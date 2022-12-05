Android 13 для телевизоров уже доступен для загрузки

Google выпустила новую версию Android TV. Большинство нововведений будут заметны только разработчикам, но пользователям точно пригодятся новые расширенные настройки раскладки подключаемой клавиатуры и дополнительные параметры приватности

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Google выпустила новую версию своей ОС для телевизоров - Android 13 TV. Таким образом, поисковый гигант хочет продемонстрировать свое рвение обеспечивать поддержку самых современных технологий на больших экранах. Однако есть проблемка - до большинства пользователей новая версия операционки доберется совсем не скоро (если доберется вообще), ведь большинство умных телевизоров и ТВ-боксов работают в лучшем случае на Android 11.

Большинство изменений и нововведений в свежей версии Android TV будут заметны разве что разработчикам - кроме прочего, были добавлены API, которые позволяют гибко настраивать раскладку подключенной внешней клавиатуры.

Android 13 TV также получил расширенные языковые настройки, а также возможность изменения разрешения и частоты обновления на некоторых источниках, подключенных через HDMI. Дополнительно добавилось звуковое описание функций в приложениях и новые возможности приватности пользователя.