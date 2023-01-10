AMD случайно отключила одно ядро у некоторых процессоров Ryzen 5 7600X
Новая прошивка AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4 от AMD предположительно вызывает проблемы в работе некоторых процессоров Ryzen 5 7600X. Если верить данным пользователя Twitter под ником chi11eddog, новый микрокод отключает ядро Core0 на версиях процессора Ryzen 5 7600X с двумя CCD кристаллами, из-за чего система перестает загружаться. К счастью, проблема проявляется только при обновлении до AGESA 1.0.0.4.
Напомним, AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) отвечает за инициализацию памяти, ядер процессора, чипсета и других компонентов и на платформе AMD является частью BIOS.
Что же до самого Ryzen 5 7600X, при своих 6 ядрах ему явно не нужны два кристалла CCD, но в продаже присутствуют варианты процессора с двумя CCD. Все дело в том, что AMD выпускает в качестве Ryzen 5 в том числе и неудачные версии старших чипов, чтобы создать как можно больше готовых процессоров из одной кремниевой пластины.
Пока-что в AMD никоим образом не комментируют причину проблем с "двухкристальными" Ryzen 5 7600X, но в Tom’s Hardware предположили, что микрокод прошивки AGESA 1.0.0.4, вероятно, не может отличить разные версии Ryzen 5 7600X, из-за чего и происходит отключение ядра Core0. На момент выпуска данной новости компании MSI и ASRock уже убрали со своих сайтов обновление BIOS для материнских плат X670 и B650 серии. В то же время, на сайте Gigabyte оно все еще доступно.
Если вы уже успели обновить BIOS до неудачной версии, можно попробовать откатиться на предыдущую либо подождать пока производители выпустят исправленную прошивку.
MSI & ASRock removed X670/B650 AGESA 1.0.0.4 (SMU 84.79.204) BIOS from the websites.— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) January 7, 2023
It's rumored some 7600X are downcore from 2-CCD SKU with Core0 disabled, with which 1.0.0.4 can't boot. AGESA 1003 is fine.
New SMU 84.79.210 will fix. 1.0.0.4 BIOS still on Gigabyte website. pic.twitter.com/N8wnryyXgg