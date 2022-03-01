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200 ватт вам в смартфоны, или Realme анонсирует UltraDart

Realme обещает зарядить наши телефоны за какие-то минуты (Изображение: GSMArena)
Realme обещает зарядить наши телефоны за какие-то минуты (Изображение: GSMArena)
Обновлённая ускоренная зарядка от Realme дебютирует в составе смартфона GT Neo3, как и предполагали слухи. Нам обещают достижение 50% уровня заряда за всего пять минут!
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android из Китая свежие релизы слухи смартфоны и всё, что связано с ними
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SuperDart - так называлась ускоренная зарядка от Realme, предлагаемая в иных смартфонах компании с 2020 года. Она предполагала подачу до 65 ватт и на фоне того, что предлагали конкурирующие торговые марки, выглядела весьма конкурентноспособно.

Теперь конкуренты начинают нагонять, и в Realme сделали обновление своей скоростной зарядки, которая нынеь, предположительно, будет выполняться с мощностью до 200 ватт. Неофициальные слухи о чём-то подобном ходили все последние месяцы.

UltraDart будет состоять из трёх компонентов. Зарядное устройство, способное выдавать больше напряжения и тока, чем когда-либо; хитрые алгоритмы смены напряжения и силы тока и применение максимально качественных аккумуляторов, способных, предположительно, сохранить не менее 80% ёмкости после тысячи циклов разряда-заряда; наконец, постоянное отслеживание температур, чтобы они не пересекали отметку в 43 градуса, и наличие элементов, позволяющих рассеивать тепло, внутри корпуса смартфонов.

По заверениям Realme, всё это даст возможность зарядить аккумулятор от нескольких процентов до 50% за 5 минут.

Первым телефоном с этим чудом должен стать GT Neo3. Впрочем, в нём будут обеспечиваться не 200 ватт, а 150, и дата старта его продаж на данный момент не ясна.

Источник(и)

GSM Arena

Realme unveils 100-200W UltraDart charging, upcoming GT Neo3 first to use it at 150W - GSMArena, 28 февраля 2022 года

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Cyberpunk 2077 подружили с виртуаль...
Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4851 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2086 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2022-03- 1 (Update: 2022-03- 2)

 