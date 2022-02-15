Android 13 DP1 для Google Pixel 6 умеет запускать Windows 11 (и Doom) почти без потери производительности

Участнику форума XDA Денни Лину (Danny Lin, @kdrag0n) удалось запустить виртуальную машину на новой бета-прошивке для Google Pixel 6. Получилось это за счет поддержки KVM, которая появилась в Android 13. Энтузиасту удалось установить Windows 11 для ARM и даже запустить Doom с хорошей частотой кадров

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Google выпустила первую предварительную сборку Android 13 для разработчиков, которая доступна для смартфонов Google Pixel. Помимо улучшенной системы безопасности и расширенных возможностей кастомизации интерфейса, Android 13 получил скрытую, но очень интересную функцию — поддержку виртуальных машин KVM.

Одному из завсегдатаев форума XDA - Денни Лину (Danny Lin, @kdrag0n в Twitter) - удалось продемонстрировать, что на Google Pixel 6 с Android 13 DP1 можно запускать другие ОС практически без потери производительности на виртуализацию. Энтузиасту удалось даже запустить Windows 11 для ARM и игру Doom на своем Pixel 6!

В Android 13 корпорация Google преобразовала KVM в ядре Linux в защищенный KVM (protected KVM, pKVM), который обеспечивает защиту данных, даже если в ОС есть уязвимость. pKVM работает индивидуально для каждой виртуальной машины, но предоставляет привилегию Exception Level 2 гипервизору и прошивке Tensor, за счет чего полная функциональность KVM доступна даже для незащищенных ОС. Все это дало возможность @kdrag0n запускать множество разных дистрибутивов Linux с практически нативной производительностью.

Текущая реализация KVM на Android 13 требует root-доступ, но в теории можно добиться работы и без таких привилегий с помощью crosvm, QEMU или Firecracker в Microdroid VM. Последняя представляет собой урезанный образ Android GSI, который позволяет запускать другую ОС на устройстве изолированно от базовой прошивки. То есть, можно буквально установить две разных системы и использовать одну как основную, а вторую для работы и других задач - для компьютерных энтузиастов самое то.

В итоге @kdrag0n удалось запустить Ubuntu 21.10, Arch Linux ARM, Void Linux и Alpine Linux на своем Pixel 6. Также получилось установить и запустить Windows 11 для ARM: аппаратное ускорение графики пока не работает, но процессор, устройства ввода/вывода и память функционируют нормально. Энтузиасту также смог запустить на смартфоне оригинальный Doom.

Учитывая, что приложения для Android уже совсем скоро будут запускаться на обычной Windows 11 (и уже запускаются на версии для разработчиков), интеграция между этими ОС, похоже, наконец стала гораздо лучше, чем была ранее. Интересно, какие еще интересные функции таит Android 13?https://www.amazon.com/Google-Pixel-Unlocked-Smartphone-Ultrawide/dp/B09HJZPFDD?tag=nbcnewsnet-20