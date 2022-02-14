Чипсет Samsung Exynos 2200 более стабилен под нагрузкой, чем Snapdragon 8 Gen 1
Чип Samsung Exynos 2200 дебютировал под покровом тайны - Samsung до сих пор не раскрыла подробностей о всех особенностях и производительности новинки. К счастью, смартфоны линейки Galaxy S22 на базе Exynos 2200 уже попали в руки обзорщиков, а значит реальные тесты производительности уже не за горами. Прямо сейчас по Сети уже гуляют результаты тестов и сравнения производительности со Snapdragon 8 Gen 1.
Согласно тестам Golden Reviewer, производительность в стресс-тесте 3DMark Wild Life Extreme оказалась неоднозначной и, судя по всему, в Samsung решили обеспечить максимальную стабильность вместо рекордных результатов при краткосрочной нагрузке. Так, у Snapdragon 8 Gen 1 результат составил 2597 баллов, в то время как у Exynos 2200 - 2206 баллов. При этом минимальный результат (после снижения производительности из-за нагрева) составил 1637 баллов у Snapdragon и 1592 балла у Exynos.
Судя по показаниям бенчмарка, стабильность производительности составила 72.2% у Exynos 2200 и 63% (после повторного теста, в изначальном были 48%) у Snapdragon 8 Gen 1. Проще говоря, у Exynos 2200 меньше снижается производительность при длительной нагрузке на графику, что можно рассматривать как позитивную новость. Вместе с тем, у Sanspdragon минимальный результат все же немного лучше. Данное сравнение проводилось всего на двух моделях смартфонов, что дает погрешность, ведь каждый производитель по своему реализует систему охлаждения и управление энергопотребление чипа. Одним словом, окончательное мнение о производительности каждого из новых чипсетов можно будет составить только после теста нескольких разных смартфонов на их основе.
Ok I got another test result for snapdragon S22 Ultra which is much better than the previous one, and very similar to the Exynos 2200.— Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) February 11, 2022
Now I’m relieved ???? https://t.co/xIqSjI8l16 pic.twitter.com/3cdGRjDoOi