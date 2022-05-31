AMD всех обманула: на самом деле процессоры Ryzen 7000 еще лучше, чем ожидалось

Процессоры AMD Ryzen 7000 "Raphael", судя по всему, окажутся еще мощнее, чем было показано в ходе презентации компании на выставке Computex 2022. Популярный информатор предсказывает, что обещанные 15% прироста однопоточной производительности на практике достигнут 20-30%

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AMD анонсировала настольные процессоры Ryzen 7000 “Raphael” на выставке Computex 2022. Презентация не поведала о точных технических характеристиках чипов Zen 4, но "красные" сообщили о 15% приросте однопоточной производительности и максимальной частоте 5 ГГц. Такие показатели разозлили фанатов компании, ведь этого недостаточно для нормальной конкуренции с чипами 13 поколения Intel “Raptor Lake”. Дабы развеять опасения всех неравнодушных, в своем недавнем интервью Роберт Холлок (Robert Hallock, глава маркетинга продукции) уточнил, что оглашенный прирост в 15% по однопоточной производительности является примерной и очень консервативной оценкой значений.

Такое заявление показалось бы оправданием, если бы не одно но: еще до интервью представителя AMD появилось сразу несколько утечек, сообщающих о недостоверности оглашенных цифр. Автор YouTube-канала Moore’s Law is Dead, известный своими точными утечками, назвал официальную презентацию AMD уловкой, призванной скрыть реальный более серьезный скачок производительности.

В своем видео (см. ниже) информатор предполагает, что реальный прирост однопоточной производительности у чипов Zen 4 составит 20 – 30%, а многопоточной 30 - 45% по сравнению с Zen 3. При этом рост производительности объясняется не столько улучшением показателя IPC (производительность на такт), сколько повышением рабочей частоты ядер.

Один из источников Moore’s Law is Dead утверждает о “7 – 9% росте показателя IPC в сравнении с Zen 3 при одинаковой рабочей частоте в бенчмарках, которые не обязательно отражают игровую производительность и производительность в требовательных приложениях”. Что же до частотного потенциала, источники информатора указывают максимальное значение 5.6 ГГц при нагрузке на одно ядро и до 5.5 ГГц при нагрузке на все ядра.

Дополнительно в видео автор кратко касается темы процессоров Zen 4c и Zen 4 с кэш-памятью V-Cache. Последние, согласно утечкам, вряд-ли выйдут в 2022 году - они должны появиться в первой половине или середине 2023 года и могут принести 10-15% улучшение производительности относительно стандартных процессоров Zen 4. Что же до Zen 4c, источники говорят о появлении моделей с более чем 16 ядрами, которые будут совместимы с сокетом AM5. Однако о скором их выходе речи не идет.