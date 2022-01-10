Худший флагманский процессор: по слухам, Samsung Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 не радует производительностью
Один из самых популярных и надежных информаторов в Сети - Ice Universe - написал пару очень осуждающих комментариев о грядущем чипсете Samsung, а затем быстро удалил их. Однако, Интернет все помнит и потому скриншоты этих сообщений уже просочились в медиа.
В своем твите Ice Universe сообщает, что в неназванном тесте встроенная графика от AMD в новом чипсете Samsung, который предположительно установлен в Galaxy S22, не смог обойти своих конкурентов. Если говорить точнее, Exynos 2200 отстал от Mali-G710 MP10, что установлена в MediaTek Dimensity 9000, а также очень сильно уступил Apple A15 и Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730). Никаких точных данных - наименования бенчмарка, реальных показателей и так далее - информатор не предоставив, указав лишь, что чип Samsung показал себя “намного хуже” Qualcomm и Apple.
На вопрос одного из комментаторов по поводу процессорной части чипсета, Ice Universe также отметил, что чип Samsung показал себя хуже Snapdragon 8 Gen 1.
И хотя автор уже удалил свои сообщения, забыть слова о "худшем флагманском процессоре" из обсуждения Samsung нелегко. Возможно Ice Universe получил неправильную информацию или неверно ее трактовал, но в любом случае в современных реалиях "худших" флагманских процессоров попросту не существует - обычно каждый чип может похвастаться определенными уникальными достоинствами и в чем-то уступает конкурентам. Как бы там ни было, правду покажут только независимые тесты, которые мы сможем провести, как только новинки серии Galaxy S22 окажутся у нас на столе.
Источник(и)
@UniverseIce (сообщения удалены), Reddit (u/kfthebest97)