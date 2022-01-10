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Худший флагманский процессор: по слухам, Samsung Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 не радует производительностью

Вероятно Samsung Exynos 2200 будет отставать от конкурентов (Изображение: Qualcomm/Samsung/Apple/MediaTek)
Вероятно Samsung Exynos 2200 будет отставать от конкурентов (Изображение: Qualcomm/Samsung/Apple/MediaTek)
Чипсет Samsung Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 удостоился звания худшего флагманского процессора от популярного в Сети информатора Ice Universe
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Galaxy S ARM кринж и фэйспалм смартфоны и всё, что связано с ними AMD
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Один из самых популярных и надежных информаторов в Сети - Ice Universe - написал пару очень осуждающих комментариев о грядущем чипсете Samsung, а затем быстро удалил их. Однако, Интернет все помнит и потому скриншоты этих сообщений уже просочились в медиа.

В своем твите Ice Universe сообщает, что в неназванном тесте встроенная графика от AMD в новом чипсете Samsung, который предположительно установлен в Galaxy S22, не смог обойти своих конкурентов. Если говорить точнее, Exynos 2200 отстал от Mali-G710 MP10, что установлена в MediaTek Dimensity 9000, а также очень сильно уступил Apple A15 и Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730). Никаких точных данных - наименования бенчмарка, реальных показателей и так далее - информатор не предоставив, указав лишь, что чип Samsung показал себя “намного хуже” Qualcomm и Apple.

На вопрос одного из комментаторов по поводу процессорной части чипсета, Ice Universe также отметил, что чип Samsung показал себя хуже Snapdragon 8 Gen 1.

И хотя автор уже удалил свои сообщения, забыть слова о "худшем флагманском процессоре" из обсуждения Samsung нелегко. Возможно Ice Universe получил неправильную информацию или неверно ее трактовал, но в любом случае в современных реалиях "худших" флагманских процессоров попросту не существует - обычно каждый чип может похвастаться определенными уникальными достоинствами и в чем-то уступает конкурентам. Как бы там ни было, правду покажут только независимые тесты, которые мы сможем провести, как только новинки серии Galaxy S22 окажутся у нас на столе. 

Печальная правда об Exynos 2200? (Изображение: @UniverseIce на Reddit - u/kfthebest97)
Печальная правда об Exynos 2200? (Изображение: @UniverseIce на Reddit - u/kfthebest97)

Источник(и)

@UniverseIce (сообщения удалены), Reddit (u/kfthebest97)

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Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Ведущий редактор (новости) - 2547 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL. Тогда меня и начал притягивать мир цифровой электроники. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Пишу для Notebookcheck с 2012 года.
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2600 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Daniel R Deakin, 2022-01-10 (Update: 2022-01-10)

 