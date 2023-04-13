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Intel и ARM заключили партнерство по разработке новых чипов на основе техпроцесса 18A

Intel заключила партнерство с ARM (Изображение: Intel)
Intel заключила партнерство с ARM (Изображение: Intel)
Intel огласила о партнерстве с ARM по разработке мобильных чипов для потребительских устройств и других сфер применения
ARM бизнес Intel

Хотя Intel еще не производила чипы для сторонних компаний, она успела набрать крупную базу клиентов, среди которых есть даже Qualcomm и MediaTek. Судя по новостям на официальном сайте, чипмейкер заключил партнерство с ARM по разработке новых чипов на основе техпроцесса 18A GAA (Gate All Around) RibbonFET, что позволит отобрать часть рынка полупроводниковой продукции у TSMC.

В Intel сообщают, что основная задача нового партнерства - выпуск мобильных чипов. То есть, синие все-таки решили тягаться с TSMC и Samsung в создании чипсетов для смартфонов и других мобильных гаджетов. Часть продукции также будет использована для выпуска IoT-устройств и корпоративной сферы. Обе компании собираются применить подход совместной оптимизации технологии проектирования (DTCO) при создании референсных образцов, что поможет OEM-производителям видоизменять и адаптировать упаковку, ПО и конфигурацию чиплетов для конечных устройств.

К сожалению, результаты сотрудничества двух гигантов мы увидим нескоро. В соответствии с официальными планами Intel техпроцесс 18A не будет готов к массовому выпуску чипов до конца 2025 года. Учитывая насколько точно обычно Intel придерживается собственных планов, выпуск чипов может быть отложен на 2026 или даже 2027 год. К тому времени TSMC и Samsung уже успеют освоить 2-нм техпроцесс, усилив свою конкурентоспособность. 

Источник(и)

Intel

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2023 год, 04 месяц > Intel и ARM заключили партнерство по разработке новых чипов на основе техпроцесса 18A
Anil Ganti, 2023-04-13 (Update: 2023-04-13)