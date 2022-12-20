Утечка тестов Geekbench: мобильный Intel Core i9-13900HX опережает AMD Ryzen 9 5900HX на 148%

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Intel Core i9-13900HX — это мобильная версия настольного Core i9-13900K, адаптированная для ноутбуков. Несколько недель назад чип уже фигурировал в нескольких утечках, но на этот раз продемонстрировал ошеломительный результат в Geekbench. Процессор сумел выдать 2039 баллов в однопоточном тесте и 20943 балла в многопоточном - просто для сравнения, этот результат на 17.3% выше, чем у настольного Core i9-12900K. Превосходство над AMD Ryzen 9 5900HX, который набрал 1538 и 8445 баллов соответственно, составляет сокрушительные 148%. Конечно, такое сравнение не совсем корректное и AMD имеет шанс наверстать упущенное благодаря чипам Ryzen 7000HX, которые должны быть представлены на выставке CES 2023 в январе, но для этого красным как минимум придется удвоить количество ядер.

Intel Core i9-13900HX основан на том же чипе, что и настольный Core i9-13900K и потому предлагает 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер с максимальной частотой до 5.4 ГГц. Благодаря дополнительным ядрам превосходство над предыдущим Intel Core i9-12900HX составляет 28.4%. Если энергопотребление останется на уровне 157 Вт (PL2) под нагрузкой, то фактическая производительность будет сильно зависеть от системы охлаждения ноутбука. Впрочем, Intel это не останавливает, ведь компания планирует выпустить еще более производительный Core i9-13980HX с пиковой частотой до 5.6 ГГц.

Ожидается, что чипы Intel Raptor Lake-HX будут официально представлены на выставке CES в январе вместе с поколениями Raptor Lake-U, Raptor Lake-P и Raptor Lake-H.