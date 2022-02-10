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Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Snapdragon 8 Gen 1, Wi-Fi 6E, батарея на 11200 мАч и экран с вырезом

Galaxy Tab S8 Ultra - самый большой планшет Samsung с 2016 года (Изображение: Samsung)
Galaxy Tab S8 Ultra - самый большой планшет Samsung с 2016 года (Изображение: Samsung)
В линейку Galaxy Tab S8 вошла новая третья модель с индексом Ultra в названии, которая получила самый большой экран среди планшетов Galaxy с 2016 года - 14.6-дюймовый AMOLED с частотой 120 Гц и WQXGA+ разрешением. В запасе у новинки у другие интригующие характеристики
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Galaxy Tab S7 Plus был флагманским планшетом Samsung в 2020 году - с тех самых пор он оставался самой жизнеспособной альтернативой Apple iPad Pro 12.9. Чтобы соответствовать своему статусу, планшет был вооружен 12.4-дюймовым дисплеем и топовым на тот момент чипом Qualcomm Snapdragon 865+. Однако в этом году Samsung решила расширить линейку своих планшетов, представив дополнительную продвинутую модель Galaxy Tab S8 Ultra с еще более большим дисплеем и процессором Snapdragon 8 Gen 1.

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Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - Front
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - Front
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - Back
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - Back

Для начала, в Samsung утверждают, что Galaxy Tab S8 Ultra прочнее своего предшественника и на 30% более устойчив к царапинам в сравнении с Galaxy Tab S7. Рамка Tab S8 Ultra выполнена из материала, который в Samsung назвали Armor Aluminum - он легкий и усиливает прочность корпуса. 

Толщина Tab S8 Ultra составляет всего 5.5 мм - это на 0.2 мм тоньше, чем у Tab S8 Plus. Из-за увеличенной диагонали планшет в конфигурации с Wi-Fi весит 726 граммов (728 граммов в версии с 5G), в то время как предыдущий Tab S7 Plus весил 575 граммов.

Характеристики Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Дисплей 14.6-дюймовый 2960 x 1848 (WQXGA+), 240 ppi, Super AMOLED, до 120 Гц
Чипсет 4-нм Snapdragon 8 Gen1, восемь ядер
Фронтальная камера 12 МП (широкий угол) + 12 МП (ультра-широкий угол)
Основная камера 13 МП (широкий угол), AF + 6 МП (ультра-широкий угол) + вспышка
Видео 4K 30 к/с (съемка); 8K 60 к/с (воспроизведение)
Аудио Четыре динамика от AKG, Dolby Atmos; массив из трех микрофонов
Память 8/12/16 ГБ; 128/256/512 ГБ; слот microSD до 1 ТБ
Сеть 5G, LTE; Wi-Fi 802.11 a/b/g (2.4 ГГц), Wi-Fi 4, 5, 6 (2.4 ГГц + 5 ГГц), WiFi 6E (6 ГГц), WiFi Direct; Bluetooth® 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Сенсоры и датчики Акселерометр, компас, гироскоп, датчик освещения, подэкранный сканер отпечатков, датчик Холла
Порты 1x USB 3.2 Gen1 Type-C
Батарея 11200 мАч (тип.); быстрая зарядка (до 45 Вт, адаптер не входит в комплект)
Цвет Graphite
Габариты 208.6 x 326.4 x 5.5 мм
Вес ~726 граммов (Wi-Fi) / ~728 граммов (5G)
Аксессуары S-Pen (BLE, Inbox), Book Cover Keyboard, Book Cover, Protective Standing Cover

AMOLED дисплей диагональю 14.6 дюймов выступает главным достоинством Tab S8 Ultra. Как и у Tab S7 Plus, частота обновления последнего составляет 120 Гц. В отличие от Tab S8 с Tab S8+, у Tab S8 Ultra есть вырез в дисплее - он небольшой и вмещает две 12-МП фронтальных камеры. Мы все же надеемся, что в ближайшее время инженеры придумают другой способ скрывать камеры, так как вырезы у планшетов - это уже слишком.

Как бы там ни было, за счет большой диагонали Galaxy Tab S8 Ultra можно использовать в качестве внешнего монитора для ноутбука - правда, на данный момент такая возможность поддерживается только в паре с моделями Galaxy Notebook. Как и два других новых планшета в линейке, модель поддерживает функцию Auto Switch при работе с Galaxy Buds и смартфонами линейки Galaxy S22.

Поддержка стилуса S-Pen присутствует и у топовой модели. Стилус удобно использовать для рисования, написания заметок и набора текста через распознавание рукописного ввода. Samsung также обеспечила улучшенный пользовательский опыт для Tav S8 Ultra в Duo и JamBoard при использовании двойной фронтальной камеры благодаря партнерству с Google. Как и у предшественника, планшет продается с 3-месчной подпиской на приложение для рисования Clip Studio Paint EX.

За работу планшета отвечает 4-нм чипсет Snapdragon 8 Gen 1, в дополнение к которому установлены 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Планшет также имеет слот microSD с поддержкой карт объемом до 1 ТБ. Варианты на базе процессора Exynos не впускаются. .

С аудио-составляющей у Tab S8 Ultra все также хорошо: есть четыре динамика от AKG с поддержкой Dolby Atmos и массив из трех микрофонов.

Galaxy Tab S8 Ultra также стал первым планшетом Samsung с поддержкой Wi-Fi 6E.

Из коробки Galaxy Tab S8 Ultra работает на базе оболочке One UI 4.1, что основана на Android 12. Модель поддерживает улучшенный режим Samsung DeX, который теперь способен отображать прозрачность в окнах, а также транслировать картинку на внешний дисплей без проводов. Производитель обещает расширенную программную поддержку: 4 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.

Батарея у планшета огромная - емкость ее насчитывает 11200 мАч. Заявленная автономность составляет 14 часов при воспроизведении видео, а на полную зарядку с 45-Вт адаптером (продается отдельно) уходит 82 минуты.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra с клавиатурой Book Cover Keyboard (Изображение: Samsung)
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra с клавиатурой Book Cover Keyboard (Изображение: Samsung)

В отличие от Tab S8 и Tab S8+, флагманский Galaxy Tab S8 Ultra выпускается только в расцветке Graphite. Для покупателей, оформивших предварительный заказ на Tab S8 Ultra предусмотрен подарок - клавиатура-обложка Book Cover. 

Стоимость новинки стартует с отметки €1149 за версию со 128 ГБ памяти (Wi-Fi) и достигает €1449 за вариант с 512 ГБ. Модели с поддержкой 5G стартуют с €1299 и могут достигнуть цены в €1599 в старшей конфигурации.

Источник(и)

Пресс-релиз Samsung

Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1512 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2655 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 02 > Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Snapdragon 8 Gen 1, Wi-Fi 6E, батарея на 11200 мАч и экран с вырезом
Vaidyanathan Subramaniam, 2022-02-10 (Update: 2022-02-10)

 