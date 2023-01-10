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AMD случайно отключила одно ядро у некоторых процессоров Ryzen 5 7600X

Ryzen 5 7600X имеет 6 физических ядер (Изображение: Notebookcheck)
Ryzen 5 7600X имеет 6 физических ядер (Изображение: Notebookcheck)
Производительность некоторых процессоров AMD Ryzen 5 7600X ухудшилась после обновления BIOS с прошивкой AGESA 1.0.0.4. Новая версия микрокода отключает одно ядро на версиях Ryzen 5 7600X с двумя кристаллами CCD
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Новая прошивка AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4 от AMD предположительно вызывает проблемы в работе некоторых процессоров Ryzen 5 7600X. Если верить данным пользователя Twitter под ником chi11eddog, новый микрокод отключает ядро Core0 на версиях процессора Ryzen 5 7600X с двумя CCD кристаллами, из-за чего система перестает загружаться. К счастью, проблема проявляется только при обновлении до AGESA 1.0.0.4.

Напомним, AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) отвечает за инициализацию памяти, ядер процессора, чипсета и других компонентов и на платформе AMD является частью BIOS.

Что же до самого Ryzen 5 7600X, при своих 6 ядрах ему явно не нужны два кристалла CCD, но в продаже присутствуют варианты процессора с двумя CCD. Все дело в том, что AMD выпускает в качестве Ryzen 5 в том числе и неудачные версии старших чипов, чтобы создать как можно больше готовых процессоров из одной кремниевой пластины.

Пока-что в AMD никоим образом не комментируют причину проблем с "двухкристальными" Ryzen 5 7600X, но в Tom’s Hardware предположили, что микрокод прошивки AGESA 1.0.0.4, вероятно, не может отличить разные версии Ryzen 5 7600X, из-за чего и происходит отключение ядра Core0. На момент выпуска данной новости компании MSI и ASRock уже убрали со своих сайтов обновление BIOS для материнских плат X670 и B650 серии. В то же время, на сайте Gigabyte оно все еще доступно.

Если вы уже успели обновить BIOS до неудачной версии, можно попробовать откатиться на предыдущую либо подождать пока производители выпустят исправленную прошивку.

Источник(и)

chi11eddog, Tom's Hardware, Wikipedia

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Fawad Murtaza, 2023-01-10 (Update: 2023-01-10)