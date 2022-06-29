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Пробная версия One UI 5.0 может выйти уже в июле

Galaxy S22 Plus одним из первых получит Android 13 (Изображение: Samsung)
Galaxy S22 Plus одним из первых получит Android 13 (Изображение: Samsung)
Согласно новым утечкам, Samsung собирается выпустить большое обновление оболочки One UI на месяц ранее типичных сроков. Таким образом, бета-версия One UI 5.0 может выйти уже в июле, причем на смартфонах линейки Galaxy S22 она будет основана на Android 13
Android смартфоны и всё, что связано с ними Galaxy S Софт

Ресурс SamMobile опубликовал утечку из собственных источников, согласно которой Samsung уже очень скоро выпустит обновление One UI 5.0. Ожидается, что в числе первых обновление получат Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, причем в их случае One UI 5.0 будет базироваться на Android 13. Для справки, на данный момент Google еще не выпустила финальную версию новой ОС и на данный момент доступна Android 13 Beta 3.3.

Окончательная версия Android 13 должна выйти в августе - сентябре и потому в SamMobile полагают, что Samsung начнет распространение стабильной версии One UI 5.0 в октябре. Предположительно, самыми первыми новую прошивку получат Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra, а уж затем One UI 5.0 станет доступна для моделей серий Galaxy Z, Galaxy S21 и Galaxy Tab S8.

Соответственно, стабильная версия One UI 5.0 может выйти на месяц ранее, чем One UI 4.0 в прошлом году. В теории, это должно позволить Samsung обновить до Android 13 больше устройств до конца года, чем это предполагалось ранее. При этом доступ к пробной версии One UI 5.0 должен открыться уже во второй половине июля.

Пробная версия будет доступна в первую очередь для смартфонов линейки Galaxy S22. Скорее всего поначалу прошивка будет доступна только для Южной Кореи и лишь через несколько недель выйдет для Европы и США. В Samsung пока не оглашали список отличий One UI 5.0 от предшественницы, но по слухам в новой прошивке будут переработаны системные анимации, что должно сделать интерфейс более отзывчивым и шустрым.

Источник(и)

SamMobile

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Alex Alderson, 2022-06-29 (Update: 2022-06-29)