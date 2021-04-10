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AYA NEO - портативная игровая приставка на процессоре AMD

AYA NEO - убийца GPD WIN 3? (Изображение: Aya Neo)
AYA NEO - убийца GPD WIN 3? (Изображение: Aya Neo)
Энергоэффективные мобильные процессоры за прошедшие годы сильно увеличили свою производительность и теперь им по силам даже запуск игр в 720p. В итоге на рынке начали появляться портативные игровые приставки с такими чипами. К такому типу устройств принадлежит и AYA NEO, которая получила 6-ядерный AMD Ryzen 5 4500U
Allen Ngo, 🇺🇸 🇫🇷 ...
сенсорный игры и всё связанное с ними игровая консоль

После сумасшедшего успеха портативной игровой приставки Nintendo Switch, вовсе не удивительно наблюдать интерес других производителей к разработке подобных устройств. На сегодняшний день известен целый ряд портативных игровых приставок с энергоэффективными мобильными процессорами на Windows: GPD Win 3, Alienware UFO, One Netbook OneGx1 и Lenovo LaVie Mini.

Очередным пополнением среди подобных устройств стала приставка AYA NEO, основанная на процессоре AMD Ryzen 5 4500U. В отличие от GPD WIN 3, NEO обладает сенсорным дисплеем с большей диагональю (7 дюймов) и несколькими портами USB Type-C. Она также немного тоньше, но чуть тяжелее своего основного соперника.

Пожалуй, главным недостатком новинки является отсутствие Thunderbolt 3, поддержка которого отсутствует у процессоров Ryzen. Тем не менее, подключение внешних док-станций и переходников все еще возможно за счет поддержки USB 3.2 Gen. 2.

Всю информацию об AYA NEO можно найти на официальной странице приставки. Предзаказ устройства доступен на Indiegogo, а стоимость составляет от $700 до $900.

AYA NEOGPD Win 3
ПроцессорRyzen 5 4500UCore i7-1135G7
Видеокарта Radeon RX Vega 6Iris Xe G7 80 EU
Дисплей7 дюймов 1280 x 800
16:10
76% NTSC		5.5 дюймов 1280 x 720
16:9
ОЗУ 16 ГБ LPDDR4X-4266 двухканальный режим16 ГБ LPDDR4X-4266 двухканальный режим
Порты 3x USB Type-C (2x DP + PD)
аудио разъем		USB Type-C (Thunderbolt 3, PD, DP)
USB Type-A
аудио разъем
слот MicroSD
Батарея 47 Вт⋅ч44 Вт⋅ч
Накопитель 1 ТБ NVMe SSD (M.2 2280)1 ТБ NVMe SSD (M.2 2280)
Габариты20 x 255 x 106 мм27 x 198 x 92 м
Вес 650 г553 г

Источник(и)

www.ayadevice.com/aya-neo

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Allen Ngo, 2021-04-10 (Update: 2021-04-10)
Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор - США - 4449 статей на Notebookcheck c 2011 года
Получив степень бакалавра по гидродинамике в природных системах (университет Калифорнии), я переориентировался на ядерную физику и даже получил лицензию на работу с реакторами. Управление в современных реакторах по-прежнему ведётся с компьютеров из восьмидесятых. Познав это, начинаешь по-настоящему ценить потребительскую электронику, современную и удобную. В те часы, когда я не руковожу англоязычным разделом Notebookcheck и не пишу обзоры, я перехожу в игровой мир, следя за свежими новостями и чемпионатами.

 