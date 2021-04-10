AYA NEO - портативная игровая приставка на процессоре AMD
После сумасшедшего успеха портативной игровой приставки Nintendo Switch, вовсе не удивительно наблюдать интерес других производителей к разработке подобных устройств. На сегодняшний день известен целый ряд портативных игровых приставок с энергоэффективными мобильными процессорами на Windows: GPD Win 3, Alienware UFO, One Netbook OneGx1 и Lenovo LaVie Mini.
Очередным пополнением среди подобных устройств стала приставка AYA NEO, основанная на процессоре AMD Ryzen 5 4500U. В отличие от GPD WIN 3, NEO обладает сенсорным дисплеем с большей диагональю (7 дюймов) и несколькими портами USB Type-C. Она также немного тоньше, но чуть тяжелее своего основного соперника.
Пожалуй, главным недостатком новинки является отсутствие Thunderbolt 3, поддержка которого отсутствует у процессоров Ryzen. Тем не менее, подключение внешних док-станций и переходников все еще возможно за счет поддержки USB 3.2 Gen. 2.
Всю информацию об AYA NEO можно найти на официальной странице приставки. Предзаказ устройства доступен на Indiegogo, а стоимость составляет от $700 до $900.
|AYA NEO
|GPD Win 3
|Процессор
|Ryzen 5 4500U
|Core i7-1135G7
|Видеокарта
|Radeon RX Vega 6
|Iris Xe G7 80 EU
|Дисплей
|7 дюймов 1280 x 800
16:10
76% NTSC
|5.5 дюймов 1280 x 720
16:9
|ОЗУ
|16 ГБ LPDDR4X-4266 двухканальный режим
|16 ГБ LPDDR4X-4266 двухканальный режим
|Порты
|3x USB Type-C (2x DP + PD)
аудио разъем
|USB Type-C (Thunderbolt 3, PD, DP)
USB Type-A
аудио разъем
слот MicroSD
|Батарея
|47 Вт⋅ч
|44 Вт⋅ч
|Накопитель
|1 ТБ NVMe SSD (M.2 2280)
|1 ТБ NVMe SSD (M.2 2280)
|Габариты
|20 x 255 x 106 мм
|27 x 198 x 92 м
|Вес
|650 г
|553 г