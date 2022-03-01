Cyberpunk 2077 подружили с виртуальной реальностью

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Разработчик Люк Росс, вот его Twitter, ранее выпускал VR-моды для GTA V и Red Dead Redemption 2. Теперь он подружил с виртуальной реальностью Cyberpunk 2077. Ночной город можно будет созерцать через гарнитуру Oculus (и не только) с полной поддержкой от сенсоров 6DoF. Мод работает в фото-режиме, в режиме вождения и в психологических сценах (braindances). Оружие будет направляться туда же, куда и взгляд; для движения нужна будет клавиатура и мышь (или джойстик).

Полное удовольствие потребует немало вычислительной мощи. Core i9-9900K и RTX 3090 дают 60...90 к/с в разрешении 2700 на 2700. Зато, по отзывам тех каналов YouTube, что успели попробовать мод, в очках виртуальной реальности игра выглядит просто потрясно.

Мод распространяется для тех, кто поддерживает автора на Patreon. Помимо этого, разумеется, нужно иметь и саму игру.