Intel выпустила процессоры Black Edition с увеличенным объемом кэш-памяти: Intel Core i5-13490F и Core i7-13790F

Как известно, настольные процессоры Intel Raptor Lake F-серии лишены встроенной видеокарты. Чипмейкер выпустил две новые модели, которые будут доступны только в Китае: Core i5-13490F и Core i7-13790F

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Опубликованные пару дней назад снимки экрана с параметрами Core i5-13490F в CPU-Z от пользователя @wxnod оказались правдивыми. Новый процессор имеет 10 ядер (6 производительных и 4 энергоэффективных), способен обрабатывать 16 потоков и обладает TDP на уровне 65 Вт. Чип также имеет 24 МБ кэш-памяти L3 и максимальную частоту 4.8 ГГц. По сути, это Core i5-13490F, но с лишними 4 МБ кэш-памяти и на 200 МГц более высокой предельной частотой.

Тот же источник опубликовал и результаты встроенного в CPU-Z бенчмарка, где Core i5-13490F набрал 779.7 баллов в однопоточном тесте и 6834.5 в многопоточном. Таким образом, новый процессор превосходит стандартный Core i5-13400F на 6% и 4.5% соответственно.

Результаты тестирования Core i7-13790F в CPU-Z также попали в сеть: процессор получил 16 ядер (8 производительных и 8 энергоэффективных), 33 МБ кэш-памяти L3 и предельную частоту 5.1 ГГц. Объем кэш-памяти L3 у чипа явно больше, чем у стандартной модели, а вот предельная частота ниже на 100 МГц. Во встроенном бенчмарке CPU-Z новый Intel Core i7-13490F сумел набрать 836 баллов в однопоточном тесте и 12139 в многопоточном. Данные результаты на 7% выше в однопотоке и на 78% лучше в многопотоке по сравнению с Core i5-13490F.

Официально новые процессоры будут продаваться только в Китае. Стоимость Core i5-13490F составляет около $235, а старший Core i7-13790F обойдется в $442.