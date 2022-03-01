Notebookcheck
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Cyberpunk 2077 подружили с виртуальной реальностью

Cyberpunk 2077: Играем в VR благодаря этому моду (Изображение: CD Projekt Red)
Cyberpunk 2077: Играем в VR благодаря этому моду (Изображение: CD Projekt Red)
Мод, который сделал Люк Росс (VR-разработчик), позволит насладиться игровым фото-режимом и вождением. Отслеживание поворотов головы и движения глаз функционирует; ранние отзывы "положительны"
Polly Allcock, 🇺🇸 🇫🇷 ...
про VR и AR игры и всё, что связано с ними
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Разработчик Люк Росс, вот его Twitter, ранее выпускал VR-моды для GTA V и Red Dead Redemption 2. Теперь он подружил с виртуальной реальностью Cyberpunk 2077. Ночной город можно будет созерцать через гарнитуру Oculus (и не только) с полной поддержкой от сенсоров 6DoF. Мод работает в фото-режиме, в режиме вождения и в психологических сценах (braindances). Оружие будет направляться туда же, куда и взгляд; для движения нужна будет клавиатура и мышь (или джойстик).

Полное удовольствие потребует немало вычислительной мощи. Core i9-9900K и RTX 3090 дают 60...90 к/с в разрешении 2700 на 2700. Зато, по отзывам тех каналов YouTube, что успели попробовать мод, в очках виртуальной реальности игра выглядит просто потрясно.

Мод распространяется для тех, кто поддерживает автора на Patreon. Помимо этого, разумеется, нужно иметь и саму игру.

Источник(и)

Cyberpunk 2077 VR mod 'should come out in January' says creator - PC Gamer, 02 декабря 2021 года

Видео пользователя Cas and Chary VR - YouTube, 26 февраля 2022 года

Видео пользователя Virtual Reality Oasis - YouTube, 26 февраля 2022 года

Here’s What ‘Cyberpunk 2077’ Looks Like in VR, SteamVR Mod Now Available - Road to VR, 28 февраля 2022 года

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Приехали: Ноутбуки с GeForce RTX 30...
Polly Allcock
Автор исходного текста: Polly Allcock - Tech Writer - 89 статей на Notebookcheck c 2021 года
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2086 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Polly Allcock, 2022-03- 1 (Update: 2022-03- 1)

 