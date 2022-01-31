Lenovo Tab P12 Pro одним из первых получил адаптированный под планшеты Android 12L
Lenovo Tab P12 Pro - это один из нескольких планшетов, для которых стала доступна бета-версия операционной системы Android 12L. Для тех, кто не в курсе - 12L является первой попыткой Google адаптировать чистый Android под планшеты, добавив ему соответствующий функционал и оптимизировав интерфейс для пущего удобства. Правда, судя по обновлению прошивки, которое пришло на Lenovo Tab P12 Pro, пока-что изменений по сравнению с чистой версией мало.
На странице поддержки продукта на сайте Lenovo указано лишь, что для Tab P12 Pro доступна версия 12L Beta 2. По факту в новой версии прошивки внедрен более свежий патч безопасности системы. Хотя, можно ли считать его свежим (версия датирована декабрем 2021) на момент официальной доступности февральского патча 2022 года - вопрос открытый.
Судя по всему первые бета-версии Android 12L пока-что нужны лишь для тестирования совместимости приложений и серьезных изменений не несут.
К слову, установка бета-версии может сделать невозможным откат на стабильную официальную прошивку, без которой не работает сканер отпечатков, распознавание объема и HDMI.