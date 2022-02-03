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Первые данные о производительности процессора AMD Ryzen 7 6800H: немного быстрее Ryzen 9 5900HX, но все равно отстает от Core i7-12700H

Судя по всему, AMD Rembrandt не смогут превзойти Intel Alder Lake (Изображение: AMD)
Судя по всему, AMD Rembrandt не смогут превзойти Intel Alder Lake (Изображение: AMD)
Уровень производительности мобильного процессора AMD Ryzen 7 6800H можно оценить по предварительному обзору ноутбука Acer Nitro 5. Результаты говорят о превосходстве свежего 6-нм чипа Ryzen 7 6800H над предыдущим Ryzen 9 5900HX, но мобильные Intel Alder Lake-H пока-что быстрее
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
AMD Cezanne (Zen 3) ноутбуки слухи Ryzen (Zen)
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За последний месяц уровень производительности мобильных процессоров Intel Alder Lake-H можно было оценить не только по утечкам и презентациям, но и на примере реальных устройств. В то же время, устройства на чипах AMD Rembrandt Ryzen 6000 вплоть до сего момента не появлялись на публике. К счастью, в Сети появился небольшой обзор нового ноутбука на старшем чипе AMD Ryzen 7 6800H.

Обзор с тестами производительности был опубликован на испанском сайте Professional Review, однако лишь на короткое время и сейчас пропал со страницы. Конкретно речь идет о ноутбуке Acer Nitro 5 на базе AMD Ryzen 7 6800H со 140-Вт видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060. Также модель оснащена 16 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5-4800, 1440p дисплеем с частотой обновления 165 Гц, а также портом USB4 Gen 2 с поддержкой DisplayPort 1.4 и видеовыходом HDMI 2.1.

На данный момент все, что осталось в Сети от данного обзора - это результаты тестирования в Cinebench, по которым можно составить примерное представление о производительности Ryzen 7 6800H. В однопоточном тесте Cinebench R23 новый чип набрал 1496 баллов, что всего на 2% выше усредненного результата Ryzen 9 5900HX по нашей базе данных; этот показатель также на 6% выше значения Ryzen 7 5800H в нашей базе данных.

В многопоточном тесте Cinebench R23 восьмиядерный (16 потоков) Ryzen 7 6800H набрал 13136 баллов. Этот результат примерно на 4% выше среднего значения Ryzen 9 5900HX и на 10% выше средних показателей Ryzen 7 5800H в нашей базе. Можно также заметить, что у Intel здесь есть преимущество. У нас еще не было серийных ноутбуков на Core i7-12700H в обзоре, но благодаря эксклюзивно представленным компанией MSI данным тестов, можно заключить, что Intel Alder Lake-H на 41% превосходит Ryzen 7 6800H.

Что же до более старого бенчмарка Cinebench R20, у ребят из Professional Review указаны 582 балла в однопоточном тесте и 5069 в многопоточном. Соответственно, Ryzen 7 6800H вновь немного обходит Ryzen 9 5900HX (+1.7%) и несколько более существенно превосходит Ryzen 7 5800H (+6%) по однопотоку. Впрочем, здесь инженерный образец ноутбука на Core i7-12700H вновь заметно быстрее - на 18.3%.

В многопоточном Cinebench R20 прирост производительности над Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 5800H такой же, как в Cinebench R23 — 4.6% и 9.5% соответственно. В то же самое время, инженерник на Core i7-12700H демонстрирует большой отрыв в 41% при нагрузке на все потоки.

Ничего удивительного тут, впрочем, нет, ведь семейство Rembrandt Zen 3+ представляет собой по сути улучшенные чипы Cezanne Zen 3, произведенные по более энергоэффективному 6-нм техпроцессу. В любом случае хорошо, что Ryzen 7 6800H имеет - пусть и минимальный - прирост производительности в сравнении со старшим чипом Cezanne. Превосходство Alder Lake в этот раз в большей степени обусловлено заметно большим количеством ядер, однако тесты показывают, что однопоточную производительность Intel также удалось нарастить довольно существенно. 

Стоит отметить, что, согласно обзору, автономность у Nitro 5 составила всего 2.5 часа работы при 40% яркости. Мы ничего не знаем о методике тестирования и о том какие настройки были выставлены у данного образца, но абсолютно справедливо заявить, что с учетом нового техпроцесса и всех обещаний, что дала AMD на своей презентации в рамках CES 2022, данный показатель должен быть гораздо лучше.

Окончательные выводы, в любом случае, пока делать рано: стоит дождаться, пока серийные модели на базе новых процессоров AMD попадут в нашу тестовую лабораторию и пройдут всеобъемлющие тесты. На производительность очень сильно влияют настройки TDP, выставленные производителем ноутбука, а также эффективность системы охлаждения - возможно именно эти факторы дали столь существенную разницу в обзоре Professional Review.

Acer Nitro 5 на базе AMD Ryzen 7 6800H и Nvidia GeForce RTX 3060 (Изображение: Professional Review)
Acer Nitro 5 на базе AMD Ryzen 7 6800H и Nvidia GeForce RTX 3060 (Изображение: Professional Review)
Acer Nitro 5 на базе AMD Ryzen 7 6800H и Nvidia GeForce RTX 3060 (Изображение: Professional Review)
Acer Nitro 5 на базе AMD Ryzen 7 6800H и Nvidia GeForce RTX 3060 (Изображение: Professional Review)
Результаты тестирования в Cinebench R20 и R23 (Изображение: Professional Review)
Результаты тестирования в Cinebench R20 и R23 (Изображение: Professional Review)

Источник(и)

Professional Review (обзор уже удален), Videocardz

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1506 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2642 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2022-02- 3 (Update: 2022-02- 3)

 