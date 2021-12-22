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Samsung Galaxy A72, A52, A52 5G и A52s 5G скоро обновятся до Android 12

Samsung Galaxy A72 (Изображение: NextPit)
Samsung Galaxy A72 (Изображение: NextPit)
Серия Galaxy A52 оказалась самой продаваемой у Samsung, потому не удивительно, что производитель дает ей особый приоритет. Согласно новой информации в Сети, смартфоны Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G и A72 весьма скоро обновятся до Android 12
Ricci Rox, 🇺🇸
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Android 12 вышел около месяца назад, потому большинство производителей пока еще не успели обновить актуальные модели до новой версии ОС. Samsung на данный момент продолжает постепенно разворачивать соответствующее обновление на флагманские смартфоны, но в ближайшее время - вполне вероятно - расширит программную поддержку и моделей среднего уровня.

Согласно новым данным в Сети, Samsung обновит до Android 12 такие модели, как Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A52s 5G. Дело в том, что эти четыре смартфона оказались самыми популярными среди всех устройств производителя, а значит Samsung небезосновательно решила потратить усилия на адаптацию свежей версии Android.

Если верить информации в приложении Samsung Members, линейка Galaxy A52 обновится до Android 12 в феврале 2022.

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2074 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2584 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2021-12-22 (Update: 2021-12-22)

 