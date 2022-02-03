Первые данные о производительности процессора AMD Ryzen 7 6800H: немного быстрее Ryzen 9 5900HX, но все равно отстает от Core i7-12700H

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За последний месяц уровень производительности мобильных процессоров Intel Alder Lake-H можно было оценить не только по утечкам и презентациям, но и на примере реальных устройств. В то же время, устройства на чипах AMD Rembrandt Ryzen 6000 вплоть до сего момента не появлялись на публике. К счастью, в Сети появился небольшой обзор нового ноутбука на старшем чипе AMD Ryzen 7 6800H.

Обзор с тестами производительности был опубликован на испанском сайте Professional Review, однако лишь на короткое время и сейчас пропал со страницы. Конкретно речь идет о ноутбуке Acer Nitro 5 на базе AMD Ryzen 7 6800H со 140-Вт видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060. Также модель оснащена 16 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5-4800, 1440p дисплеем с частотой обновления 165 Гц, а также портом USB4 Gen 2 с поддержкой DisplayPort 1.4 и видеовыходом HDMI 2.1.

На данный момент все, что осталось в Сети от данного обзора - это результаты тестирования в Cinebench, по которым можно составить примерное представление о производительности Ryzen 7 6800H. В однопоточном тесте Cinebench R23 новый чип набрал 1496 баллов, что всего на 2% выше усредненного результата Ryzen 9 5900HX по нашей базе данных; этот показатель также на 6% выше значения Ryzen 7 5800H в нашей базе данных.

В многопоточном тесте Cinebench R23 восьмиядерный (16 потоков) Ryzen 7 6800H набрал 13136 баллов. Этот результат примерно на 4% выше среднего значения Ryzen 9 5900HX и на 10% выше средних показателей Ryzen 7 5800H в нашей базе. Можно также заметить, что у Intel здесь есть преимущество. У нас еще не было серийных ноутбуков на Core i7-12700H в обзоре, но благодаря эксклюзивно представленным компанией MSI данным тестов, можно заключить, что Intel Alder Lake-H на 41% превосходит Ryzen 7 6800H.

Что же до более старого бенчмарка Cinebench R20, у ребят из Professional Review указаны 582 балла в однопоточном тесте и 5069 в многопоточном. Соответственно, Ryzen 7 6800H вновь немного обходит Ryzen 9 5900HX (+1.7%) и несколько более существенно превосходит Ryzen 7 5800H (+6%) по однопотоку. Впрочем, здесь инженерный образец ноутбука на Core i7-12700H вновь заметно быстрее - на 18.3%.

В многопоточном Cinebench R20 прирост производительности над Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 5800H такой же, как в Cinebench R23 — 4.6% и 9.5% соответственно. В то же самое время, инженерник на Core i7-12700H демонстрирует большой отрыв в 41% при нагрузке на все потоки.

Ничего удивительного тут, впрочем, нет, ведь семейство Rembrandt Zen 3+ представляет собой по сути улучшенные чипы Cezanne Zen 3, произведенные по более энергоэффективному 6-нм техпроцессу. В любом случае хорошо, что Ryzen 7 6800H имеет - пусть и минимальный - прирост производительности в сравнении со старшим чипом Cezanne. Превосходство Alder Lake в этот раз в большей степени обусловлено заметно большим количеством ядер, однако тесты показывают, что однопоточную производительность Intel также удалось нарастить довольно существенно.

Стоит отметить, что, согласно обзору, автономность у Nitro 5 составила всего 2.5 часа работы при 40% яркости. Мы ничего не знаем о методике тестирования и о том какие настройки были выставлены у данного образца, но абсолютно справедливо заявить, что с учетом нового техпроцесса и всех обещаний, что дала AMD на своей презентации в рамках CES 2022, данный показатель должен быть гораздо лучше.

Окончательные выводы, в любом случае, пока делать рано: стоит дождаться, пока серийные модели на базе новых процессоров AMD попадут в нашу тестовую лабораторию и пройдут всеобъемлющие тесты. На производительность очень сильно влияют настройки TDP, выставленные производителем ноутбука, а также эффективность системы охлаждения - возможно именно эти факторы дали столь существенную разницу в обзоре Professional Review.