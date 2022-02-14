Чипсет Samsung Exynos 2200 более стабилен под нагрузкой, чем Snapdragon 8 Gen 1

Как уже известно, чипсет Exynos 2200 крайне слабо опережает предыдущей Exynos 2100, что подтвердила даже сама Samsung. И все же, корейской компании удалось сделать производительность своего чипа более стабильной, чем у Snapdragon 8 Gen 1 при длительной нагрузке

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Чип Samsung Exynos 2200 дебютировал под покровом тайны - Samsung до сих пор не раскрыла подробностей о всех особенностях и производительности новинки. К счастью, смартфоны линейки Galaxy S22 на базе Exynos 2200 уже попали в руки обзорщиков, а значит реальные тесты производительности уже не за горами. Прямо сейчас по Сети уже гуляют результаты тестов и сравнения производительности со Snapdragon 8 Gen 1.

Согласно тестам Golden Reviewer, производительность в стресс-тесте 3DMark Wild Life Extreme оказалась неоднозначной и, судя по всему, в Samsung решили обеспечить максимальную стабильность вместо рекордных результатов при краткосрочной нагрузке. Так, у Snapdragon 8 Gen 1 результат составил 2597 баллов, в то время как у Exynos 2200 - 2206 баллов. При этом минимальный результат (после снижения производительности из-за нагрева) составил 1637 баллов у Snapdragon и 1592 балла у Exynos.