Android 13 для телевизоров уже доступен для загрузки
Google выпустила новую версию Android TV. Большинство нововведений будут заметны только разработчикам, но пользователям точно пригодятся новые расширенные настройки раскладки подключаемой клавиатуры и дополнительные параметры приватности
Google выпустила новую версию своей ОС для телевизоров - Android 13 TV. Таким образом, поисковый гигант хочет продемонстрировать свое рвение обеспечивать поддержку самых современных технологий на больших экранах. Однако есть проблемка - до большинства пользователей новая версия операционки доберется совсем не скоро (если доберется вообще), ведь большинство умных телевизоров и ТВ-боксов работают в лучшем случае на Android 11.
Большинство изменений и нововведений в свежей версии Android TV будут заметны разве что разработчикам - кроме прочего, были добавлены API, которые позволяют гибко настраивать раскладку подключенной внешней клавиатуры.
Android 13 TV также получил расширенные языковые настройки, а также возможность изменения разрешения и частоты обновления на некоторых источниках, подключенных через HDMI. Дополнительно добавилось звуковое описание функций в приложениях и новые возможности приватности пользователя.
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
Автор перевода:Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2917 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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