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Lenovo Tab P12 Pro одним из первых получил адаптированный под планшеты Android 12L

Lenovo Tab P12 Pro (Изображение: Lenovo)
Lenovo Tab P12 Pro (Изображение: Lenovo)
Android 12L станет первой версией ОС от Google, которая адаптирована специально под планшеты - на данный момент доступна пробная версия операционки. Одним из первых её получил планшет Lenovo Tab P12 Pro - правда, в новой прошивке довольно мало изменений
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android из Китая Софт планшеты сенсорный
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частичное?
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Lenovo Tab P12 Pro - это один из нескольких планшетов, для которых стала доступна бета-версия операционной системы Android 12L. Для тех, кто не в курсе - 12L является первой попыткой Google адаптировать чистый Android под планшеты, добавив ему соответствующий функционал и оптимизировав интерфейс для пущего удобства. Правда, судя по обновлению прошивки, которое пришло на Lenovo Tab P12 Pro, пока-что изменений по сравнению с чистой версией мало.

На странице поддержки продукта на сайте Lenovo указано лишь, что для Tab P12 Pro доступна версия 12L Beta 2. По факту в новой версии прошивки внедрен более свежий патч безопасности системы. Хотя, можно ли считать его свежим (версия датирована декабрем 2021) на момент официальной доступности февральского патча 2022 года - вопрос открытый.   

Судя по всему первые бета-версии Android 12L пока-что нужны лишь для тестирования совместимости приложений и серьезных изменений не несут.

К слову, установка бета-версии может сделать невозможным откат на стабильную официальную прошивку, без которой не работает сканер отпечатков, распознавание объема и HDMI.

Источник(и)

Lenovo

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частичное?
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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4743 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2634 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 01 > Lenovo Tab P12 Pro одним из первых получил адаптированный под планшеты Android 12L
Deirdre O'Donnell, 2022-01-31 (Update: 2022-01-31)

 