Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Snapdragon 8 Gen 1, Wi-Fi 6E, батарея на 11200 мАч и экран с вырезом

AMOLED дисплей диагональю 14.6 дюймов выступает главным достоинством Tab S8 Ultra. Как и у Tab S7 Plus, частота обновления последнего составляет 120 Гц. В отличие от Tab S8 с Tab S8+, у Tab S8 Ultra есть вырез в дисплее - он небольшой и вмещает две 12-МП фронтальных камеры. Мы все же надеемся, что в ближайшее время инженеры придумают другой способ скрывать камеры, так как вырезы у планшетов - это уже слишком.

Как бы там ни было, за счет большой диагонали Galaxy Tab S8 Ultra можно использовать в качестве внешнего монитора для ноутбука - правда, на данный момент такая возможность поддерживается только в паре с моделями Galaxy Notebook. Как и два других новых планшета в линейке, модель поддерживает функцию Auto Switch при работе с Galaxy Buds и смартфонами линейки Galaxy S22.

Поддержка стилуса S-Pen присутствует и у топовой модели. Стилус удобно использовать для рисования, написания заметок и набора текста через распознавание рукописного ввода. Samsung также обеспечила улучшенный пользовательский опыт для Tav S8 Ultra в Duo и JamBoard при использовании двойной фронтальной камеры благодаря партнерству с Google. Как и у предшественника, планшет продается с 3-месчной подпиской на приложение для рисования Clip Studio Paint EX.

За работу планшета отвечает 4-нм чипсет Snapdragon 8 Gen 1, в дополнение к которому установлены 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Планшет также имеет слот microSD с поддержкой карт объемом до 1 ТБ. Варианты на базе процессора Exynos не впускаются. .

С аудио-составляющей у Tab S8 Ultra все также хорошо: есть четыре динамика от AKG с поддержкой Dolby Atmos и массив из трех микрофонов.

Galaxy Tab S8 Ultra также стал первым планшетом Samsung с поддержкой Wi-Fi 6E.