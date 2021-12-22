Samsung Galaxy A72, A52, A52 5G и A52s 5G скоро обновятся до Android 12
Android 12 вышел около месяца назад, потому большинство производителей пока еще не успели обновить актуальные модели до новой версии ОС. Samsung на данный момент продолжает постепенно разворачивать соответствующее обновление на флагманские смартфоны, но в ближайшее время - вполне вероятно - расширит программную поддержку и моделей среднего уровня.
Согласно новым данным в Сети, Samsung обновит до Android 12 такие модели, как Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A52s 5G. Дело в том, что эти четыре смартфона оказались самыми популярными среди всех устройств производителя, а значит Samsung небезосновательно решила потратить усилия на адаптацию свежей версии Android.
Если верить информации в приложении Samsung Members, линейка Galaxy A52 обновится до Android 12 в феврале 2022.
Samsung A52 4G, A52 5G, A52s 5G & A72 will get Android 12 update soon. ☑️#Samsung https://t.co/YWzV4C0x8O— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 20, 2021