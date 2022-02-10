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Samsung Galaxy S22: компактный флагман с 6.1-дюймовым экраном

Galaxy S22 работает на Android 12 из коробки (Изображение: NotebookCheck)
Galaxy S22 работает на Android 12 из коробки (Изображение: NotebookCheck)
Samsung представила Galaxy S22, который благодаря 6.1-дюймовому экрану наверняка станет одним из самых компактных флагманов 2022 года. Стоимость новинки стартует с 849 евро
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android Galaxy S смартфоны и всё, что связано с ними
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Samsung Galaxy S22 стал самым доступным представителем новой флагманской линейки Galaxy S22. Как и две старших модели линейки, Galaxy S22 получил продленный до 4 лет срок программной поддержки, а также будет продаваться в версиях с Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1, в зависимости от региона. Многие характеристики у компактного Galaxy S22 полностью совпадают с таковыми у старшего Galaxy S22+, однако емкость батареи у него меньше (3700 мАч).

Размеры корпуса составляют 70 x 146 x 7.6 мм, а весит аппарат всего 167 граммов. Согласно Samsung, 6.1-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей смартфона поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту опроса сенсора 240 Гц. Пиковая яркость экрана у Galaxy S22 насчитывает 1300 нит.

(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
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Камера у Galaxy S22 точно такая же, как у старшего S22 Plus: основной фотосенсор на 50 МП с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8. Помимо нее в модуле также установлены 12-МП ультра-широкоугольная камера (f/2.2) и 10-МП телеобъектив с 3-кратным гибридным оптическим зумом (f/2.4/OIS). Разрешение фронтальной камеры насчитывает 10 МП (f/2.2).

Стоимость Galaxy S22 стартует с отметки €849 за версию со 128 ГБ памяти, которая доступна в расцветках Pink Gold, Green, Phantom Black и Phantom White. Эксклюзивно в магазинах Samsung также будут доступны расцветки Graphite, Cream, Violet и Sky Blue. Версия с 256 ГБ обойдется в €899, а конфигурации с 512 ГБ и 1 ТБ памяти не предусмотрены. Объем оперативной памяти у всех версий составляет 8 ГБ.

Продажи смартфона стартуют 25 февраля, а предварительные заказы принимаются уже сейчас.

(Изображение: Samsung)

Источник(и)

Samsung

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5034 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2655 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-02-10 (Update: 2022-02-10)

 