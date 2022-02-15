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Android 13 DP1 для Google Pixel 6 умеет запускать Windows 11 (и Doom) почти без потери производительности

Android 13 позволяет запускать Linux и Windows через виртуальную машину (Изображение: @kdrag0on в Twitter)
Android 13 позволяет запускать Linux и Windows через виртуальную машину (Изображение: @kdrag0on в Twitter)
Участнику форума XDA Денни Лину (Danny Lin, @kdrag0n) удалось запустить виртуальную машину на новой бета-прошивке для Google Pixel 6. Получилось это за счет поддержки KVM, которая появилась в Android 13. Энтузиасту удалось установить Windows 11 для ARM и даже запустить Doom с хорошей частотой кадров
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android Linux / Unix Windows Софт Google Pixel
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Google выпустила первую предварительную сборку Android 13 для разработчиков, которая доступна для смартфонов Google Pixel. Помимо улучшенной системы безопасности и расширенных возможностей кастомизации интерфейса, Android 13 получил скрытую, но очень интересную функцию — поддержку виртуальных машин KVM. 

Одному из завсегдатаев форума XDA - Денни Лину (Danny Lin, @kdrag0n в Twitter) - удалось продемонстрировать, что на Google Pixel 6 с Android 13 DP1 можно запускать другие ОС практически без потери производительности на виртуализацию. Энтузиасту удалось даже запустить Windows 11 для ARM и игру Doom на своем Pixel 6!

В Android 13 корпорация Google преобразовала KVM в ядре Linux в защищенный KVM (protected KVM, pKVM), который обеспечивает защиту данных, даже если в ОС есть уязвимость. pKVM работает индивидуально для каждой виртуальной машины, но предоставляет привилегию Exception Level 2 гипервизору и прошивке Tensor, за счет чего полная функциональность KVM доступна даже для незащищенных ОС. Все это дало возможность @kdrag0n запускать множество разных дистрибутивов Linux с практически нативной производительностью. 

Текущая реализация KVM на Android 13 требует root-доступ, но в теории можно добиться работы и без таких привилегий с помощью crosvm, QEMU или Firecracker в Microdroid VM. Последняя представляет собой урезанный образ Android GSI, который позволяет запускать другую ОС на устройстве изолированно от базовой прошивки. То есть, можно буквально установить две разных системы и использовать одну как основную, а вторую для работы и других задач - для компьютерных энтузиастов самое то.

В итоге @kdrag0n удалось запустить Ubuntu 21.10, Arch Linux ARM, Void Linux и Alpine Linux на своем Pixel 6. Также получилось установить и запустить Windows 11 для ARM: аппаратное ускорение графики пока не работает, но процессор, устройства ввода/вывода и память функционируют нормально. Энтузиасту также смог запустить на смартфоне оригинальный Doom. 

Учитывая, что приложения для Android уже совсем скоро будут запускаться на обычной Windows 11 (и уже запускаются на версии для разработчиков), интеграция между этими ОС, похоже, наконец стала гораздо лучше, чем была ранее. Интересно, какие еще интересные функции таит Android 13?https://www.amazon.com/Google-Pixel-Unlocked-Smartphone-Ultrawide/dp/B09HJZPFDD?tag=nbcnewsnet-20

Ubuntu 21.10 на Pixel 6 с прошивкой Android 13 DP1 (Изображение: @kdrag0n в Twitter)
Ubuntu 21.10 на Pixel 6 с прошивкой Android 13 DP1 (Изображение: @kdrag0n в Twitter)
Windows 11 на Pixel 6 с прошивкой Android 13 DP1 (Изображение: @kdrag0n в Twitter)
Windows 11 на Pixel 6 с прошивкой Android 13 DP1 (Изображение: @kdrag0n в Twitter)
Производительность Windows 11 на Pixel 6 с прошивкой Android 13 DP1 (Изображение: @kdrag0n в Twitter)
Производительность Windows 11 на Pixel 6 с прошивкой Android 13 DP1 (Изображение: @kdrag0n в Twitter)

Источник(и)

XDA Developers

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1517 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2664 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2022-02-15 (Update: 2022-02-15)

 