честь компании Lenovo, как производителя геймерских товаров, будет защищать ещё и Legion Y90 - смартфон с предсказуемой внешностью, но приятно греющими характеристиками.

Сам смартфон, между прочим, греться как раз не должен. С тыловой стороны в него встроены крохотные вентиляторы, обеспечивающие отвод тепла от мощных компонентов и RGB-подсветки, на пару с - серьёзно - испарительной камерой.

Y90 получился большим смартфоном. Диагональ его экрана равна 6.92 дюйма или 17.6 сантиметра. Речь идёт об экране AMOLED с частотой обновления картинки 144 герца и частотой опроса сенсорного слоя 720 герц. Производитель говорит ещё о яркости до 1300 кандел на метр квадратный и о малой задержке, около 3.4 миллисекунды.

Ёмкость аккумулятора заявлена, как 5.6 ампер-часа, и он готов принимать до 68 ватт тока при зарядке. Y90 будет поставляться с ZUI 13 (Android 12), вне зависимости от аппаратной конфигурации.

А конфигураций, как раз, будет предлагаться несколько. Только в самой дорогой из них крошечный SSD-накопитель [видимо, на протоколе NVMe] ёмкостью 128 ГБ будет соединён с более привычной в мире смартфонов памятью UFS на 512 ГБ. Такая модель будет стоить 4999 юаней и оснащаться 18 ГБ оперативной памяти с возможностью дополнительного выделения 4 ГБ постоянной памяти под файл подкачки. Самая доступная версия, с 12 ГБ RAM и 256 ГБ постоянной памяти, будет стоить 3999 юаней [58 тысяч российских рублей по курсу на второе марта]. Есть и промежуточные варианты. Цены специально уменьшены на период предварительного заказа до 10 марта и относятся к покупателям из Китая; о международных продажах пока ничего не известно.