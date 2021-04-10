AYA NEO - портативная игровая приставка на процессоре AMD

Энергоэффективные мобильные процессоры за прошедшие годы сильно увеличили свою производительность и теперь им по силам даже запуск игр в 720p. В итоге на рынке начали появляться портативные игровые приставки с такими чипами. К такому типу устройств принадлежит и AYA NEO, которая получила 6-ядерный AMD Ryzen 5 4500U

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После сумасшедшего успеха портативной игровой приставки Nintendo Switch, вовсе не удивительно наблюдать интерес других производителей к разработке подобных устройств. На сегодняшний день известен целый ряд портативных игровых приставок с энергоэффективными мобильными процессорами на Windows: GPD Win 3, Alienware UFO, One Netbook OneGx1 и Lenovo LaVie Mini.

Очередным пополнением среди подобных устройств стала приставка AYA NEO, основанная на процессоре AMD Ryzen 5 4500U. В отличие от GPD WIN 3, NEO обладает сенсорным дисплеем с большей диагональю (7 дюймов) и несколькими портами USB Type-C. Она также немного тоньше, но чуть тяжелее своего основного соперника.

Пожалуй, главным недостатком новинки является отсутствие Thunderbolt 3, поддержка которого отсутствует у процессоров Ryzen. Тем не менее, подключение внешних док-станций и переходников все еще возможно за счет поддержки USB 3.2 Gen. 2.

Всю информацию об AYA NEO можно найти на официальной странице приставки. Предзаказ устройства доступен на Indiegogo, а стоимость составляет от $700 до $900.