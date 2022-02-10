Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Snapdragon 8 Gen 1, Wi-Fi 6E, батарея на 11200 мАч и экран с вырезом
Galaxy Tab S7 Plus был флагманским планшетом Samsung в 2020 году - с тех самых пор он оставался самой жизнеспособной альтернативой Apple iPad Pro 12.9. Чтобы соответствовать своему статусу, планшет был вооружен 12.4-дюймовым дисплеем и топовым на тот момент чипом Qualcomm Snapdragon 865+. Однако в этом году Samsung решила расширить линейку своих планшетов, представив дополнительную продвинутую модель Galaxy Tab S8 Ultra с еще более большим дисплеем и процессором Snapdragon 8 Gen 1.
Для начала, в Samsung утверждают, что Galaxy Tab S8 Ultra прочнее своего предшественника и на 30% более устойчив к царапинам в сравнении с Galaxy Tab S7. Рамка Tab S8 Ultra выполнена из материала, который в Samsung назвали Armor Aluminum - он легкий и усиливает прочность корпуса.
Толщина Tab S8 Ultra составляет всего 5.5 мм - это на 0.2 мм тоньше, чем у Tab S8 Plus. Из-за увеличенной диагонали планшет в конфигурации с Wi-Fi весит 726 граммов (728 граммов в версии с 5G), в то время как предыдущий Tab S7 Plus весил 575 граммов.
Характеристики Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
|Дисплей
|14.6-дюймовый 2960 x 1848 (WQXGA+), 240 ppi, Super AMOLED, до 120 Гц
|Чипсет
|4-нм Snapdragon 8 Gen1, восемь ядер
|Фронтальная камера
|12 МП (широкий угол) + 12 МП (ультра-широкий угол)
|Основная камера
|13 МП (широкий угол), AF + 6 МП (ультра-широкий угол) + вспышка
|Видео
|4K 30 к/с (съемка); 8K 60 к/с (воспроизведение)
|Аудио
|Четыре динамика от AKG, Dolby Atmos; массив из трех микрофонов
|Память
|8/12/16 ГБ; 128/256/512 ГБ; слот microSD до 1 ТБ
|Сеть
|5G, LTE; Wi-Fi 802.11 a/b/g (2.4 ГГц), Wi-Fi 4, 5, 6 (2.4 ГГц + 5 ГГц), WiFi 6E (6 ГГц), WiFi Direct; Bluetooth® 5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Сенсоры и датчики
|Акселерометр, компас, гироскоп, датчик освещения, подэкранный сканер отпечатков, датчик Холла
|Порты
|1x USB 3.2 Gen1 Type-C
|Батарея
|11200 мАч (тип.); быстрая зарядка (до 45 Вт, адаптер не входит в комплект)
|Цвет
|Graphite
|Габариты
|208.6 x 326.4 x 5.5 мм
|Вес
|~726 граммов (Wi-Fi) / ~728 граммов (5G)
|Аксессуары
|S-Pen (BLE, Inbox), Book Cover Keyboard, Book Cover, Protective Standing Cover
AMOLED дисплей диагональю 14.6 дюймов выступает главным достоинством Tab S8 Ultra. Как и у Tab S7 Plus, частота обновления последнего составляет 120 Гц. В отличие от Tab S8 с Tab S8+, у Tab S8 Ultra есть вырез в дисплее - он небольшой и вмещает две 12-МП фронтальных камеры. Мы все же надеемся, что в ближайшее время инженеры придумают другой способ скрывать камеры, так как вырезы у планшетов - это уже слишком.
Как бы там ни было, за счет большой диагонали Galaxy Tab S8 Ultra можно использовать в качестве внешнего монитора для ноутбука - правда, на данный момент такая возможность поддерживается только в паре с моделями Galaxy Notebook. Как и два других новых планшета в линейке, модель поддерживает функцию Auto Switch при работе с Galaxy Buds и смартфонами линейки Galaxy S22.
Поддержка стилуса S-Pen присутствует и у топовой модели. Стилус удобно использовать для рисования, написания заметок и набора текста через распознавание рукописного ввода. Samsung также обеспечила улучшенный пользовательский опыт для Tav S8 Ultra в Duo и JamBoard при использовании двойной фронтальной камеры благодаря партнерству с Google. Как и у предшественника, планшет продается с 3-месчной подпиской на приложение для рисования Clip Studio Paint EX.
За работу планшета отвечает 4-нм чипсет Snapdragon 8 Gen 1, в дополнение к которому установлены 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Планшет также имеет слот microSD с поддержкой карт объемом до 1 ТБ. Варианты на базе процессора Exynos не впускаются. .
С аудио-составляющей у Tab S8 Ultra все также хорошо: есть четыре динамика от AKG с поддержкой Dolby Atmos и массив из трех микрофонов.
Galaxy Tab S8 Ultra также стал первым планшетом Samsung с поддержкой Wi-Fi 6E.
Из коробки Galaxy Tab S8 Ultra работает на базе оболочке One UI 4.1, что основана на Android 12. Модель поддерживает улучшенный режим Samsung DeX, который теперь способен отображать прозрачность в окнах, а также транслировать картинку на внешний дисплей без проводов. Производитель обещает расширенную программную поддержку: 4 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.
Батарея у планшета огромная - емкость ее насчитывает 11200 мАч. Заявленная автономность составляет 14 часов при воспроизведении видео, а на полную зарядку с 45-Вт адаптером (продается отдельно) уходит 82 минуты.
В отличие от Tab S8 и Tab S8+, флагманский Galaxy Tab S8 Ultra выпускается только в расцветке Graphite. Для покупателей, оформивших предварительный заказ на Tab S8 Ultra предусмотрен подарок - клавиатура-обложка Book Cover.
Стоимость новинки стартует с отметки €1149 за версию со 128 ГБ памяти (Wi-Fi) и достигает €1449 за вариант с 512 ГБ. Модели с поддержкой 5G стартуют с €1299 и могут достигнуть цены в €1599 в старшей конфигурации.
Источник(и)
Пресс-релиз Samsung