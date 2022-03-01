Cyberpunk 2077 подружили с виртуальной реальностью
Разработчик Люк Росс, вот его Twitter, ранее выпускал VR-моды для GTA V и Red Dead Redemption 2. Теперь он подружил с виртуальной реальностью Cyberpunk 2077. Ночной город можно будет созерцать через гарнитуру Oculus (и не только) с полной поддержкой от сенсоров 6DoF. Мод работает в фото-режиме, в режиме вождения и в психологических сценах (braindances). Оружие будет направляться туда же, куда и взгляд; для движения нужна будет клавиатура и мышь (или джойстик).
Полное удовольствие потребует немало вычислительной мощи. Core i9-9900K и RTX 3090 дают 60...90 к/с в разрешении 2700 на 2700. Зато, по отзывам тех каналов YouTube, что успели попробовать мод, в очках виртуальной реальности игра выглядит просто потрясно.
Мод распространяется для тех, кто поддерживает автора на Patreon. Помимо этого, разумеется, нужно иметь и саму игру.
Источник(и)
Cyberpunk 2077 VR mod 'should come out in January' says creator - PC Gamer, 02 декабря 2021 года
Видео пользователя Cas and Chary VR - YouTube, 26 февраля 2022 года
Видео пользователя Virtual Reality Oasis - YouTube, 26 февраля 2022 года
Here’s What ‘Cyberpunk 2077’ Looks Like in VR, SteamVR Mod Now Available - Road to VR, 28 февраля 2022 года