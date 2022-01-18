Samsung официально представила чипсет Exynos 2200 с графикой Xclipse 920 на базе архитектуры RDNA 2

Samsung должна была представить Exynos 2200 неделю назад, но молча перенесла дату на неизвестное число. Однако долго ждать не пришлось - новый флагманский чип действительно получил встроенную графику на основе архитектуры AMD RDNA 2 - Xclipse 920

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О новом флагманском чипсете Samsung - Exynos 2200 - в Сети сказано немало. Официальный релиз чипа должен был состоятся 11 января (ровно неделю назад), но компания в этот день сохраняла полное молчание - как будто ничего и не было запланировано. Выглядело это странно, а в Сети высказывались догадки, что чипсет отложен из-за проблем. Возможно, некую роль в переносе выхода новинки сыграли слухи о том, что Exynos 2200, якобы, является "худшим флагманским процессором". Как бы там ни было, сегодня Samsung удивила всех внезапным официальным релизом нового чипа, который, в итоге, задержался всего на неделю.

"Playtime is Over" - так озаглавила Samsung видео с презентацией новинки на YouTube, согласно которому процессорная часть Exynos 2200 будет практически идентичной Snapdragon 8 Gen 1. Если говорить точнее, процессор содержит одно главное ядро Cortex-X2, три производительных ядра Cortex-A710 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510. Рабочие частоты пока неизвестны.

Встроенная графика куда более интересна и уникальна: она получила название Xclipse 920, основана на архитектуре AMD RDNA 2 и поддерживает "технологию трассировки лучей, которая имитирует реальное освещение". Дополнительно также отмечена поддержка технологии Variable Rate Shading, призванной повысить производительность.

Среди других особенностей Exynos 2200 можно выделить встроенный ИИ-движок с двойным нейропроцессором и дополнительным DSP, а также поддержку двух 4K дисплеев с частотой 120 Гц или QHD+ дисплея с частотой 144 Гц, камеры с разрешением до 200 МП (с возможностью съемки видео в 8K с частотой 30 к/с), оперативной памяти LPDDR5 и встроенной памяти UFS 3.1.