Пробная версия One UI 5.0 может выйти уже в июле
Ресурс SamMobile опубликовал утечку из собственных источников, согласно которой Samsung уже очень скоро выпустит обновление One UI 5.0. Ожидается, что в числе первых обновление получат Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, причем в их случае One UI 5.0 будет базироваться на Android 13. Для справки, на данный момент Google еще не выпустила финальную версию новой ОС и на данный момент доступна Android 13 Beta 3.3.
Окончательная версия Android 13 должна выйти в августе - сентябре и потому в SamMobile полагают, что Samsung начнет распространение стабильной версии One UI 5.0 в октябре. Предположительно, самыми первыми новую прошивку получат Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra, а уж затем One UI 5.0 станет доступна для моделей серий Galaxy Z, Galaxy S21 и Galaxy Tab S8.
Соответственно, стабильная версия One UI 5.0 может выйти на месяц ранее, чем One UI 4.0 в прошлом году. В теории, это должно позволить Samsung обновить до Android 13 больше устройств до конца года, чем это предполагалось ранее. При этом доступ к пробной версии One UI 5.0 должен открыться уже во второй половине июля.
Пробная версия будет доступна в первую очередь для смартфонов линейки Galaxy S22. Скорее всего поначалу прошивка будет доступна только для Южной Кореи и лишь через несколько недель выйдет для Европы и США. В Samsung пока не оглашали список отличий One UI 5.0 от предшественницы, но по слухам в новой прошивке будут переработаны системные анимации, что должно сделать интерфейс более отзывчивым и шустрым.