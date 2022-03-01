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Lenovo Legion Y90: Смартфон, в котором соединились UFS и SSD

Изображение: Lenovo
Изображение: Lenovo
Новый игровой смартфон, пополнивший собой широкий список товаров семейства Legion, располагает подсветкой RGB, активным охлаждением, процессором Snapdragon 8 Gen 1, невероятно шустрой системой хранения данных, экраном AMOLED с большой частотой обновления
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android из Китая игры и всё, что связано с ними свежие релизы смартфоны и всё, что связано с ними хранение данных сенсорный
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Отныне честь компании Lenovo, как производителя геймерских товаров, будет защищать ещё и Legion Y90 - смартфон с предсказуемой внешностью, но приятно греющими характеристиками.

Сам смартфон, между прочим, греться как раз не должен. С тыловой стороны в него встроены крохотные вентиляторы, обеспечивающие отвод тепла от мощных компонентов и RGB-подсветки, на пару с - серьёзно - испарительной камерой.

Y90 получился большим смартфоном. Диагональ его экрана равна 6.92 дюйма или 17.6 сантиметра. Речь идёт об экране AMOLED с частотой обновления картинки 144 герца и частотой опроса сенсорного слоя 720 герц. Производитель говорит ещё о яркости до 1300 кандел на метр квадратный и о малой задержке, около 3.4 миллисекунды.

Ёмкость аккумулятора заявлена, как 5.6 ампер-часа, и он готов принимать до 68 ватт тока при зарядке. Y90 будет поставляться с ZUI 13 (Android 12), вне зависимости от аппаратной конфигурации.

А конфигураций, как раз, будет предлагаться несколько. Только в самой дорогой из них крошечный SSD-накопитель [видимо, на протоколе NVMe] ёмкостью 128 ГБ будет соединён с более привычной в мире смартфонов памятью UFS на 512 ГБ. Такая модель будет стоить 4999 юаней и оснащаться 18 ГБ оперативной памяти с возможностью дополнительного выделения 4 ГБ постоянной памяти под файл подкачки. Самая доступная версия, с 12 ГБ RAM и 256 ГБ постоянной памяти, будет стоить 3999 юаней [58 тысяч российских рублей по курсу на второе марта]. Есть и промежуточные варианты. Цены специально уменьшены на период предварительного заказа до 10 марта и относятся к покупателям из Китая; о международных продажах пока ничего не известно.

Вентиляторы дополняют другие меры уменьшения нагрева (Изображение: Lenovo)
Вентиляторы дополняют другие меры уменьшения нагрева (Изображение: Lenovo)
Игровые органы управления в Legion Y90 (Изображение: Lenovo)
Игровые органы управления в Legion Y90 (Изображение: Lenovo)
Цена всех версий увеличится после окончания предв. заказа (Изображение: Lenovo)
Цена всех версий увеличится после окончания предв. заказа (Изображение: Lenovo)
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Основная камера Y90 будет состоять из двух сенсоров на 64 МП и 12 МП. Разумеется, как и всякий уважающий себя игровой смартфон, этот Legion будет оснащаться кнопками по боковым сторонам (L1, R1 и так далее, приведённое чуть выше изображение рассказывает подробнее), чтобы можно было с комфортом поиграть без всяких дополнительных, внешних джойстиков. Дополнительные бонусы - стереодинамики и продвинутая виброотдача.

Источник(и)

联想拯救者Y90电竞手机 12GB+256GB 钛晶灰 - Lenovo, дата не указана

Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4851 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
contact me via: LinkedIn
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2086 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2022-03- 1 (Update: 2022-03- 2)

 