200 ватт вам в смартфоны, или Realme анонсирует UltraDart
SuperDart - так называлась ускоренная зарядка от Realme, предлагаемая в иных смартфонах компании с 2020 года. Она предполагала подачу до 65 ватт и на фоне того, что предлагали конкурирующие торговые марки, выглядела весьма конкурентноспособно.
Теперь конкуренты начинают нагонять, и в Realme сделали обновление своей скоростной зарядки, которая нынеь, предположительно, будет выполняться с мощностью до 200 ватт. Неофициальные слухи о чём-то подобном ходили все последние месяцы.
UltraDart будет состоять из трёх компонентов. Зарядное устройство, способное выдавать больше напряжения и тока, чем когда-либо; хитрые алгоритмы смены напряжения и силы тока и применение максимально качественных аккумуляторов, способных, предположительно, сохранить не менее 80% ёмкости после тысячи циклов разряда-заряда; наконец, постоянное отслеживание температур, чтобы они не пересекали отметку в 43 градуса, и наличие элементов, позволяющих рассеивать тепло, внутри корпуса смартфонов.
По заверениям Realme, всё это даст возможность зарядить аккумулятор от нескольких процентов до 50% за 5 минут.
Первым телефоном с этим чудом должен стать GT Neo3. Впрочем, в нём будут обеспечиваться не 200 ватт, а 150, и дата старта его продаж на данный момент не ясна.
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Realme unveils 100-200W UltraDart charging, upcoming GT Neo3 first to use it at 150W - GSMArena, 28 февраля 2022 года