Samsung Galaxy S22: компактный флагман с 6.1-дюймовым экраном
Samsung Galaxy S22 стал самым доступным представителем новой флагманской линейки Galaxy S22. Как и две старших модели линейки, Galaxy S22 получил продленный до 4 лет срок программной поддержки, а также будет продаваться в версиях с Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1, в зависимости от региона. Многие характеристики у компактного Galaxy S22 полностью совпадают с таковыми у старшего Galaxy S22+, однако емкость батареи у него меньше (3700 мАч).
Размеры корпуса составляют 70 x 146 x 7.6 мм, а весит аппарат всего 167 граммов. Согласно Samsung, 6.1-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей смартфона поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту опроса сенсора 240 Гц. Пиковая яркость экрана у Galaxy S22 насчитывает 1300 нит.
Камера у Galaxy S22 точно такая же, как у старшего S22 Plus: основной фотосенсор на 50 МП с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8. Помимо нее в модуле также установлены 12-МП ультра-широкоугольная камера (f/2.2) и 10-МП телеобъектив с 3-кратным гибридным оптическим зумом (f/2.4/OIS). Разрешение фронтальной камеры насчитывает 10 МП (f/2.2).
Стоимость Galaxy S22 стартует с отметки €849 за версию со 128 ГБ памяти, которая доступна в расцветках Pink Gold, Green, Phantom Black и Phantom White. Эксклюзивно в магазинах Samsung также будут доступны расцветки Graphite, Cream, Violet и Sky Blue. Версия с 256 ГБ обойдется в €899, а конфигурации с 512 ГБ и 1 ТБ памяти не предусмотрены. Объем оперативной памяти у всех версий составляет 8 ГБ.
Продажи смартфона стартуют 25 февраля, а предварительные заказы принимаются уже сейчас.
Источник(и)
Samsung