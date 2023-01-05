Горячо ожидаемые процессоры AMD Zen 4 серии X3D наконец здесь! Компания официально представила три модели оптимизированные для игр: Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D. Все они получили V-кэш второго поколения, однако уровень TDP и максимальные частоты несколько иные в сравнении со стандартными моделями

4 Обзоры

После того как AMD Ryzen 7 5800X3D завоевал позицию одного из лучших игровых процессоров, многие очень ждали его наследника на базе архитектуры Zen 4. Компания AMD наконец представила долгожданные модели на CES 2023: Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D.

Топовый AMD Ryzen 9 7950X3D получил 16 ядер (32 потока) и способен ускоряться до 5.7 ГГц в однопоточных нагрузках. Уровень TDP составляет 120 Вт, а общий объем кэш-памяти второго и третьего уровня насчитывает 144 МБ. Согласно AMD, производительность старшего чипа в играх на 24% выше, чем у Intel Core i9-13900K. Собственные оценки производителей обычно завышены, но Ryzen 9 7950X3D абсолютно точно должен превосходить флагманский Raptor Lake и даже его специальную KS-версию с повышенными частотами.

Средний из трех представленных процессоров - AMD Ryzen 9 7900X3D - получил 12 ядер (24 потока), суммарно 140 МБ кэш-памяти, максимальную частоту 5.6 ГГц и TDP на уровне 120 Вт. Наконец, "младший" Ryzen 7 7800X3D имеет те же 8 ядер и 16 потоков, что и его предшественник (Ryzen 7 5800X3D), но повышенный до 120 Вт TDP и более высокую частоту - 5.0 ГГц.

Новые процессоры должны выйти в продажу в феврале 2023 года. К сожалению, цены в AMD решили не объявлять, но и без того понятно, что новинки будут дорогими.