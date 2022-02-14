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Чипсет Samsung Exynos 2200 более стабилен под нагрузкой, чем Snapdragon 8 Gen 1

Exynos 2200 все же не станет полным разочарованием (Изображение: Samsung)
Exynos 2200 все же не станет полным разочарованием (Изображение: Samsung)
Как уже известно, чипсет Exynos 2200 крайне слабо опережает предыдущей Exynos 2100, что подтвердила даже сама Samsung. И все же, корейской компании удалось сделать производительность своего чипа более стабильной, чем у Snapdragon 8 Gen 1 при длительной нагрузке
Ricci Rox, 🇺🇸
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Чип Samsung Exynos 2200 дебютировал под покровом тайны - Samsung до сих пор не раскрыла подробностей о всех особенностях и производительности новинки. К счастью, смартфоны линейки Galaxy S22 на базе Exynos 2200 уже попали в руки обзорщиков, а значит реальные тесты производительности уже не за горами. Прямо сейчас по Сети уже гуляют результаты тестов и сравнения производительности со Snapdragon 8 Gen 1.

Согласно тестам Golden Reviewer, производительность в стресс-тесте 3DMark Wild Life Extreme оказалась неоднозначной и, судя по всему, в Samsung решили обеспечить максимальную стабильность вместо рекордных результатов при краткосрочной нагрузке. Так, у Snapdragon 8 Gen 1 результат составил 2597 баллов, в то время как у Exynos 2200 - 2206 баллов. При этом минимальный результат (после снижения производительности из-за нагрева) составил 1637 баллов у Snapdragon и 1592 балла у Exynos.

Судя по показаниям бенчмарка, стабильность производительности составила 72.2% у Exynos 2200 и 63% (после повторного теста, в изначальном были 48%) у Snapdragon 8 Gen 1. Проще говоря, у Exynos 2200 меньше снижается производительность при длительной нагрузке на графику, что можно рассматривать как позитивную новость. Вместе с тем, у Sanspdragon минимальный результат все же немного лучше. Данное сравнение проводилось всего на двух моделях смартфонов, что дает погрешность, ведь каждый производитель по своему реализует систему охлаждения и управление энергопотребление чипа. Одним словом, окончательное мнение о производительности каждого из новых чипсетов можно будет составить только после теста нескольких разных смартфонов на их основе.

Источник(и)

Golden Reviewer

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2165 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2664 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2022-02-14 (Update: 2022-02-14)

 